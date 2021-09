Pratite kako vaši klinci peru zube uz novu aplikaciju Philips Sonicare for KIDS

Oralno zdravlje djece ovisi o velikom broju čimbenika, među kojima su opće zdravstveno stanje, dob djeteta, način ishrane, oralna higijena, početak preventivnih mjera i socioekonomski status obitelji. Ono što je ključno i neizostavno je krenuti s higijenom i održavanjem oralnog zdravlja od malih nogu. Kako bi klincima što više olakšali usvajanje dobrih navika koje će uveliko utjecati na njihovo zdravlje kasnije, Philips Sonicare For Kids četkica, uz novu aplikaciju, četkanje zuba čini zabavnijim no ikad. Aplikacija je edukativna i učinkovita, a 98 posto ispitanih roditelja smatra kako potiče na dulje i bolje četkanje. Tako djeca na zabavan način mogu razviti zdrave navike njege usne šupljine koje će zadržati cijeli život.

Problemi sa zubima nastaju u dječjoj dobi

Karijes zuba najučestalija je kronična bolest u djece koja je pet puta učestalija od astme i četrnaest puta učestalija od kroničnog bronhitisa. Raniji dječji karijes značajno je povezan sa socioekonomskim statusom, vidljivim plakom, uzimanjem rafiniranih ugljikohidrata i zaslađenih napitaka između obroka i noću u trogodišnjaka. Loše oralno zdravlje maloga djeteta povećava njegove izglede za bolničko liječenje i hitna stanja, povećava vrijeme i troškove liječenja, dovodi do izostanaka iz škole, smanjuje sposobnost za učenje, uzrokuje usporeni tjelesni razvoj i ukupno smanjuje kvalitetu života vezanu za oralno zdravlje. Upravo zato treba reagirati na vrijeme, kaže prof. dr. sc. Tomislav Škrinjarić iz Zavoda za dječju i preventivnu stomatologiju sa Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

- U svrhu očuvanja oralnog zdravlja u male djece od iznimne je važnosti rana prva posjeta stomatologu, odnosno posjeta s nicanjem prvog zuba, a najkasnije do konca prve godine života. Karijes zuba je infektivna bolest koja se može prevenirati, a idealno je s preventivnim mjerama započeti što ranije. Danas je opće prihvaćen stav da je tu najvažnije uključiti buduću majku još za vrijeme trudnoće te dijete u prvoj godini života - kaže dr. Škrinjarić.

Važna je rana posjeta stomatologu

Rana posjeta stomatologu, osim dijagnostičke, preventivne i terapijske ima veliku i psihološku ulogu u prevenciji straha od stomatologa u kasnijim odraslim godinama.

- Prva je posjeta prilika za davanje savjeta roditeljima o oralnoj higijeni, dijeti, načinu hranjenja i riziku od dentalnih trauma. Najpouzdaniji postupci za prevenciju ranog dječjeg karijesa su uporaba fluoridnih zubnih pasta i različitih preparata s visokom koncentracijom fluorida. Posebno učinkovitom smatra se uporaba fluoridnih lakova. Najnoviji pristup u prevenciji ranog dječjeg karijesa temelji se na korištenju postupaka čija je vrijednost znanstveno dokazana. To su: Najmanje tri puta dnevno četkanje djetetovih zuba fluoridnim pastama, (tj. nakon svakog obroka), prekid noćnog hranjenja djeteta i prestanak davanja zaslađenih napitaka za uspavljivanje ili noću - kaže dr. Škrinjarić.

Philips Sonicare For Kids

Pranje zuba itekako može biti zabavno i edukativno uz četkicu i aplikaciju Sonicare For Kids tvrtke Philips. Philips Sonicare For Kids sonična električna četkica za zube dolazi s ugrađenom Bluetooth tehnologijom koja povezuje četkicu sa Sonicare for Kids aplikacijom. Aplikacija na zabavan i interaktivan način educira djecu pravilnom pranju zuba. Prije svakoga pranja, aplikacija prikazuje savjete za pravilno četkanje, a istovremeno je i zabavna jer dok peru svoje zubiće djeca nastoje uhvatiti bakterije na ekranu te tako dolaze do svakog kutka svojih usta. Djeca mogu vidjeti koliko kvalitetno četkaju zube, a za pravilno četkanje dobivaju nagrade. Kako bi održavanje oralne higijene bilo još zabavnije, tu je glavni protagonist aplikacije, ljupki Sparkly koji jako voli kada su mu zubi čisti. Sa svakim boljim četkanjem, Sparkly je sve sretniji, a svako se uspješno četkanje nagrađuje. Djeca mogu otključati dodatke pomoću kojih mogu prilagoditi Sparklyja ili pak mogu osvojiti hranu za Sparklyja (koji je naravno ljubitelj zdrave prehrane). Osim toga, roditelji mogu sami birati nagrade koje će aplikacija dodjeljivati za dobro oprane zube. Upravo zbog svih ovih pogodnosti, čak 98 % ispitanih roditelja smatra kako aplikacija potiče na dulje i bolje četkanje zuba, a i Philips Sonicare for Kids ponosno nosi nagradu 'Odabrale mame'. Neka vaše dijete uz Philips Sonicare for Kids četkicu i aplikaciju, osim u školi, ima čistu peticu iz četkanja zuba svakoga dana.