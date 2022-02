Razvoj i komercijalizacija inovacija u 2022. – kako odabrati pravi put?

U prvom kvartalu 2022. godine očekuje se objava natječaja koji će poduzetnicima pružiti mogućnost korištenja bespovratnih sredstava Europske unije za financiranje inovacija. Razgovarali smo s projektnim voditeljima i članovima uprave Aestus Consultinga, Sandrom Anić i Goranom Lučinom, o tome koji su to natječaji i kako potencijalni prijavitelji mogu odabrati optimalan izvor sredstava za financiranje svojih projekata u 2022. godini.

Komercijalizacija inovacija

U sklopu ovog natječaja za zrele inovacijske projekte poduzetnicima će se dodijeliti do 5.320.000,00 kn sa intenzitetom potpore od 50%

Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Za razvoj inovacija mikro, mala i srednja poduzeća do 5 godina starosti mogu iskoristiti i do 1.000.000,00 kn sa intenzitetom potpore od 75%.

POC – Program provjere inovativnog koncepta

POC natječaj prikladan je za poduzetnike i fizičke osobe koji su u fazi ideacije i nisu sigurni može li inovativan koncept profunkcionirati. U sklopu navedenog natječaja može se iskoristiti do 500.000,00 kn sa intenzitetom potpore od 70%.

U nastavku pročitajte kako odlučiti koji natječaj odabrati, što je inovativan proizvod ili usluga, te kako se poduzetnici mogu pripremiti za nadolazeće prilike za financiranje poslovanja.

Kako odrediti razinu inovativnosti proizvoda ili usluge?

Kako kaže projektna voditeljica Sandra Anić, svi mogu inovirati. Dapače, faktori uspješnosti koji se najčešće spominju na tržištu, kao što su veličina poduzeća, stupanj kreativnosti, tehnološke značajke i ekspertiza tima, samo su djelomično presudni. Značajan broj inovacija stigao je upravo iz tvrtki sa manje od 20 zaposlenih. Činjenica da imate izuzetno kreativan proizvod nije dovoljna. Presudniji je „willingness to buy“ tržišta. Tehnološke značajke samo su pola posla, važnije je pitanje kako ćete izaći na tržište. Za inovaciju ne morate biti genije - dovoljno je osluškivati okruženje.

No, kako bismo rasvijetlili put ka osiguranju sredstava putem EU fondova za razvoj i komercijalizaciju inovacija u sklopu dostupnih natječaja, važno je promotriti karakteristike dva aspekta - Proizvod i Prijavitelj.

U ovom procesu Aestus Consulting može pomoći razvijenom metodologijom korištenom u pripremi najsloženijih europskih natječaja za inovacije.

Što je inovativan proizvod?

Aestus projektni tim poručuje da se proizvod, u kontekstu prijave na natječaj, promatra prema dva kriterija: razina inovativnosti predloženog rješenja i razina TRL spremnosti proizvoda. TRL (eng. Technology

Readiness Levels) je način za procjenu tehnološke zrelosti kritičnih elemenata tehnologije na nekom projektu.

Razina inovativnosti rješenja kojeg predlaže prijavitelj odnosi se na nove značajke u odnosu na postojeća rješenja, tj. nove funkcionalnosti. One mogu biti bolje od najboljih dostignuća u sektoru industrije i mogu biti bolje od postojećih rješenja na razini tržišta (globalnog, EU, nacionalnog ili na razini prijavitelja). Ovisno o navedenom, inovacija može biti inkrementalna, disruptivna ili može predstavljati značajno poboljšanje.

Da bi poduzetnik mogao utvrditi razinu inovativnosti proizvoda ili usluge, potrebno je uzeti u obzir nove tehničke značajke inovacije i kakav utjecaj inovacija ima na „igrače“ na ciljanom tržištu, savjetuje Goran Lučin.

Inkrementalne inovacije podrazumijevaju kontinuirano unapređenje postojećih proizvoda i procesa. „Raditi bolje stvari koje već radimo“ - vodi djelotvornijoj interakciji s kupcima tj. korisnicima, kontinuiranom unaprjeđenju proizvoda i praćenju parametara koji doprinose približavanju optimalnim vrijednostima za kvalitetu, cijenu itd. Ovaj tip inovacije podrazumijeva prilagodbu proizvoda ili usluge zahtjevima i specifičnostima pojedinih tržišta te je osnova za opstanak posla ili poduzeća.

Znatno poboljšanje proizvoda ili usluge je uvođenje na tržište dobra ili usluge koje je novo ili znatno poboljšano s obzirom na karakteristike ili planiranu upotrebu. To uključuje značajna poboljšanja u tehničkim specifikacijama, komponentama i materijalima, ugrađenim softverom, korisničkoj prihvatljivosti ili drugim funkcionalnim značajkama. Ovakve inovacije otvaraju nove segmente unutar tržišta. Primjerice, do sada luksuzan proizvod zbog primjene inovativne proizvodnje postaje dostupan srednjoj klasi i čime se stvara novo tržište.

Radikalna ili disruptivna inovacija podrazumijeva zamjenu proizvoda ili usluga potpuno novim oblicima. “Ovo su inovacije koje preuzimaju igru najjačima i donose nove paradigme u poslovnim modelima”, naglasila je Anić.

