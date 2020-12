Poslodavci koji su se istaknuli u godini pandemije

Konzultantska kuća SELECTIO od travnja dodjeljuje priznanje Izvrsnost u izazovima kompanijama koje su i tijekom ove izazovne pandemijske godine pokazale da uistinu brinu za svoje zaposlenike i kvalitetno njima upravljaju. Osim isticanja važnosti fokusa na zaposlenike, cilj priznanja Izvrsnost u izazovima je i razmjena inicijativa i dobrih praksi koje su mnoge kompanije pokrenule u ovom periodu punom izazova i nepredvidivih okolnosti.

Kompanije nositelji ovog priznanja prošle su kroz nezavisnu evaluaciju svojih HR praksi, a područja u kojima su kompanije evaluirane su agilnost i prilagodljivost, način organizacije rada i komunikacije sa zaposlenicima tijekom krize, kao i inicijative pokrenute s ciljem osiguranja fizičkog zdravlja, sigurnosti i dobrobiti zaposlenika te tehnološka spremnost kompanije za nove načine rada.

Najnoviji nositelji ovog priznanja su tvrtke Coca-Cola HBC Hrvatska, Japan Tobacco International (JTI) i Tifon.

U Coca-Coli su ove godine za zaposlenike osigurali podršku u obliku Employee Assistance Programa, uz niz dodatnih inicijativa, poput predavanja i seminara na temu psihičkog zdravlja, nošenja sa stresom i wellbeinga. Iz Coca-Cole navode da je u ovom izazovnom periodu važno pratiti potrebe zaposlenike kako bi im se na vrijeme mogla pružiti podrška te s tom svrhom i sama Coca-Cola provodi redovita pulse check ispitivanja zadovoljstva svojih zaposlenika. Coca-Cola je i u ovom periodu naglasak stavila i na društveno odgovorno poslovanje te donirala 375 000 dolara Crvenom križu za borbu protiv COVID-19 virusa i osobama pogođenim zagrebačkim potresom, te dodijelila tisuće litara donacija u proizvodima, među ostalim.

Iz JTI-a ističu kako su u ovom periodu fokus stavili na ono što kao kompanija mogu učiniti da se zaposlenici osjećaju sigurno i motivirano. Svi zaposlenici kojima je opis posla to omogućavao prebačeni su na rad od kuće, zaposlenicima nisu smanjivane plaće te su zadržani svi postojeći materijalni benefiti.

Zaposlenicima je dostupno i dodatno zdravstveno osiguranje, koje uključuje čitavu lepezu usluga kao što su psihološka podrška i podrška psihijatra. U ovom periodu uvedene su i posebne inicijative poput virtualnih tjelovježbi i timskih kava kako bi se održao osjećaj zajedništva i pripadnosti.

Tifon je na prvo mjesto stavio osiguravanje zdravlja i zaštite svih zaposlenika i kupaca, te pružanje pravovremenih informacija i osjećaja sigurnosti za sve zaposlenike i kupce. To su im omogućili detaljno pripremljeni planovi za internu i eksternu komunikaciju, koja je cijeli ovaj period bila transparentna, sistematična i pravovremena. Iz Tifona navode da su omogućili rad od kuće zaposlenicima kojima priroda posla to dozvoljava, te da su svi zaposlenici kontinuirano opskrbljeni svim potrebnim zaštitnim sredstvima, alatima i edukativnim materijalima. Ono na što je kompanija najviše ponosna u ovom periodu je to što kontinuitet poslovanja ni u jednom trenutku nije doveden u pitanje, zahvaljujući prilagodbi, solidarnosti i međusobnoj podršci Tifonovih zaposlenika.