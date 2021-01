Span nagrađen certifikatom Poslodavac Partner

IT tvrtka Span najnovija je nositeljica certifikata Poslodavac Partner (CEP-a). CEP je priznanje koje SELECTIO, vodeća hrvatska konzultantska kuća, dodjeljuje tvrtkama koje pokazuju izvrsnost u upravljanju svojim zaposlenicima.

Od svih ocjenjivanih područja, Span je najbolje rezultate ostvario u područjima koja se odnose na HR strategiju te procese regrutiranja i selekcije zaposlenika. Span ima kvalitetno organiziran odjel upravljanja ljudskim resursima, koji aktivno sudjeluje u kreiranju i ostvarivanju strategije cijele tvrtke. Procesi zapošljavanja novih zaposlenika su u tvrtki dizajnirani tako da osiguravaju jednakost mogućnosti, uz poseban naglasak na redovito informiranje kandidata za posao o njihovom statusu u natječaju, kao i na zaštitu svih podataka koji se prikupe o kandidatima u sklopu natječaja.

Svi novi zaposlenici dobivaju svog mentora koji im pomaže da se lakše uhodaju u svoj novi posao, a svim zaposlenicima su tijekom godine na raspolaganju raznolike dodatne edukacije kojima se mogu kontinuirano dodatno profesionalno razvijati.

U tvrtki su osobito ponosni na brojne inicijative kojima nastoje zaštititi i unaprijediti zdravlje svih zaposlenika. Tako zaposlenici imaju dostupne redovite sistematske preglede i preglede vida, mogućnost cijepljenja protiv gripe te, otkako je počela pandemija, mogućnost rada od kuće. Osim toga, Span redovito provodi 360 ispitivanja kao i ispitivanja radne klime te organizira strukturirane performance evaluation razgovore zaposlenika s voditeljima i HR osobljem, kako bi se i na taj način osluškivale potrebe zaposlenika i planirao razvoj karijere. Također, svi zaposlenici imaju mogućnost korištenja individualne psihoterapije ili sudjelovanja u grupama podrške.

- Koliko vodstvo Spana vjeruje u HR očituje se u uzrečici našeg CEO-a da je Span zapravo human resources kompanija specijalizirana za IT. Brojna interna istraživanja koja provodimo govore u prilog kvaliteti naših HR procesa. Međutim, sve to nema pravu težinu dok ne dobijete objektivnu vanjsku potvrdu. Zato sam osobito ponosna na svoj HR tim jer smo u izazovnoj 2020. godini uspjeli dodatno posložiti i unaprijediti svoje procese i zahvalna Selectiu koji je to prepoznao i okrunio ovim certifikatom - izjavila je Antonija Kapović, članica uprave za ljudske resurse.

Trenutno su 62 nositelja Certifikata u Hrvatskoj, Austriji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Rusiji, Sloveniji i Srbiji. Projekt Certifikat Poslodavac Partner podržava generalni pokrovitelj portal MojPosao i poslovni tjednik Lider kao medijski pokrovitelj. Više o projektu Certifikat Poslodavac Partner možete doznati na stranici projekta www.poslodavacpartner.org.