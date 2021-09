U Splitu uskoro počinje 9. Međunarodni festival Taste the Mediterranean

Split će od 6. do 9. listopada postati gastronomsko središte Mediterana. Međunarodni Festival Taste the Mediterranean u grad podno Marijana dovodi vrhunske svjetske I domaće chefove čiji su restorani nagrađeni Michelinovim zvjezdicama i Gault&Millau tokama. U splitskim restoranima Dvor, Kadena, Kinoteka, Hotel Park, Zora bila i Zrno Soli, gostovat će chefovi iz sedam zemalja te će zajedno sa chefovima domaćinima spravljati mediteranske gala večere od šest slijedova praćene odgovarajućim vrhunskim vinima, navodi se u priopćenju. Ekskluzivnu gozbu za sudionike festivala na večeri otvorenja pripremit će chef Zlatko Marinović Noštromo, a gradska Ribarnica za tu će prigodu biti pretvorena u elegantni restoran.

Po prvi put u vrijeme festivala održat će se i 'Noći splitskih restorana', manifestacija u organizaciji Taste the Mediterranean i trgovačkog lanca Tommy, premium partnera Festivala Taste the Mediterranean, koji je prepoznao vrijednost ove manifestacije za predstavljanje i promociju Splita, isplitske, odnosno dalmatinske gastronomije.

Restorani uključeni u taj program, njih 15, Splićanima i turistima u petak 8. i subotu 9. listopada nudit će poseban mediteranski meni od tri slijeda i vino po popularnoj cijeni, te im omogućiti jedinstveni enogastronomski doživljaj. To su: Atlantida, Bajamonti, Brasserie on 7, Bokeria, Corto Maltese, Dujkin dvor, Fantažija, Konoba Fetivi, Konoba Marul, Mazgoon, Laganini, Pandora Greenbox, Portofino, Sidi bar i Šug. Okusi i mirisi Mediterana osjećat će se na svakom koraku u gradu, a Split će, kao autentično mediteransko središte bogatog kulturnog i povijesnog nasljeđa, pokazati i širok raspon svoje gastronomske ponude: od fine dininga do konoba.

Središnja događanja festivala održat će se u Briig Boutique hotelu, gdje će se u četvrtak 7. listopada okupiti sudionici panela 'Ugostiteljstvo za vrijeme i nakon COVID -a'. Pandemija je teško pogodila turizam u cijelom svijetu, ne samo da je utjecala na pad prometa u ugostiteljstvu, nego je nametnula i nova pravila i modele osvajanja gostiju i zadovoljavanja njihovih potreba.

Kako se s novim izazovima nose profesionalci iz ugostiteljskog sektora otkrit će chefica Vesna Miletić, Jelena Tabak - predsjednica nacionalne udruge ugostitelja Hrvatske, chef Ippei Uemura, Filip Verbanac - direktor Odjela za jaka alkoholna pića, kavu i ugostiteljstvo Coca-Cole HBC za poslovnu jedinicu Adria, te Ivo Vrdoljak - vlasnik restorana.

O važnosti upravljanja otpadom u ugostiteljstvu i hotelijerstvu raspravljat će se na panelu 'Zero waste', u petak 8. listopada, a njegovi sudionici su Nataša Kalauz - Izvršna direktorica WWF Adria, chef Lionel Levy - predsjednik francuske udruge Gourméditerranée, Suzana Musa - direktorica tvrtke Veneficus, te Francesco Pantalone - generalni direktor hotela Bellevue u Malom Lošinju.

Razmjena iskustava i umrežavanje s drugim mediteranskim zemljama, te edukacija učenika, studenata i profesionalaca, glavni su ciljevi Festivala Taste the Mediterranean. Stoga su na programu i kulinarski masterclassovi vrhunskih stranih i domaćih chefova, te radionice za učenike privatne ugostiteljske škole Oliva Allegra, visoke poslovne škole Aspira te srednje škole Jure Kaštelan u Omišu.

I panel diskusija 'Uči i ostvari svoje snove' namijenjena je mladim kadrovima koji žele ulagati u svoje znanje. Kako mladi kuhari, konobari i barmeni mogu osvojiti stipendiju Coca Coline akademije Raise the Bar za usavršavanje u prestižnim svjetskim kulinarskim školama, predstavit će Kruno Rozić, voditelj edukacije Akademije Raise the Bar. Slastičarka Tea Mamut, chefica Nikolina Putica, chef Deni Srdoč iz riječkog restorana Nebo i Tonči Drlje - voditelj gastronomije u visokoj školi Aspira. Svi će oni podijeliti svoje inspirativne priče o obrazovanju u internacionalnom okruženju.

Taste the Mediterranean posebnu je suradnju uspostavio sa Španjolskom, koja je drugu godinu zaredom zemlja partner festivala te u Split donosi svoje specijalitete, vina i maslinova ulja. Španjolske proizvode uz cooking show u Briig Boutique hotelu predstavit će chefica Maria Jimenez Latorre, a u hotelu Park s chefom Goranom Šikićem spravljat će gala večeru sa specijalitetima iz svoje zemlje.

Ekskluzivne vinske degustacije na festivalu će voditi vrsni poznavatelji vinske scene Alen Gulan, Siniša Koceić i Rajner Rogulj iz splitskog Vinolikea, dok će dr Mirella Žanetić posebno predstaviti španjolska ekstra djevičanska maslinova ulja.

Na festival dolazi i grupa chefova francuske udruge Gourméditerranée kako bi u najboljem svijetlu predstavili gastronomiju Provanse i juga Francuske, kao i veliku svjetsku manifestaciju Gout de France.

U subotu 9. listopada, sudionici festivala otkrivat će ljepote Omiša I kanjona rijeke Cetine te uživati u delicijama Radmanovih mlinica i Arsana Tasting House u Omišu.

Sve u svemu, bit će to uzbudljiva promocija Splita i Dalmacije kao vodeće mediteranske eno gastronomske destinacije te promidžba hrvatskog mediteranskog identiteta, prehrane i baštine.

Festival Taste the Mediterranean održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, Hrvatskog povjerenstva za Unesco, Ministarstva turizma i HTZ-a, Splitsko-dalmatinske županije, TZ Splitsko-dalmatinske županije i TZ grada Splita.