Uniline posebnim charterima vodi navijače na polufinalnu utakmicu Kauboja u Stockholmu

Uniline, vodeća destinacijska menadžment kompanija u Hrvatskoj i regiji i službena agencija HRS-a, razvila je posebnu ponudu za sve navijače hrvatske rukometne reprezentacije uoči polufinalne i finalne utakmice Europskog rukometnog prvenstva – aranžman koji uz ulaznice na utakmice uključuje i posebne charter letove iz Zagreba za Stockholm zajedno sa smještajem i organiziranim pratiteljem.

Navijači naših Kauboja imaju priliku krenuti za Stockholm u petak, 24. siječnja u 9 sati i vratiti se u nedjelju 26. siječnja nakon proglašenja pobjednika i ceremonije zatvaranja. Aranžman uključuje sve troškove organizacije putovanja - prijevoz posebnim zrakoplovom, transfere i razglede grada, smještaj u hotelu 4* u Stockholmu, 2 noćenja s doručkom u dvokrevetnoj sobi i pratitelja na putovanju. Za sve putnike na charterima bit će rezervirane ulaznice za utakmice u tom periodu, a točna kategorija i cijene pojedinih karata bit će poznate tijekom današnjeg dana.

Na dan polaska 24. siječnja putnike očekuje poseban let do Stockholma u 9 sati. Po slijetanju slijedi transfer autobusom do centra grada uz panoramski razgled grada, prijevoz do Tele2 Arene na prvu i drugu utakmicu polufinala s početkom u 16.30 te organizirani povratak do hotela.

Subota je rezervirana za otkrivanje grada – Unilineovi stručnjaci preporučaju odlazak do poznate gradske vijećnice koja glasi kao najljepša građevina u zemlji u kojoj se svake godine održava dodjela Nobelove nagrade, kraljevske opere, kraljevskih vrtova i parlamenta. Uz to, rukometni će fanovi vrijeme prije utakmica moći iskoristiti za razgledavanje Zoološkog vrta, muzeja popularnog benda ABBA te muzej u kojem se nalazi ratni brod Vasa potopljen na prvom putovanju 1628. godine.

Nakon finalne utakmice koju će, nadamo se, igrati naši Kauboji te proglašenja pobjednika i ceremonije zatvaranja slijedi transfer do zračne luke, a dolazak u Zagreb očekuje se iza ponoći.

Uniline je dugogodišnji partner i već više od šest kao službena agencija Hrvatskog rukometnog saveza naše rukometaše i stručni stožer uspješno prati na svim velikim natjecanjima i pripremama.