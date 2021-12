Rast internetske trgovine utječe na transformaciju logističkog sektora

Brzina, jednostavnost i što manje utrošenog vremena na preuzimanje kupljene robe neki su od najvažnijih kriterija za prosječnog kupca u 'novom normalnom'. Velik gospodarski i društveni zaokret u promjeni navika i ponašanja koji je donijela 2020. najviše je utjecao na trgovinu i navike kupaca. Brojni ljudi diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, prešli su na online kupovanje, a dio njih stekao je i trajnu naviku jer su im se svidjele prednosti takve kupnje.

S rekordnim rastom e-trgovine povećali su se i apetiti kupaca koji zahtijevaju sve veću udobnost i pažnju od strane svih u procesu kupovanja – od trgovine do kurirske tvrtke, odnosno poštanskog operatora koji će dostaviti kupljenu robu. Zbog rasta prometa i očekivanja korisnika tvrtke su dodatno intenzivirale napore u transformaciji poslovanja s korisnikom u glavnom fokusu. Jedna od takvih domaćih tvrtki je Hrvatska pošta koja se zahvaljujući ulaganjima i razvoju poslovanja, prometnula u lidera digitalne transformacije u Hrvatskoj.

Promjenu već osjećaju i korisnici jer je Hrvatska pošta nedavno ubrzala dostavu paketa u gotovo cijeloj Hrvatskoj svojom uslugom brze dostave Paket24. Tako je korisnicima diljem zemlje omogućena dostava paketa za manje od 24 sata, a to se odnosi na 97 posto svih paketa koje dostavlja Paket24, uključujući i proizvode naručene sa Žutog klika, internetske trgovine Hrvatske pošte.

Osim brže paketne dostave, širi se i mreža paketomata, novoga dostavnoga kanala Hrvatske pošte. Paketomati su automatizirani uređaji s pretincima različitih dimenzija i nov su dostavni kanal Hrvatske pošte koji mijenja način na koji primamo i šaljemo pošiljke. Dostupni su svaki dan u tjednu, od 0 do 24 sata, a korisnici mogu beskontaktno preuzimati i slati svoje pakete u vrijeme kada im to najviše odgovara, ali i vraćati robu kupljenu u e-trgovinama. Na paketomatima se isporučuju i paketi iz velikih svjetskih e-trgovina s kojima Hrvatsku poštu veže partnerski odnos. Za dostavu i otpremu pošiljaka s paketomata također se brine usluga Paket24.

No osim praktičnosti, paketomati su važan adut poštanskih operatora u smanjenju štetnih emisija. Naime, paketomati povećavaju postotak uručenja u prvom pokušaju, a dostavna vozila trebaju obići manje lokacija i samim time smanjuje se emisija stakleničkih plinova. Samo na jednom paketomatu mogu se isporučiti desetci pošiljaka, a paketomati se u pravilu nalaze na frekventnim i lako dostupnim lokacijama do kojih se u većini slučajeva može doći pješke, javnim prijevozom ili biciklom. Od travnja do danas postavljeno je više od 100 od ukupno 300 paketomata koliko će ih biti širom Hrvatske do kraja iduće godine.