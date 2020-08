U svjetlu ‘Novog normalnog‘ poslovanja svi traže načine za offline prodaju i promociju poduzetničkih usluga i proizvoda

Centar poduzetnica (nekadašnji Ženski poduzetnički centar) u više od pet i pol godina djelovanja redovito je provodio ankete, usvajao ideje i mišljenja, kao i kritičke osvrte svojih više od 2.300 članica i članova, vlasnica i vlasnika tvrtki i obrta, kao i svih onih koji će to tek postati u kreiranju sadržaja i aktivnosti koje provodimo od 01. siječnja 2015. godine.

U posljednja tri mjeseca najviše upita bilo je na temu: „Kako učinkovito poslovati u ʹNovo normalnimʹ uvjetima za poduzetništvo, te kako učinkovito odgovoriti na izazove koji se događaju zbog pada gospodarskih aktivnosti?“

Po riječima ekonomista s američkog Svuečilišta Stanford Paula Romera: “Krizu je užasno trošiti!”, vrijeme je prilagodbe i kreativnih rješenja, što je poduzetništvu uvijek bilo “srednje ime“, a Centru poduzetnica lajt motiv za iniciranje aktivnosti i događanja.

Upravo jer su nam naše članice i članovi najveća motivacija i inspiracija za rad, uvijek smo kreirali sadržaje koji će u našem djelovanju pratiti potrebe svih onih zbog kojih postojimo. Ujedno podsjećam da svi koji rade i djeluju u logističkoj strukturi Centra poduzetnica, a u užem timu ima nas 14, te u širem oko 50–tak angažiranih, obavljamo volonterski svoje aktivnosti svih ovih godina postojanja naše asocijacije. U tom pravcu smo u posljenjih nekoliko mjeseci vrlo kvalitetno „osluhnuli“ što najviše otežava preživljavanje poduzetnica i poduzetnika na realnom tržištu, te smo stoga odlučili poštujući u cijelosti epidemiološku situaciju organizirati B2B susrete poduzetnica Hrvatske – najavila je Sanela Dropulić, direktorica Centra poduzetnica ističući da svaka kriza ima svoj rok trajanja, a poduzetnička upornost preživljavanja nema.

B2B susrete poduzetnica Hrvatske Centar poduzetnica organizira u suradnji sa Zakladom Konrad Adenauer, koja je već četiri godine partner naše asocijacije, i to u rujnu i listopadu 2020. u tri hrvatska grada: Zagrebu, Poreču i Varaždinskim Toplicama, uz potporu ZICERA (Zagrebačkog inovacijskog centra), Grada Preloga, te uz pomoć sponzora D-Invoice d.o.o. i izlagače Femur centar za fizioterapiju i Abeceda ljepote i škola za izradu parfema.

Svi sadržaji B2B susreta poduzetnica Hrvatske (Zagreb – rujan, Poreč i Varaždinske Toplice – listopad) su u cijelosti besplatni nakon prijave putem ovog linka: https://poduzetnica.hr/b2b-forma/

Na B2B susretima očekujemo više od 200 poduzetnica iz svih krajeva Hrvatske, ne samo naših članica i članova, nego svih onih koji se bave poduzetništvom ili ih zanimaju poslovne aktivnosti na realnom tržištu, a s ciljem da u uvjetima „novo normalnog“ poslovanja iznađemo najkvalitetnija rješenja za uspješnu prodaju, odnose s klijentima, plasman proizvoda i usluga, međuljudske odnose prije svega u biznisu – istaknula je Sanela Dropulić.

Četiri godine uz projekte Centra poduzetnica je i njemačka Zaklada Konrad Adenauer koja svoju potporu i pomoć nije propustila pokazati i ovom poduzetničkom sadržaju.

B2B susreti poduzetnica Hrvatske koje suorganiziramo i podržavamo kao trodijelnu seriju sastanaka u tri hrvatska grada trebali bi pružiti mogućnost međusobnih susreta vlasnica tvrtki i obrta te uspostavu prilika za pronalazak novih poslovnih ideja, napose kako preživjeti u nadolazećim izazovnim gospodarskim vremenima – komentirao je g. Holger Haibach, direktor ureda Zaklade Konrad Adenauer za Hrvatsku i Sloveniju, kao glavni pokrovitelj B2B susreta Hrvatske.

Uz Zakladu, svestranu pomoć i potporu pružio je B2B susretima i Grad Prelog, koji će se posebno kao lokomotiva razvoja donjomeđimurskog kraja, predstaviti na ovom poslovnom događanju žena u poduzetništvu.

