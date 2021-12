Što nas čeka sljedeće godine? - SAS top 5 trendova i predviđanja

Kada Google objavi retrospektivu godine, zna se da je vrijeme da se polako završi tekuća i planira sljedeća. Ako je 2020. godina bila obilježena pandemijama i karantenom, možemo reći da je 2021. bila godina cjepiva. Međutim, očekuje se da će i sljedeće godine virus utjecati na sve aspekte naših života.

Čovječanstvo se navikava na nove uvjete i druge teme se ponovno počinju pojavljivati. Klimatske promjene, ozbiljna rekalibracija e-trgovine – i naravno, digitalna transformacija koja je i dalje prioritet za tvrtke, ali i za samo društvo.

Što će donijeti 2022. Hoće li biti rješenja za gorući problem? Stručnjaci SAS-a identificirali su neke od trendova za koje vjeruju da će obilježiti iduću godinu.

Etika u umjetnoj inteligenciji (AI)

U travnju 2021. predsjednica Europske komisije Ursula Von Der Leyen predstavila je novi projekt EU-a za reguliranje projekata umjetne inteligencije. To i nije iznenađenje – AI je posvuda i postat će sve važniji u nadolazećim godinama. Jedna od glavnih tema tijekom javnih rasprava ostaje poznato pitanje svijesti i etičkih ograničenja s kojima se AI često susreće (rasizam, prepoznavanje lica, mizoginija).

Propisi u ovom području predstavljaju priliku za EU da bude lider na međunarodnoj razini. Prilika je to za unapređenje programa digitalne suverenosti i postavljanje još jednog globalnog standarda, kao što je to uspješno napravljeno GDPR regulativom.

- Ubrzano usvajanje i korištenje AI omogućit će naglo povećanje stupnja personalizacije, od veće usredotočenosti na kupca s relevantnijim ponudama do individualiziranog tretmana pacijenata u zdravstvenoj skrbi na temelju čimbenika kao što su geni, okoliš i način života. Prava vrijednost dolazi kada počnemo koristiti analitičke modele u poslovnom kontekstu, s čime se tvrtke još uvijek bore - kaže Josephine Rosen, doktorica umjetne inteligencije i analitičarka SAS-a.

Izazovi u lancima opskrbe

Sjećate li se Ever Given? Posljedice "malog" incidenta u Sueskom kanalu u ožujku ove godine još se osjećaju, dodajući tome i probleme uzrokovane COVID 19, situacija zaista nije laka za trgovce i logističke tvrtke.

- Sljedeće godine u maloprodaji se mogu očekivati ​​stalno niske zalihe i velika potražnja. Dobavljači koji će biti uspješni 2022. vješto će koristiti analitiku za prikupljanje i analizu informacija o lancu opskrbe i potražnji potrošača. "Morat će brzo reagirati na pogreške u lancu opskrbe i promjenu preferencija potrošača - rekao je Dan Mitchell, direktor Globalne maloprodajne prakse SAS-a.

Prijevara u lancu opskrbe

Indirektni cyber-napadi su u porastu i napadači sve više iskorištavaju odnos povjerenja uspostavljen između tvrtki i njihovih dobavljača kako bi dobili pristup informacijama.

- Iako prijevara u lancu opskrbe nije ništa novo, bit će to veliki globalni izazov 2022. Vrijeme pandemije dovelo je do porasta prijevara jer je mnogo manje fizičkih provjera zaliha ili robe na policama trgovina. Tvrtke su, na listi prioriteta,stavile upravljanje rizicima za lance opskrbe dosta nisko i prevaranti neće propustiti priliku iskoristiti ovu situaciju. Analitika će dovesti do transformacije opskrbnog lanca, jer podržava povećani fokus na procese nabave, kao što su identifikacija ponuda i usklađenost s ugovorom - rekla je Lauren Colombant, voditeljica odjela za prijevare i usklađenost u SAS-u.

Klimatske promjene - kada ćemo naučiti?

Klimatske promjene imaju veliki utjecaj na financijski sektor. Europska središnja banka (ECB) objavila je 22. rujna sumornu prognozu temeljenu na klimatskom stres testiranju, koje je prvi put provedeno za cijelo europsko gospodarstvo, s fokusom na financijski sektor. Klimatske promjene mogle bi uzrokovati potencijalni kolaps financijskog sustava, kroz domino efekt ako bi veliki financijski igrači bankrotirali

Novi pristup radnom okruženju

Jedna stvar oko koje će se svi složiti je da se sljedeće godine očekuje fleksibilnije radno okruženje. Nakon gotovo dvije godine novog rada, očekivanja su se promijenila. Fleksibilnost je imperativ. Ali pojavio se i novi zahtjev prema zaposlenima: znatiželja.

Znatiželja zaposlenika pomaže tvrtkama da se nose s kritičnim izazovima – od poboljšanja zadovoljstva poslom do stvaranja inovativnijih radnih mjesta. Znatiželja će biti najtraženija poslovna vještina 2022. godine jer znatiželjni zaposlenici doprinose da radnici ostanu zaposleni u tvrtki čak i tijekom komplicirane situacije na poslu.