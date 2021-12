Serengetijev FIYU skraćuje vrijeme razvoja poslovnih aplikacija, donosi uštede i omogućuje brži izlazak na tržište

U današnjem poslovanju mogućnost brze reakcije i fleksibilno manevriranje postali su važniji nego ikada prije. Stalna i brza prilagodba promjenama koje nas okružuju, bilo da one dolaze sa strane tržišta, omjera potražnje i ponude, iz tehnološke ili regulatorne perspektive, neminovnost je za svaku tvrtku koja želi držati korak s konkurencijom i s nikada dinamičnijim tržištima. Jer jedino takve organizacije mogu dugoročno stvarati prilike te održavati i povećavati vrijednost za sve svoje dionike.

Stoga se sve češće govori o agilnim organizacijama, koje su sposobne brzo prilagoditi svoju strategiju, strukturu, procese, ljudske resurse i naravno tehnologiju. Danas se, naime, većini velikih tvrtki, a i mnogim manjim, poslovanje u potpunosti oslanja na ICT sustave, bez obzira u kojoj se industriji nalaze. Upravo stoga tvrtke danas žele i trebaju brz razvoj poslovnih ICT aplikacija.

Brz i kvalitetan razvoj aplikacija moguće je danas postići zahvaljujući Rapid Application Development (RAD) platformama, kao što je Serengetijev FIYU. Ova inovativna platforma omogućava značajno skraćivanje rokova i smanjenje troškova razvoja novih aplikacija. FIYU naime nudi niz unaprijed razvijenih komponenti tako da je potrebno razvijati samo one dijelove koji su specifični za biznis ili branšu. Stoga skraćivanje vremena za razvoj može iznositi u nekim slučajevima čak i do 80%.

Serengeti je ovo rješenje intenzivno razvijao dvije godine, i to prije svega za vlastite potrebe, tako da je Serengeti bio i prvi korisnik ove inovativne platforme. Na ideju da sami budu svoj klijent su došli kada se javila potreba da u kratkom roku imaju rješenje koje je prilagođeno njihovim poslovnim procesima.

Međutim, vrlo brzo su i Serengetijevi klijenti postali korisnici ove aplikacije. Prvi klijent bila je slovenska tvrtka Epilog koja je odlučila modernizirati svoj vrlo dobro prihvaćen softver za upravljanje skladištima. U Epilogu tvrde kako su korištenjem aplikacije FIYU uštedjeli dvije godine, odnosno čak oko milijun eura, ako cemo gledati troškove razvoja.

- Uzimajući u obzir nove zahtjeve, izazove, mogućnosti te brzi tehnološki razvoj, tražili smo dodatno znanje i iskustvo izvana kako bismo nadopunili i modernizirali naše proizvode i rješenja te kako bismo pružili najbolje moguće korisničko iskustvo. Pronašli smo Serengeti, tim koji se sastoji od visoko upućenih i pouzdanih pojedinaca koji su uvijek spremni na bilo koji izazov u bilo kojem trenutku - istaknuo je Matej Stipič, direktor odjela Atlas u tvrtki Epilog koja koristi rješenje.

Zadovoljan slovenski Epilog preporučio je FIYU i svojoj sestrinskoj tvrtki u Austriji koja je odlučila i sama isprobati rad s tim 'digitalnim pomagačem', a, direktor i vlasnik tvrtke Serengeti najvaljuje i nove klijente.

- Razvijali smo FIYU intenzivno dvije godine, i to prije svega za vlastite potrebe, tako da smo sami bili i prvi korisnik ove inovativne platforme. Međutim, ubrzo se ukazala prilika i da naši klijenti iskoriste sve prednosti ove platforme. Počeli smo s jednim kupcem, u planu ih je već 5, a do kraja iduće godine očekujemo da će čak 20 naših klijenata koristiti FIYU - rekao je Kalanj.

FIYU se pokazao i kao odlično rješenje za start-upove kojima treba pomoć u razvoju aplikacija. Tako je Serengeti nedavno započeo suradnju i s hrvatskim startupom Flaster - marketinškom komunikacijskom platformom. Flaster platforma povezuje brendove, koji koriste mjerljivo vanjsko pokretno oglašavanje, i rideshare vozila koja su svakodnevno na užurbanim gradskim lokacijama. Flaster je Serengetiju pristupio u fazi kada su se pripremali za skaliranje platforme i ekspanziju na strana tržišta, pa su trebali proširenu, obuhvatnu verziju platforme. FIYU platforma se pokazala kao odlična mogućnost jer su razvijene funkcionalnosti umanjile opseg posla, a time i troškove za 80%.

- Iako smo mladi startup, ponosni smo što smo već u fazi ekspanzije na nova tržišta. Zbog širenja smo tražili pouzdanog partnera koji bi mogao izraditi kompletnu platformu, čime bi našim klijentima omogućili potpuno novi način praćenja performansi i statistika kampanja. Po prvi put na tržištu, platformom smo izravno povezali offline i online marketing. Nakon razgovora s raznim tvrtkama, Serengeti i njihov tim smo prepoznali kao poslovne partnere u koje se možemo pouzdati i s kojima želimo dugoročno razvijati suradnju. FIYU platforma nam je omogućila znatno kraći rok isporuke finalne platforme i time uštedu vremena, a i novca, za razvoj svih funkcionalnosti koje želimo imati- rekao je suosnivač



Brzo učenje, brzi ciklusi odlučivanja, brza prilagodba strategije i primjena egzekucije - to je danas must have svake uspješne poslovne organizacije, a pri tome je neminovna primjena tehnologije. Tehnologije koja se i sama brzo mijenja te koju je također neophodno konstantno modernizirati. Na sreću, danas raspolažemo alatima, kao što je i FIYU, kojima i samu tehnologiju možemo brzo modernizirati kako bismo uspješno i brzo modernizirali poslovanje i samu kompaniju.