Prelog je grad koji danas prepoznatljiv. Grad u kojem se provodi niz projekata. Ako se vratimo u prošlu godinu, na području Grada Preloga, provodili su se brojni projekti. „Pomozi, zaposli, usreći“, „DESCO“, „Zlatne godine“, „Ne dvoji nego smeće odvoji“, „Interpretacijski centar Prelog“, te projekt „Za obitelj“. U prošlom razdoblju uspješno smo priveli kraju projekt „HAPPY BIKE“. Završeno je odmaralište za bicikliste u Oporovcu, vrijedno više od 2 milijuna kuna iz europskih fondova, kao i izgradnja nerazvrstane ceste u industrijskoj zoni Istok vrijedna 4,2 milijuna kuna. Kad se sve to zbroji, prošle smo godine završili radove vrijedne više od 35 milijuna kuna. Realizirali smo projekt Izgradnje poslovne infrastrukture i osnivanje Poduzetničkog centra Prelog, vrijedan preko 15 milijuna kuna. Skoro 10 milijuna kuna stiglo je u Prelog za izgradnju infrastrukture u Gospodarskoj zoni Sjever Prelog, uključeni smo s dijelom naselja Grada Preloga u izgradnju kanalizacije kroz projekt Aglomeracije Donja Dubrava, vrijedan skoro 200 milijuna kuna, rekonstruiran je Dječji vrtić Fijolica u Prelogu gdje je vrijednost radova bila preko 12 milijuna kuna. To su samo najveći projekti. A da ne govorim o Gradskom komunalnom poduzeću Pre-kom d.o.o. koje je primjer cijeloj Hrvatskoj. Samo ću spomenuti da su objavljeni preliminarni podaci za odvajanje otpada za Republiku Hrvatsku za 2019. godinu. Grupacija GKP Pre-kom d.o.o. zadržala je lidersku poziciju u Hrvatskoj s 10 mjesta među dvanaest najboljih jedinica lokalne samouprave u odvajanju otpada. Listu inače predvode mjesta Prelog i Belica, sa 66,69 odnosno 66,16 % odvojenog otpada. Prelog je itekako poznat po svojem gospodarstvu. U Prelogu su prisutni ulagači iz SAD – a, Njemačke, Austrije, Singapura, Švedske. Duga je tradicija obrta, niz je poduzetnika koji djeluju i rade u Prelogu, a na papiru su mali. No, svaki onaj koji uz svoju, prehranjuje, jednu, tri ili deset obitelji, za mene je veliki poduzetnik. U posljednjih dvadesetak godina, nizu uspješnih poduzetničkih priča dodali smo ih još nekoliko. Gospodarska zona Istok je temelj novog napretka i razvoja Preloga. I danas tamo djeluju tvrtke koje su poznate širom Europe. Gospodarska zona Prelog Sjever kao novi biser u nizu, danas je puna. Posljednji u nizu bisera je Poduzetnički centar Prelog. Ta zgrada, kao i Razvojna agencija PCP koja će upravljati njome, mora dati novi zamah gospodarstvu Preloga. Zadovoljstvo nam je što ćemo biti dio priče B2B susreta te predstaviti Grad Prelog na njima. Nadamo se da će se i što više žena, poduzetnica, iz našeg kraja uključiti u Centar poduzetnica. Posebno mi je drago što slušate poduzetnice, usvajate njihove ideje i mišljenja. Nadam se da ćemo svi zajedno odgovoriti na izazove koje donosi „novonormalno vrijeme“, kako bi gospodarstvo, kao temelj našeg društva, očuvali i u ovim izazovnim vremenima – kazao je g. Ljubomir Kolarek, gradonačelnik Preloga – grada prijatelja ženskog poduzetništva i partner u organizaciji i provedbi B2B susreta poduzetnica Hrvatske ove jeseni.

Kako bismo svima koji su zainteresirani promišljati i doći do kvalitetnih ideja u sklopu „Novo normalnog poslovanja“, ponudili i kvalitetna rješenja za poduzetništvo, kreirali smo i cijeli niz dodatnih aktivnosti u sklopu B2B susreta 23. rujna 2020, kao i tematskih predavanja poput: digitalno poslovanje, inovacije u poduzetništvu, kapitalizacija vlastite ideje, kontrola troškova u poslovanju, međuljudski poslovni odnosi, on-line komunikacija s klijentima, poslovanje na webu, pozicioniranje kvalitetom na tržištu, novo normalna prodaja, promotivne aktivnosti, time management, tržišne komunikacije i upravljanje osobnim promjenama.

Pozivamo stoga sve zainteresirane da se prijave za sudjelovanje na B2B susrete poduzetnica Hrvatske, koji će se održati 23. rujna od 10 do 14 sati u ZICERu u Zagrebu, a zatim u listopadu u Poreču i Varaždinskim Toplicama. Iskoriste ovu odličnu priliku za unapređenje poslovanja, napose jer su svi sadržaji besplatni uz prethodnu prijavu putem linka.