Tvrtka Tetra Pak objavila 22. godišnji Izvještaj o održivosti

Tvrtka Tetra Pak objavila je svoj godišnji Izvještaj o održivosti u kojem je prikazan napredak postignut u različitim aspektima održivosti u sklopu poslovanja u 2020. godini, ukazujući na predanost i ambicije u nadolazećem periodu.

Globalna pandemija utjecala je na živote i gospodarstva kao nikada prije, ali je istodobno naglasila i potrebu ubrzanja održivih aktivnosti i pronalaženja hitnih rješenja za izazove s kojima se suočavamo diljem planeta.

- Naš izvještaj o održivosti ponovno naglašava potrebu za sveobuhvatnim, cjelovitim pristupom održivosti kojim štitimo hranu koja se proizvodi na globalnoj razini, ljude s kojima radimo i planet na kojem živimo. U tom smislu zadržali smo poseban fokus na smanjivanje našeg ugljičnog otiska, povećanju recikliranja, zaštitu biološke raznolikosti i poboljšanju pristupa sigurnoj, nutritivno vrijednoj hrani za ljude diljem svijeta. U prošloj godini postignut je značajan napredak na svim tim područjima, kao i na putu prema našim budućim ambicijama da do 2050. godine postignemo nultu neto stopu emisija duž cijelog lanca vrijednosti te isporučimo najodrživiju ambalažu za hranu na svijetu – onu koja je napravljena isključivo od odgovorno dobivenih obnovljivih ili recikliranih materijala, koja se može u potpunosti reciklirati i ugljično je neutralna - rekao je Adolfo Orive, predsjednik i izvršni direktor tvrtke Tetra Pak.

Izvještaj o održivosti tvrtke Tetra Pak za 2021. godinu također naglašava način na koji je tvrtka unaprijedila svoja ulaganja i inovacije, udružujući snage na svim razinama kako bi odgovorila na potrebu za većom potrošnjom hrane uz smanjenje utjecaja na prirodne resurse.

Cijelo izvješće možete pronaći ovdje, a neka od ključnih postignuća istaknuta su u nastavku:

Podržavanje kontinuirane opskrbe sigurnom hranom tijekom krize vezane uz COVID-19 zajedno s kupcima i dobavljačima

Suradnje kojima se osiguralo da 64 milijuna djece u školama iz 45 zemalja, unatoč pandemiji, dobije mlijeko ili druge nutritivno vrijedne napitke u Tetra Pak ambalaži

Proširenje Dairy Hub inicijativa, uključujući Albaniju i Senegal, kako bi se pružila podrška za 39.806 poljoprivrednika, od čega 98% čine mali proizvođači

Organizacija CDP rangirala je tvrtku Tetra Pak kao lidera u pogledu transparentnosti i djelovanja na području zaštite okoliša petu godinu zaredom

Dobivanje certifikata „Great Place to Work“ nakon pilot prijava u četiri zemlje (postizanje statusa „Top Company“ u dvije zemlje)

Proširenje savjetodavnog panela za globalnu raznolikost i uspostavljanje sličnih panela unutar svake od četiri regije poslovanja tvrtke, povećavajući broj uključenih kolega s 15 u 2019. na 65 u 2020. godini

Pokretanje niskoenergetske linije za preradu sokova, nektara i gaziranih pića

Nadilaženje klimatskog cilja postavljenog za 2020. godinu, pokazujući da je moguće razdvojiti gospodarski rast od klimatskih utjecaja duž cijelog lanca vrijednosti. To znači da je tvrtka Tetra Pak uspjela smanjiti svoju ukupnu emisiju stakleničkih plinova (GHG) za 19% u odnosu na 2010. godinu, uključujući i smanjenje od nevjerojatnih 70% u vlastitim aktivnostima od 2010. do 2020. godine (opseg 1 i 2)

Najavljivanje ambicije da se do 2050. godine postigne nulta neto stopa emisija duž cijelog lanca vrijednosti podržana posrednim ciljem da se do 2030. godine ostvari nulta neto stopu emisija u sklopu vlastitih aktivnosti

Predvođenje i primjena velikog broja aktivnosti duž cijelog lanca vrijednosti recikliranja na lokalnim tržištima diljem svijeta, gdje smo reciklirali 49 milijardi (višeslojne) kartonske ambalaže

Gledajući prema budućnosti tvrtka Tetra Pak postavila je dodatne ambiciozne ciljeve vezane uz predanost budućem poslovanju, poput postizanja smanjenja stakleničkih plinova za 46% duž cijelog lanca vrijednosti do 20301. godine u skladu s putem od 1,5 °C, plasiranja na tržište potpuno obnovljive aseptične ambalaže do 2023. godine i postizanja stope recikliranja od 70% u Europi do 2025. godine.

- Živimo u desetljeću djelovanja i potpuno smo predani tome da ispunimo svoju ulogu, kako u poboljšanju pristupa hrani, tako i u smanjenju utjecaja na okoliš. Međutim, veličina izazova je takva da će se svaki dionik i svaki korak računati ako želimo ispuniti naše ambicije u pogledu održivosti. Ipak, sve dok ustrajemo u inovacijama i suradnji, možemo težiti održivoj budućnosti koja štiti ono što je dobro - zaključio je Orive.