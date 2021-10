Tvrtka Mars obvezala se provoditi novu klimatsku akciju za postizanje nulte neto stope emisija duž cijelog lanca vrijednosti

Tvrtka Mars objavila je kako namjerava ostvariti nultu neto stopu emisija stakleničkih plinova (GHG) duž cijelog lanca vrijednosti do 2050. godine, na taj način se usklađujući s najambicioznijim ciljem Pariškog sporazuma da se globalni porast temperature ograniči na 1,5 °C.

Obveza koju je tvrtka nedavno predstavila uslijedila je nakon zaključaka srpanjskog izvješća Međuvladinog tijela za klimatske promjene (IPCC), kojim je naglašena hitnost postizanja nulte neto stope emisije na globalnoj razini kako bi se spriječili najgori učinci globalnog zatopljenja. Upravo to je ključni fokus klimatske konferencije COP26 koja će se održati sljedećeg mjeseca u Glasgowu. Tvrtka Mars pridružuje se pozivu na djelovanje inicijative Science Based Targets pod nazivom 'Business Ambition for 1,5°C pledge' i kampanji Race to Zero - budući da nastoji ubrzati svoje napore za postizanje nulte neto stope emisija. Pri tome se fokusira na:

smanjenje emisija stakleničkih plinova, uključujući sve emisije iz opsega 3, kao što su neizravne emisije (npr. poslovna putovanja, emisije maloprodajnih kupaca, upotreba prodanih proizvoda i završna faza životnog vijeka proizvoda) te postavljanje ključnih petogodišnjih ciljeva za poticanje djelovanja i praćenje napretka

emisije iz opsega 3, kao što su neizravne emisije (npr. poslovna putovanja, emisije maloprodajnih kupaca, upotreba prodanih proizvoda i završna faza životnog vijeka proizvoda) te postavljanje ključnih petogodišnjih ciljeva za poticanje djelovanja i praćenje napretka zaustavljanje krčenja šuma u lancu opskrbe – osobito u ključnim sirovinama koje imaju najveći utjecaj na emisije

povezivanje plaća vodećih kadrova s postizanjem smanjenja emisija stakleničkih plinova u lancu vrijednosti

pozivanje 20.000+ dobavljača u lancu vrijednosti tvrtke Mars na uvođenje klimatskih mjera i postavljanje značajnih ciljeva

Grant F. Reid, glavni izvršni direktor tvrtke Mars izvjavio je: „Razmjeri globalne intervencije mora biti odvažniji i brži. Klimatske promjene već utječu na planet i živote ljudi. Kako bi ublažili ovu stvarnu i opipljivu prijetnju, znanost nam govori da ciljevi vezani uz nultu neto stopu emisija moraju biti široki u svojem dosegu, obuhvaćajući emisije duž cijelog lanca vrijednosti, a planovi moraju imati i materijalne, privremene ciljeve. Ne možemo čekati desetljećima da bi vidjeli napredak.“

Mars već više od desetljeća potiče klimatsku akciju na području emisija. Tvrtka se već 2009. godine obvezala da do 2040. postigne nultu neto stopu u izravnom poslovanju. Današnja se objava nadovezuje na postojeći „Plan održivosti kroz generacije“ tvrtke Mars, nadograđujući prethodnu obvezu da će tvrtka smanjiti emisije u svom cijelom lancu vrijednosti za 67 % do 2050. godine i potvrđujući ambiciozan kratkoročni cilj smanjenja stakleničkih plinova u svom cijelom lancu vrijednosti za 27% do 2025. godine. Od 2015. godine Mars je u svom cijelom lancu vrijednosti smanjio emisije za 7,3%, unatoč nastavku rasta poslovanja. U svom izravnom poslovanju Mars je već smanjio emisije za 31% te je na dobrom putu da ostvari privremeni cilj za 2025. godinu (smanjenje od 42%).

Ostvarivanje nulte neto stope

Cjelokupni plan za postizanje nulte neto stope bit će razvijen i objavljen 2022. godine kako bi se uskladio s očekivanim pravilima inicijative Science Based Targets o obvezama vezanim uz nultu neto stopu, koje se očekuju do kraja 2021. godine. Kako bi se postigla nulta neto stopa, neke od brojnih inicijativa koje se aktivno provode u cijeloj tvrtki Mars su:

Prijelaz na 100% obnovljivu energiju. Mars je već postigao snažan napredak u svojoj predanosti postizanja nulte stope emisija stakleničkih plinova do 2040. godine u svom izravnom poslovanju (uključujući tvornice, urede i veterinarske prakse). Sada za sve svoje izravno poslovanje u 11 zemalja električnu energiju nabavlja iz 100 % obnovljivih izvora, što u tvrtki predstavlja više od 54 % globalnih potreba za električnom energijom, a do 2025. godine planira taj prelazak u još osam zemalja.

