Tvrtka MOL Norge otkrila naftu i plin u Sjevernom moru  

Istražna bušotina na koncesijskom području 820S izbušena je do maksimalne dubine od 2.652 metra ispod razine mora. Nafta i plin pronađeni su u većem broju formacija, a rezultati testiranja ukazuju na oko 3.463 barela ekvivalenta nafte dnevno. Potencijalni resursi otkriveni u glavnoj formaciji iznose između 12 i 71 milijun barela ekvivalenta nafte i plina.

Komercijalnost ovog otkrića bit će određena naknadno, nakon dodatnih tehničkih radova.

Tvrtka MOL Norge AS, sa svojim 40-postotnim udjelom koji joj daje pravo na istraživanje i proizvodnju, operator je koncesije 820S u ime partnera Lundin Norway AS (40 %), Wintershall Dea Norge AS (10 %) i Pandion Energy AS (10 %).

MOL Grupa ušla je u Norvešku 2015. godine stjecanjem 100-postotnog udjela u tvrtki Ithaca Petroleum Norge. Aktivnosti bušenja započele su 2018. godine nakon što je operator dostigao razinu spremnosti u rekordno brzom roku bez ikakvih smetnji u izrazito reguliranom okruženju.

MOL-ovu istraživačkim portfelju u Norveškoj cilj je podržati ostvarivanje organske zamjene rezervi MOL Grupe.