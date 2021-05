Sudjelovanjem u projektu ‘Plastic Sea Turtle‘, Vindija je omogućila vađenje dvije tone otpada iz Jadranskog mora

Art Ecology projekt pod nazivom “Plastic Sea Turtle Tour“ zamišljen je kao otvorena umjetnička turneja po hrvatskim gradovima koja je startala na Dan planeta Zemlje 22. travnja u Varaždinu, a 25. svibnja krenula je na novu lokaciju u Vukovar. Ovim projektom omogućeno je čišćenje Jadranskog mora, ali i obale, a od izvađene plastike iz podmorja, studenti Akademije likovne umjetnosti izradili su skulpturu morske kornjače koja će putovati Hrvatskom. 'Z BREGOV FORTIA ponosni je partner projekta „Plastic Sea Turtle“, koji je pokrenula udruga Ocean Alliance Conservation Member, a koji ima za cilj povećati svjesnost o zagađenju mora i oceana kroz konkretne mjere, edukaciju i umjetničke aktivnosti. Vindija je prva kompanija na domaćem tržištu i tek treća u svijetu, koja je u velikom dijelu asortimana plastičnu ambalažu zamijenila inovativnom i ekološki prihvatljivom kartonskom bocom, a svoju proizvodnju sustavno usklađuje s najvišim okolišnim standardima.

Problem o kojem se ne govori dovoljno

Zagađenje mora plastikom jedan je od najvećih ekoloških problema koji ima velik utjecaj na okoliš, ali i na zdravlje ljudi i životinjski svijet. ArtEcology projekt “Arts for The Oceans” je koncept OACM Ocean Heritage ACT, orijentiran na podizanje svijesti o plastici koja završava u oceanima i o tome koliko je važno sačuvati naša mora čistima. Misija je preko umjetnosti osvijestiti ljude da u svome svakodnevnom životu mogu napraviti puno za okoliš, kako nam on ne bi polako nestajao pred očima. Vindija je kompanija koja sustavno smanjuje korištenje plastike u ambalažama i čuva prirodu, a već više od šest desetljeća u svim svojim segmentima posvećena je usklađenju proizvodnje s najvišim okolišnim standardima, sa željom da poštuje prirodu iz koje dolaze sve naše sirovine. Pritom se kontinuirano rade zahtjevni iskoraci prema ekološki prihvatljivijoj proizvodnji.

Čišćenje podmorja

'Z BREGOV FORTIA partner je putujuće izložbe skulpture morske kornjače koja je postala simbol borbe protiv zagađenosti u moru, a Vindija je svojim sudjelovanjem u projektu omogućila vađenje dvije tone otpada iz mora oko otoka Krapnja, ali i s njegove obale. Među otpadom kojeg su ronioci izvukli moglo se pronaći svega; od plastičnih boca, vrećica, kašeta, mreža, plastičnih traka i raznog drugog plastičnog otpada. Sav taj otpad iskorišten je kao materijal za izradu umjetničke instalacije, koja jasno pokazuje kolika je zagađenost jadranske obale, ali i podmorja. Cilj cijelog projekta je podizati svijest o zagađenosti mora i oceana sve do kraja godine, koliko će putujuća izložba i trajati.

Vindija Tetra Top® pakiranje

Uz pozitivne učinke na zdravlje jer sadržavaju dobre bakterije, vlakna, vitamine A i D, 'z bregov Fortia funkcionalni jogurti dolaze u ekološki prihvatljivoj ambalaži koja čuva okoliš. Radi se o inovativnom Tetra Top® pakiranju - kartonskoj boci proizvedenoj od papira iz obnovljivih izvora. Uz niz prednosti za okoliš koje donosi Tetra Top® pakiranje, ističe se visoki udio biljnog materijala, nizak ugljični otisak, odnosno manja emisija stakleničkog plina CO2 prilikom proizvodnje ambalaže te jednostavnost reciklaže. Više o cijelom projektu možete pogledati u ovom videu, kao i na društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu.