Upoznajte jednog od najboljeg mentora u svijetu kriptovaluta: Tedi Tičić

Sedam godina iskustva s kriptovalutama je iza njega, a tek su mu 22 godine. Danas iza sebe ima dvije objavljene knjige; 'Cryptocurrency Expert' i 'Cryptocurrency Beginner' su svojevrsni vodiči kroz svijet kriptovaluta.

Tržište u stalnom porastu

Prve kriptovalute uvedene su na tržište 2008. godine, a danas njihova ukupna svjetska vrijednost doseže 1,5 trilijuna američkih dolara. Neki od onih koji su pametno ulagali u 'virtualne valute' u prošlosti, danas mogu živjeti isključivo od zarade od trgovanja istima. Jedan od takvih 'sretnika' je i 22-godišnji Tedi Tičić, koji tvrdi kako je potrebno malo sreće, ali još više rada – za uspjeh u svijetu kriptovaluta.

– Kriptovalute otkrio sam dok još nitko u Hrvatskoj nije znao da one postoje i u mladoj dobi počeo sam raditi isrpna istraživanja novog digitalnog tržišta – kaže Tedi kojemu je najveća želja otvoriti mjenjačnicu kriptovaluta, kao i savjetodavnu agenciju za trgovanje digitalnim novcem.

Od malih nogu zanimao ga je svijet interneta, informatike i biznisa. Te je svoje tri ljubavi uspješno spojio u danas svoju najveću strast – kriptovalute. Započeo je s bitcoinom, koji je ujedno i prva ikada uvedena virtualna valuta. Domena bitcoin.org ustanovljena je 2008. godine, a svoje prvo ulaganje u ovu valutu Tedi je učinio kada mu je bilo samo 15 godina.

Novac koji je zaradio od sezonskog učeničkog posla, tada učenik Srednje ekonomske škole Mije Mirković u Rijeci, odlučio je, 'umjesto u izlaske s prijateljima, uložiti u kripto, i to je bila najbolja odluka ikada', govori Tedi.

– Kada sam čuo da bitcoin raste na vijestima, otišao sam pogledati koliko imam i vidio sam da je cifra značajno porasla u kratkom roku. To me fasciniralo i potaknulo da naučim još više o bitcoinu. Brzo sam naučio koliko je to nevjerojatna tehnologija. Od tad sam ‘navučen’ na kriptovalute – kaže Tedi.

Kriptovalute kao oblik investiranja

– Svatko zaslužuje znati koje su mu/joj mogućnosti kada je riječ o financijskom uspjehu na tržištu kriptovaluta – govori Tedi i dodaje kako se 'ne treba bojati novih oblika ulaganja'.

Kriptovalute oblik su investiranja koji može biti plodonosan ako mu prethodi kvalitetan istraživački rad, tvrdi Tedi. Ono što je najvažnije je poznavati tržište, trenutna kretanja pojedinih valuta te oblike i vrste ulaganja koje svaka od njih omogućuje.

Kriptomjenjačnice posluju u Zagrebu i drugim gradovima te je njihov broj sve veći, a u Hrvatskoj mnogi još niti ne znaju što su to kriptovalute, govori Tedi.

Za kriptovalute, kaže, prvi je puta čuo od prijatelja, dok još nitko nije niti znao što je to. Nakon što je istražio sve o 'virtualnim valutama' na internetu, odlučio je uložiti manji iznos u bitcoin, jednu od najpopularnijih kriptovaluta na svijetu.

Danas mu je glavni fokus kriptovalute te smatra da će se nastaviti time baviti kroz cijeli život.

