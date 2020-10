U Rijeci predstavljena nacionalna donatorska kampanja ‘Moje mjesto pod suncem‘

Prigodnom izložbom na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Rijeci je predstavljena nacionalna kampanja 'Moje mjesto pod suncem'. Kampanji je cilj do kraja 2020. osigurati sredstva u iznosu od 1.2 milijuna kuna za potpuno preuređenje i opremanje višenamjenskog prostora veličine 380 četvornih metara za program Moje mjesto pod suncem koji provodi udruga Centar za kulturu dijaloga (CeKaDe).

Moje mjesto pod suncem je program socijalnog uključivanja i osnaživanja djece u riziku od siromaštva i njihovih obitelji. Kroz proteklih 5 godina rada jasno nam je da je za ovo potreban sustavan rad s djecom što i provodimo kroz 11 vrsta radionica tjedno, uključivanjem djece u razne sportske i kulturne aktivnosti, pružanjem psiho-socijalne podrške i omogućavanjem drugih njima nedostupnih sadržaja. Prostor je, pokazalo se radom, bazična potreba za sustavan i kvalitetan rad s djecom, ali i širenje kapaciteta programa – povećanje broja djece, obitelji i volontera te podizanja kvalitete podrške korisnicima. Trenutno radimo u neprikladnim uvjetima i sigurni smo da ovo možemo uz vašu pomoć popraviti. Pozivam zato sve tvrtke, ali i građane Hrvatske da u skladu s mogućnostima pomognu ostvariti viziju djetinjstva jednakih prilika, za svu djecu.

Uključite se u kampanju i pomozite nam izravnom uplatom na račun IBAN: HR1924020061500087226“ – izjavila je Sandra Grozdanov, voditeljica programa Moje mjesto pod suncem.

- Ministarstvo rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kontinuirano radi na socijalnoj zaštiti, na pravednijem sustavu, na solidarnoj i perspektivnoj Hrvatskoj i uvjetima života. Što se tiče programa Moje mjesto pod suncem, Ministarstvo je osiguralo 450.000,00 kn u narednom trogodišnjem razdoblju, svake godine po 150.000.00 kn, na taj način ćemo i financijski pratiti i naravno podupirati program tijekom svih godina. Također, bitno je spomenuti da smo kroz FEAD fond, to je fond za najpotrebitije, i one koji su u riziku siromaštva, osigurali 330 milijuna kuna. Ovako smo osigurali besplatnu školsku prehranu za više od 30 tisuća učenika diljem cijele Hrvatske u 500-injak škola, na taj način smo osigurali i pomoć za više od 200 tisuća naših građana u smislu hrane, materijalnih i higijenskih potrepština. Još je bitno i to da u narednom periodu, što se tiče nacionalne zaštite, uvodimo nacionalnu mirovinu za sve starije od 65 godina koji nemaju uvjete za stjecanje mirovine i to će biti implementirano od 1. siječnja 2021. godine - istaknula je Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

- Primorsko-goranska županija je uvijek prisutna kod humanitarnih akcija za djecu i mlade. Osnovali smo poseban Odjel za socijalnu politiku i mlade, upravo anticipirajući da treba pojačati programe u ovakvim socijalnim i gospodarskim vremenima, pa i u ovim korona vremenima, pogotovo za one koji su dijelom isključeni zbog raznih razloga, u ovom slučaju svog socijalnog statusa. Posebno mi je drago da je Udruga našla prostor koji dijelimo zajedno sa Sveučilištem u Rijeci. Upravo je PGŽ u tom prostoru, i mi ćemo pomoći zajedno kod uređenja tog prostora, kao što ćemo i programski pomagati Udrugu kroz naredno vrijeme - predstavio je pokroviteljstvo kampanje župan Zlatko Komadina.

- Sveučilište u Rijeci prati ono što radi program „Moje mjesto pod suncem“, divimo im se i uistinu smatramo da je svatko u ovom društvu, a pogotovo mi kao institucije dužan osigurati svakom građaninu, svakom djetetu jednake šanse da jednog dana ostvari svoj životni eksperiment i uistinu je program MMPS nešto što je jedinstveno u ovom području i šire i naravno da se Sveučilište u Rijeci s ponosom i veseljem uključilo. Naš dio priče je vezan uz prostor, ali ne samo uz prostor, jednog dana kad ova kampanja uspješno završi, kada svi uđemo u taj prostor, kada djeca koja su nažalost socijalno i ekonomski deprivirana budu u tom društvu, onda će se priključiti i naš Učiteljski fakultet, Filozofski fakultet sa svojim sadržajima kao i naši studenti. Velika je to snaga i naša silna želja da podržimo ovu kampanju. Netko je rekao maloprije, da kada je nešto dobro, onda se svemir uroti da ta stvar uspije – i sada se svi mi moramo urotiti da kampanja uspije jer je prevažna, ne samo za djecu, nego i za nas kao društvo - istaknula je Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci.

Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke, podržao je kampanju riječima - Mislim da je kampanja izuzetno važna, a pogotovo u ovim okolnostima, u kojim živimo zbog pandemije korona virusom još teže. Vrlo često se u društvu govori o jednakosti, a onda se uvijek misli nekako primarno na spolnu jednakost, seksualnu jednakost, jednakost pripadnika različitih naroda, a zaboravljamo možda na jednakost u pravu na uspjeh, a da bi svi bili jednako uspješni, ako govorimo o obrazovanju i životu djece, onda moramo stvoriti te uvjete da sva djeca imaju jednak pristup svemu onome što jedno djetinjstvo čini sretnim. Zbog toga je ovaj program izuzetno važan.

Otvorenju kampanje na Korzu uz istaknute govornike, volontere i podržavatelje programa prisustvovali su i moderatorica događaja, novinarka Maja Sever, glazbenik Damir Urban, glumica Jelena Lopatić i frontman grupe Jonathan Zoran Badurina.

Partner u realizaciji nacionalne donatorske kampanje „Moje mjesto pod suncem“ u organizaciji udruge CeKaDe je Sveučilište u Rijeci, a kampanja će se provesti uz pokroviteljstvo Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.

