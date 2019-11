The Banker i PWM proglasili Erste uslugu privatnog bankarstva najboljom u Hrvatskoj, Austriji i SIE regiji  

Treći puta u posljednjih pet godina, Erste banka osvojila je nagradu za najbolju uslugu privatnog bankarstva u Hrvatskoj za 2019. godinu u sklopu „Global Private Banking Awards“ koje zajednički organiziraju međunarodni financijski časopisi iz grupe Financial Timesa - The Banker i PWM. Uz Erste banku u Hrvatskoj, ovi su časopisi međunarodnoj Erste grupi dodijelili još dvije nagrade u kategorijama: 'Najbolja usluga privatnog bankarstva u Srednjoj i Istočnoj Europi' te 'Najbolja usluga privatnog bankarstva u Austriji' za 2019. godinu.

Erste pruža usluge privatnog bankarstva u Hrvatskoj od 2007. godine i ima urede u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku.

- Iznimno smo sretni i ponosni što su The Banker i PWM još jednom prepoznali kvalitetu naših usluga i proizvoda te nam po treći puta dodijelili priznanje za najbolju uslugu privatnog bankarstva u Hrvatskoj. Okosnicu našeg poslovanja čine strast i predanost tima privatnih bankara u ostvarivanju ciljeva te ispunjavanju očekivanja klijenata pri čemu se uvijek trudimo našim klijentima pružiti najvišu razinu savjeta i usluge. Bez izvrsnosti i lojalnosti cijelog tima, kao i značajne potpore cijele Erste grupe, bilo bi nemoguće sve ove godine generirati odlične rezultate i osvajati nagrade koje su, uz zadovoljstvo naših klijenata, jedan od najvećih poticaja za buduće uspjehe -, kaže Kristina Buconjić, direktorica Direkcije privatnog bankarstva u Erste banci u Hrvatskoj.

Osim Erste banke u Hrvatskoj, nagradu za najbolju uslugu privatnog bankarstva osvojio je i međunarodni Erste Group za područje Srednje i Istočne Europe i to šestu godinu zaredom. Žiri nagrada časopisa PWM/The Banker za 2019. godinu istaknuo je činjenicu da je Erste Group jedan od vodećih upravitelja imovine u regiji, u kojoj djeluje i u lokalnim jedinicama privatnog bankarstva u Austriji, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Hrvatskoj. Na svim tržištima Erste privatno bankarstvo pruža usluge za više od 19.000 privatnih klijenata s kombiniranom imovinom od 22,6 milijardi eura, nudeći im usluge upravljanja imovinom i savjetovanja, kao i prekogranične i međudržavne usluge diljem regije.

Kod odabira, žiri za dodjelu globalnih nagrada za najbolju uslugu privatnog bankarstva, koji se sastoji od 15 stručnjaka iz privatnog bankarstva i industrije upravljanja imovinom, usporedio je više od stotinu banaka koje se bave privatnim bankarstvom, koristeći se ključnim pokazateljima uspješnosti kao što su upravljanje portfeljem, razvrstavanje imovine, dubinske analize, upravljanje rizikom, strategije rasta, korisničke usluge, etički čimbenici, poslovni modeli, razine zadržavanja zaposlenika i inovacije.

Časopis The Banker, kojeg izdaje Financial Times Group iz Londona, mjesečnik je specijaliziran za bankarstvo, čije su nagrade i rang liste prepoznate kao mjerila u međunarodnoj bankarskoj industriji. Časopis PWM Professional Wealth Management, koji je također dio Financial Times Groupa, pruža informacije i analize proizvoda, kretanja tržišta, poreznih pitanja i fondova za privatne klijente i poduzetničke obitelji.