Stvara se virtualni klaster koji će povezati IT poduzetnike i freelancere – uključite se u besplatne edukacije!

IT sektor raste i razvija se iz godine u godinu, te smo svjedoci kako je sve više domaćih IT tvrtki konkurentno na globalnom tržištu. Kako bi se osigurao daljnji kvalitetni rast IT sektora, potrebno je riješiti jedan od krucijalnih problema na tržištu, a to je nedostatak radne snage. Glavni je to razlog što se mnoge IT tvrtke boje ući u neki veliki projekt koji iziskuje znatno jačanje operativnih kapaciteta, odnosno zapošljavanje novih IT stručnjaka, jer tih stručnjaka na tržištu jednostavno nema.

Prema podacima Udruge HUP-ICT, vidljivo je da je 2018. godina bila uspješna za domaću ICT industriju; nastavljen je rast izvoza, prihoda i dodane vrijednosti, a povećan broj zaposlenih i samih ICT tvrtki. Prošla godina je već deseta u kojoj ICT sektor kontinuirano raste, a ta je industrija čak i u vrijeme gospodarske krize ostvarivala pozitivne rezultate. Da bi se održao dosadašnji rast ICT sektora, Hrvatskoj su potrebni kvalitetni digitalni profesionalci za kojima ICT industrija žudi i ima veliku potražnju.

Upravo s ciljem rješavanja ovih problema, u suradnji Učilišta Studium iz Vukovara, Razvojne agencije Vukovar s jedne, te Otvorenog univerziteta Subotica i Regionalne razvojne agencije Panonreg iz Subotice s druge strane, pokrenut je projekt „Creation and fostering of common cooperating cross-border IT entrepreneurial community - IT community region“.

Cilj projekta je stvaranje i njegovanje zajedničke prekogranične IT poduzetničke zajednice - regija IT zajednice, organiziranje besplatnih edukacija s ciljem stvaranja novih mladih IT stručnjaka, te ono najznačajnije - izrada platforme tj. virtualnog klastera za povezivanje IT poduzetnika i freelancera. Kroz projekt objediniti će se svi aktualni edukacijski tečajevi u IT sektoru i ponuditi će se besplatno budućim korisnicima, dok će razvojne agencije raditi na razvoju web platforme na kojima će se svi uključeni umrežiti i raditi na zajedničkim projektima. Na platformi će se okupljati početnici i iskusni informatičari, koji će međusobno komunicirati, a to će biti pravni okvir u kojem će sklapati poslove i partnerstva.

U Učilištu Studium istaknuli su zadovoljstvo da se i u ovom dijelu Slavonije razvija IT sektor, a ovakvi projekti trebali bi riješiti veliki problem, a to je nedostatak kvalitetnog i stručnog kadra: "U Vukovaru će se provoditi tri edukacije vezane za 3D modeliranje, video animacije i edukacije za virtualnu i proširenu stvarnost. Uz edukacije provodit će se i on- line tečajevi kojima će biti omogućeno praćenje edukacija putem e-learning sustava", najavila je Ana Gale.

Na uvodnoj konferenciji projekta održana je i zanimljiva panel rasprava pod nazivom "IT sektor – gdje želimo biti?" na kojoj su uz sudionike projekta Vladimira Perovića iz Otvorenog univerziteta Subotice, te Davora Garbaca iz VURE, sudjelovali i predstavnici realnog sektora Saša Salamon iz Code consultinga Vukovar, Mario Levanić iz vinkovačke Informatike Fortuno, te Oliver Guganović iz ICT klastera Subotica. Na panelu su se mogli čuti konkretni problemi u IT sektoru, te je ponovno naglasak stavljen na pronalazak i edukaciju djelatnika. Domaće IT tvrtke radije biraju domaću i regionalnu radnu snagu, u kontekstu stalnog zapošljavanja, kao i u kontekstu partnerstva s drugim IT tvrtkama i freelancerima na velikim projektima za koje same tvrtke trenutno nemaju kapaciteta.

Konferencija je održana u zanimljivom i drugačijem prostoru od onog na koji su sudionici naviknuli, na elektro-solarnom brodu Magenta 1 Vukovar Waterbus na Dunavu, gdje su sudionici simbolično uplovili u nove vedrije vode za IT sektor u ovom dijelu Europe.

Projekt IT community region započeo je 01. lipnja 2019. godine u okviru programa Interreg – IPA prekograničnog programa Hrvatska – Srbija. Ukupna vrijednost projekta iznosi 524.393,45 € a iznos odobrenih bespovratnih sredstava iznosi 445.734,41 €. Vodeći partner projekta je Otvoreni univerzitet Subotica d.o.o. dok su partneri na projektu Učilište Studium, Razvojna agencija Vukovar d.o.o. i Regionalna razvojna agencija Panonreg.

Za sve informacije o besplatnim edukacijama, kao i o uključivanju u aktivnosti projekta, kontaktirajte na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona 091/356-0000.

*Ovaj oglas sufinanciran je iz sredstava Europske unije. Sadržaj oglasa isključiva je odgovornost Učilišta Studium i ni na koji način ne održava stavove Europske unije. This project is co-funded by the European Union’s ERDF and IPA II funds.