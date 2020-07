Priyanka Chopra Jonas X CROCS: Nova ambasadorica udobnosti

Ljeto je pred vratima, a s njime i prekrasni sunčani dani, koji nam omogućuju da budemo razigraniji i opušteniji. Dugi dani napolju bit će još bolji u udobnim Crocsama, popularnoj marki najudobnijih cipela na svijetu, koja predstavlja nove trendi komade za ljetnu sezonu.

Holivudska glumica i aktivistica, Priyanka Chopra Jonas, obožava novu Crocs kolekciju koja obuhvaća savršenu obuću za uživanje u sunčanim danima uz udobnost i stil. Ove godine, Priyanka je postala Crocs ambasadorica i zaštitno lice Crocsove kampanje 'Come as you are' (Budi ono što jesi), koju su prethodno predstavljale glumica Drew Barrymore i Zoey Deschanel. Priyanka voli udobnost koja dolazi sa svakom Crocs cipelom, dok nova kolekcija Crocs LiteRide nudi svoju podršku na svakom koraku i mogućnost izražavanja svoje osobnosti na kreativan način s novim personaliziranim dodacima Jibbitza.

Osmišljena i stvorena za današnji brzi ritam života, Crocs LiteRide™ kolekcija objedinjuje inovativnu tehnologiju i moderan izgled. Odlikuje je inovativan i revolucionarni pjenasti materijal LiteRide™ koji je lagan kao pero, mekan i fleksibilan te će se savršeno prilagoditi vašim stopalima i pružiti vam ugodan spoj potpore i fleksibilne mekoće. Kolekcija sadrži nove kombinacije boja tako da ćete moći izraziti svoj stil s prekrasnim nijansama za jedinstveni i trendi izgled.

U kolekciji LiteRide™ svatko može pronaći nešto za sebe budući da se nudi sve od kultnog modela klompi do popularnih natikača i modernih sandala. Uz moderan izgled, sve modele ove kolekcije povezuje revolucionarni materijal koji će vaše korake pretvoriti u šetnju po oblacima. Čari novih personaliziranih dodataka Jibbitza dodaju nešto posebno svakom koraku kojeg napravite i dostupni su u velikom nizu atraktivnih motiva za svaki ukus.

Nova Crocs kolekcija dostupna je u Crocs (Hopper) Arena centar Zagreb i Crocs City Center One East Zagreb kao i na wellbie.hr .

Crocs priča o uspjehu

Crocs je jedan od najpoznatijih brendova obuće u svijetu čiju iznimnu popularnost potvrđuje i činjenica da je u mnogim rječnicima postao sinonim za određenu vrstu obuće. Poznate klompe brzo su se proširile svijetom nakon što su 2002. godine jedriličari (nautičari) prepoznali »čarobne« cipele koje se ne kližu i ne ostavljaju boju, a koje su istodobno udobne. Do danas, Crocs je prodao više od 350 milijuna pari obuće u više od 90 zemalja diljem svijeta. Crocs obuća idealna je za cijelu obitelj i iznimno kvalitetna jer je izrađena od posebnog Croslite materijala koji osigurava mekanu udobnost, savršenu higijenu i trajnost. Zato se značajno razlikuje od brojnih krivotvorina koje možemo pronaći gotovo svugdje u svijetu. Toga su svjesni svi ljubitelji Crocsa i zato je ova obuća među najpopularnijima u Europi pa tako i u Sloveniji i Hrvatskoj.