Tamil Nadu: Jedna od traženijih investicijskih destinacija u Indiji

Savezna država Tamil Nadu smještena na jugoistočnoj obali Indije znatno pridonosi indijskoj ekonomiji te je tijekom desetljeća postigla znatan ekonomski rast. Druga je po veličini ekonomska sila Indije i jedna je od traženijih investicijskih destinacija zbog svoga strateškog položaja, poslovnog okružja, vrhunske infrastrukture, aktivnog upravljanja i povoljnog ekosustava.

Dom raznih industrija

Poznata je kao država raznolikih industrija, pa je tako Chennai glavni grad automobilske industrije u Indiji. Ondje je smješteno 35 posto indijske proizvodnje automobilskih komponenti. U toj je državi 1300 tvornica za proizvodnju motornih vozila, prikolica i poluprikolica, a 45 posto ukupnoga indijskog izvoza automobila prije pandemije COVID-19 dolazi upravo iz te savezne države. Tamil Nadu ima najveći kapacitet obnovljive energije u Indiji – 16 GW, čime je na devetom mjestu u svijetu prema proizvodnji obnovljive energije.

Tamil Nadu je dom za više od 120 tvrtki za proizvodnju zrakoplovnih komponenti, jedan je od dva indijska obrambena koridora, s više od 700 dobavljača.

Veliki izvoznik

Ne zaostaje ni u IT sektoru, pa se tako 16 posto elektronike u Indiji proizvede upravo u Tamil Naduu. Ta je država druga u Indiji u proizvodnji računala, elektronike i optičkih proizvoda, a treća po izvozu elektroničkih uređaja (1,63 milijarde dolara) u financijskoj godini 2018. – 2019. S 11 posto udjela u ukupnim IT investicijama u Indiji, Tamil Nadu je poželjna IT destinacija i dom vodećih svjetskih organizacija kao što su IBM, Cognizant, TCS, Infosys, HCL, World, Accenture, Bank, Amazon itd.

Prednost je Tamil Nadua i to što je najbliža točka za glavne proizvodne ekosustave kao što su Kina, Koreja, Tajvan, Japan i ASEAN. Ta država ima zasebne proizvodne klastere za automobile i komponente, elektroniku, informatiku, tekstil, svemir, preradu hrane… Čini 9,25 posto ukupnoga indijskog izvoza, s 30,5 milijardi dolara izvoza najviše automobila, kože, gotovih odjevnih predmeta i obuće.