U Zagrebu uspješno održana 11. GALP konferencija o Industriji 4.0, Green i Lean menadžmentu

U organizaciji Clumene, hrvatske kompanije za inovacije, razvoj i savjetovanje, 10. i 11. studenoga 2021. godine održana je 11. stručna konferencija pod nazivom 'GALP- Green And Lean Production', na temu 'Shape your future! Be Lean. Be Digital. Be Green.', a koja je okupila brojne stručnjake iz raznih sektora. Posebnost konferencije je bila i u virtualnom posjetu Nokia pametnoj tvornici, ali i predavanjima Tetsuya Imure, CEO-a i predsjednika uprave STI koji se javio direktno iz Japana te direktora kompanije Gelco Electronics, Prangesha Patela koji se sudionicima obratio online putem iz Indije.

Konferencija je održana u hotelu Westin u Zagrebu, a okupila je rekordan broj sudionika koji su prisustvovali online i predavanjima uživo. Svečano otvaranje konferencije započelo je obraćanjem Predsjednika Uprave Culmene, Nedeljka Štefanića, a potom su se pridružili predavači iz kompanija Nokia, Airt, Narayan, BeeIN, Gelco World, Impuls savjetovanje, STI, Bittium, Kaitotek i mnogih drugih koji su upoznali sudionike s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, natječajima, metodologijom provedbe dualne transformacije poduzeća (Digitalna i Zelena transformacija) te načinima za postizanje otpornosti na buduće krize i ubrzanja razvoja.

– Jedna od zanimljivijih tema konferencije bila je 'Pametne tvornice, što nam nisu rekli?', koja se osvrnula na bitne korake koji do sada nisu bili istaknuti, a osiguravaju uspjeh projekta transformacije tvornice u pametnu tvornicu. Posebno bi istaknuli važnost digitalizacije proizvoda, odnosno dodavanje pametne komponente u već postojeće proizvode kako bi onda bili konkurenti na tržištu Industrije 4.0, a samim time dali 35 posto veću dodanu vrijednost za klijente – Izjavila je Anja Štefanić, CEO Culmene.

Dodatno, predstavljeni su i rezultati Culmeninog Projekta '100 Pametnih tvornica' i korištenja Culisa, strateško-inovativne metodologije za implementaciju nove europske industrijske strategije za Zelenu, Digitalnu i globalno konkurentnu europsku industriju, kao i praktični primjeri i iskustva poduzeća koja su već postigla zavidne rezultate na svom putu transformacije.

Partneri na projektu '100 Pametnih tvornica' sudjelovali su na okruglom stolu, gdje su govorili o vlastitim rješenjima koja se implementiraju kako bi tvornica postala Pametna te se pokrenula diskusija 'Je li ova transformacija bolja za nove ili već postojeće tvornice?'. Voditeljica projekta, Anja Štefanić, osvrnula se na to pitanje izjavivši da je projekt napravljen upravo kako bi se postojeće tvornice transformirale u Pametne tvornice, dok je izgradnja novih Pametnih tvornica samo dodatan šlag na tortu.

Teme o kojima se raspravljalo na ovom dvodnevnom događanju bile su sljedeće:

2022. – najbolja godina za provedbu Digitalne i Zelene transformacije poduzeća

Tko su celebrityi Digitalne transformacije?

Pametne tvornice – što nam nisu rekli?

Praktična iskustva proizašla iz projekta "100 Pametnih tvornica"

Nacionalni plan za oporavak i otpornost (NPOO)– financijski izvor za Digitalnu i Zelenu transformaciju gospodarstva i društva

Primjeri uspješne Digitalne transformacije u različitim granama industrije

Kako Industrija može doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena

Europska iskustva provedbe dualne transformacije

Rast poslovanja i uštede kao rezultat digitalne transformacije

Digitalni Green i klimatske promjene

– Zaključak konferencije je da u 2022. godini sve tvrtke bez obzira na veličinu trebaju ubrzati provedbu digitalne i zelene transformacije. Kao jedna od najodgovornijih za emisiju stakleničkih plinova, industrijska poduzeća će u sklopu projekta „100 Pametnih tvornica“ primjenom CULIS metodologije intenzivno raditi na primjeni cirkularne ekonomije i korištenju zelenih tehnologija kako bi dali svoj doprinos ublažavanju klimatskih promjena – pojasnio je Nedeljko Štefanić, Predsjednik Uprave Culmene.

Culmena je osnovana 2004. godine te je od tada odrađeno više od 350 uspješnih projekata. Kompanija je upoznala hrvatska poduzeća s Lean metodologijom te je ujedno među prvima zagovarala važnost digitalne transformacije i Zelenog menadžmenta. Culmena kontinuirano ulaže u razvoj ekspertize i know-howa kako bis klijentima omogućila da idu u korak sa svjetskim trendovima u poslovanju.

Više informacija o Culmeni, konferenciji i ostalim projektima potražite na njihovoj službenoj stranici i LinkedIn profilu.