Mars je već postigao snažan napredak u svojoj predanosti postizanja nulte stope emisija stakleničkih plinova do 2040. godine u svom izravnom poslovanju (uključujući tvornice, urede i veterinarske prakse). Sada za sve svoje izravno poslovanje u 11 zemalja električnu energiju nabavlja iz 100 % obnovljivih izvora, što u tvrtki predstavlja više od 54 % globalnih potreba za električnom energijom, a do 2025. godine planira taj prelazak u još osam zemalja. Hitno preoblikovanje svojih lanaca opskrbe kako bi se zaustavilo krčenje šuma . Mars prilagođava svoje lance opskrbe kako bi spriječio krčenje šuma i promjenu prirodnih ekosustava pri pet ključnih sirovina za koje je utvrđeno da imaju najveći rizik: kakao, govedina, palmino ulje, celuloza i papir te soja. Mjere će se usmjeriti dalje od kupnje sastojaka samo na temelju cijene te se usredotočiti na poboljšanu transparentnost i sljedivost robe koja se nabavlja. Mars je nedavno uspostavio lanac opskrbe palminim uljem bez krčenja šuma, smanjivši ove godine broj pogona za preradu palminog ulja s 1.500 na manje od 90 pogona, kako bi se omogućila provedba strogih standarda i točno praćenje.

. Mars prilagođava svoje lance opskrbe kako bi spriječio krčenje šuma i promjenu prirodnih ekosustava pri pet ključnih sirovina za koje je utvrđeno da imaju najveći rizik: kakao, govedina, palmino ulje, celuloza i papir te soja. Mjere će se usmjeriti dalje od kupnje sastojaka samo na temelju cijene te se usredotočiti na poboljšanu transparentnost i sljedivost robe koja se nabavlja. Mars je nedavno uspostavio lanac opskrbe palminim uljem bez krčenja šuma, smanjivši ove godine broj pogona za preradu palminog ulja s 1.500 na manje od 90 pogona, kako bi se omogućila provedba strogih standarda i točno praćenje. Povećanje inicijativa u održivoj i regenerativnoj poljoprivredi . Tvrtka Mars će ojačati svoje programe s poljoprivrednicima kako bi ograničila emisije stakleničkih plinova i krenula prema regenerativnoj poljoprivredi. Projekti koji su već u tijeku uključuju inicijativu Cool Soil koja podržava otpornost u proizvodnji pšenice u Australiji, Sustainable Dairy Partnership koji povećava suradnju između dobavljača i kupaca mliječnih proizvoda širom svijeta i Oryzonte, program za poboljšanje uzgoja riže u Španjolskoj, smanjujući potrošnju vode i emisije metana.

. Tvrtka Mars će ojačati svoje programe s poljoprivrednicima kako bi ograničila emisije stakleničkih plinova i krenula prema regenerativnoj poljoprivredi. Projekti koji su već u tijeku uključuju inicijativu Cool Soil koja podržava otpornost u proizvodnji pšenice u Australiji, Sustainable Dairy Partnership koji povećava suradnju između dobavljača i kupaca mliječnih proizvoda širom svijeta i Oryzonte, program za poboljšanje uzgoja riže u Španjolskoj, smanjujući potrošnju vode i emisije metana. Pozivanje svojih 20.000 dobavljača na poduzimanje klimatskih mjera. Mars daje prioritet suradnji i partnerstvu s dobavljačima kako bi pokrenuo promjene kroz cijeli lanac vrijednosti. To uključuje program Pledge for Planet i nedavno predstavljenu koaliciju Supplier Leadership on Climate Transition (S-LoCT) koji za cilj ima potaknuti dobavljače na izračun vlastitog otiska stakleničkih plinova i postavljanje vlastitih znanstveno utemeljenih ciljeva. Program pruža obuku i osnaživanje sposobnosti pri čemu je cilj da se i drugi brandovi pridruže projektu te da se proširi kroz cijeli lanac opskrbe.

Ograničavanje globalnog zatopljenja na 1,5 °C zahtijevat će i temeljite promjene u industriji, vladama i širem društvu. Mars će se nastaviti zalagati za politike koje će pomoći ostvariti ambicije Pariškog sporazuma. Primjerice, Mars će se zalagati za jednostavnu, jasnu i transparentnu cijenu ugljika. To bi moglo pristup učiniti još uvjerljivijim i potaknuti veći broj tvrtki na provođenje odlučnijih mjera za smanjenje emisija.

Za dodatne informacije o Planu održivosti kroz generacije i klimatskim obvezama tvrtke Mars, posjetite www.mars.com/sustainability-plan .