Na natječajima koji uskoro stižu u 2022. traže se značajna poboljšanja ili disruptivne inovacije. Važno je proučiti konkurenciju i utvrditi dobro gdje se zatvara tržišni jaz.

S aspekta spremnosti proizvoda na TRL ljestvici poduzetnici trebaju proučiti tablicu u nastavku te utvrditi na koji natječaj se mogu prijaviti.

Koji su prihvatljivi prijavitelji?

Idealan kandidat za ova sredstva je svakako mikro, malo ili srednje veliko poduzeće. Tek preostaje vidjeti hoće li se iznos EBITDA-e promatrati kao jedan od uvjeta za prijavu. Nije neobično da tvrtke u R&D fazi prve godine poslovanja završavaju s negativnim poslovnim rezultatom. Upravo zato se nadamo da će Ministarstvo u tom smislu imati razumijevanja. Idući uvjet koji se nameće je broj zaposlenih u 2021., što je realan uvjet za postojeće tvrtke, ali ne i za startup-e.

Natječaj za inovacije novoosnovanih u obzir će uzeti starost poduzeća. Do 5 godina stara firme od dana predaje projektnog prijedloga je prihvatljiva, dok na natječaju za komercijalizaciju inovacija to nije uvjet. Što se tiče natječaja POC (“Proof of Concept”), tvrtku ne morate niti imati.

Na inovacijama novoosnovanih tražene su tvrtke visokotehnoloških sektora i one bazirane na znanju pa tako možemo reći da su djelatnosti koje u sebi sadrže STEM segmente (science, technology, engineering and mathematcis).

Prema EUROSTAT-u to su djelatnosti poput proizvodnja uredskih strojeva i računala, radijske, televizijske i komunikacijske opreme i aparata, medicinskih instrumenata, satova, zrakoplova i sl.

S druge strane, tvrtke bazirane na znanju prema određenim klasifikacijama EUROSTAT-a su financijsko posredovanje, nekretnine, iznajmljivanje i poslovne djelatnosti, obrazovanje, zdravstveni i socijalni rad, rekreacijske, kulturne i sportske aktivnosti, računalne i povezane djelatnosti te istraživanje i razvoj.

“Ukoliko se nalazite kao prihvatljivi po proizvodu i kao prijavitelj, ne zaboravite zelenu tranziciju i dobro promotrite kako proizvod direktno ili indirektno utječe na smanjenje negativnih pritisaka na okoliš. Navedeno predstavlja važnu komponentu koju više ne možemo izbjeći ukoliko želimo financiranje iz Europske unije”, poručuje Sandra.

Primjer projekta sufinanciranog POC natječajem

Tvrtka Aestus računovodstvo u suradnji s Aestus Consulting timom uspješno je osigurala 500.000,00 kn bespovratnih sredstava za razvoj Parra softver – inovacije koju koriste računovođe, ali i klijenti Aestus tima za pregled i digitalizaciju poslovanja. Softver je tada bio u najranijoj fazi istraživanja, a tvrtka je sredstvima financirala pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta. Prihvatljive aktivnosti u sklopu POC natječaja bile su zaštita intelektualnog vlasništva, izrada funkcionalnog prototipa, demonstracija tehničke izvedivosti i dodatne aktivnosti kao što je analiza tržišta, izrada studije isplativosti, koncepata i strategija za razvoj proizvoda. Krajnji rezultat projekta danas je inovativna usluga knjigovodstva kroz koju Aestus tim uspješno digitalizira poslovanje više od 200 klijenata poduzetnika diljem Hrvatske.

Primjer projekta sufinanciranog bespovratnim potporama za novoosnovana poduzeća

Aestus tim pomogao je osigurati tvrtki 5 W Technical services d.o.o. 1.009.440,00 kn bespovratnih sredstava za razvoj proizvoda inovativnog karaktera – 3D print uređaja, te primarne marketinške aktivnosti. Inovativne karakteristike proizvoda su smanjenju pokretne mase i ubrzanje ispisa. Tvrtka je provedbom projektnih aktivnosti unaprijedila edukativne alate koji se koriste u obrazovnom sektoru te postala partner brojnih institucija.

Primjer projekta sufinanciranog bespovratnim potporama za komercijalizaciju

Tvrtki Infinity luxury d.o.o. dodijeljeno je 1.260.909,69 kn bespovratnih sredstava za financiranje poboljšanja inovativnog proizvoda - pametnog tuša koji uštedom vode i prikupljanjem solarne energije omogućava snižavanje troškova potrošnje te samonapajanjem postiže visoku razinu energetske održivosti. Drugi faktor inovativnosti je materijal od kojeg je proizvod izrađen. Tuševi od kamena su dugotrajni, izdržljivi i prirodni te njihovo naknadno odlaganje ne onečišćava okoliš. Sve navedeno predstavlja ključne karakteristike proizvoda koje ga čine prihvatljivim i inovativnim. Ovom uspješnom suradnjom hrvatskom startup-a i Aestus Consulting tima osiguran je plasman proizvoda na 15 tržišta svijeta.

Prilike za korištenje bespovratnih sredstava uskoro stižu, a poduzetnicima se savjetuje da se pripreme na vrijeme. Aestus Consulting tim može pomoći u svakom dijelu procesa pri identifikaciji. Javite se za procjenu spremnosti ideje na nadolazeće natječaje!