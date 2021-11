Upoznajte svoje poslovanje i izbjegnite pogrešne financijske odluke

Upravo je u vrijeme pandemije i lockdowna financijska pismenost postala važnija nego ikad za opstanak u poslovnom svijetu koji je, s obzirom na okolnosti, sâm po sebi neizvjestan za mnoge poduzetnike. Osim toga, zbog digitalizacije koju je pandemija koronavirusa dodatno ubrzala sve je više složenih financijskih proizvoda i usluga na tržištu koje svakim danom postaje sve dinamičnije.

Veliki poslovni sustavi raspolažu često cijelom vojskom financijskih stručnjaka, kako internih tako i vanjskih konzultanata, međutim mikropoduzetnici, mali i srednje veliki poduzetnici često se nađu u situaciji da jedna osoba ili malo njih donosi više odluka u više segmenata poslovanja, uključujući financije. U tome, na žalost, nisu uvijek uspješni. Mnogo poduzetnika nema potrebna financijska znanja i ne razumiju financijska izvješća, financijsko planiranje ni budžetiranje. A zbog pogrešnih financijskih odluka, neučinkovitog upravljanja novcem i nedovoljno vremena za financijsko opismenjavanje lako je upasti u poteškoće te na kraju propasti.

Preduvjet uspješnog poslovanja

Prema istraživanju financijske pismenosti u Hrvatskoj iz 2019. koje je provela Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), prosječna je ocjena financijske pismenosti hrvatskih građana bila 12,3 od ukupno 21 boda (59 posto) u odnosu na 11,7 bodova (56 posto) iz 2015. Istraživanje je mjerilo tri osnovne kategorije: financijsko znanje, financijsko ponašanje i odnos prema novcu. Prema dobivenim rezultatima može se zaključiti kako su građani sve svjesniji nužnosti financijske pismenosti i poznavanja osnovnih financijskih pojmova. Upravljanje novcem postalo je nezaobilazno u gotovo svim važnim životnim događajima, a financijska pismenost preduvjet je i životne financijske sigurnosti i uspješna poslovanja te u skladu s tim i uspješnijega nacionalnoga gospodarstva, pogotovo ako uzmemo u obzir važnost i udio malih i srednjih tvrtki u hrvatskoj ekonomiji i društvu.

Naime, prema studiji koju je proveo Ekonomski institut Zagreb u sklopu projekta Uplift.hr, mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća ostvarila su 2020. godine 425 milijarde kuna prihoda, 12,9 milijardi kuna neto dobiti, 87 milijuna kuna izvoza te 32 milijarde kuna investicija. Unatoč krizi te je godine registrirano 3317 novih malih poduzeća više nego u pretkriznoj godini, 2019. Čak 137.786 mikropoduzeća, malih i srednjih poduzeća, koliko ih je registrirano prošle godine, zapošljavalo je 609 tisuća ljudi, što je 76 posto ukupne zaposlenosti korporacijskog sektora. Sve to upućuje na važnost financijskog opismenjavanja sektora radi još efikasnijeg upravljanja novcem.

Suradnja sa Štedopisom

Institucija koja se do sada u Hrvatskoj pokazala najagilnijom i stručnom u financijskom opismenjavanju jest Institut za financijsko obrazovanje, Štedopis, koji je do sada napravio velik iskorak u opismenjavanju djece i nastavnika te održao velik broj radionica za građane iz različitih slojeva društva, od zaposlenih i nezaposlenih do umirovljenika i studenata. Njihove programe opismenjavanja mladih, odobrene od strane Agencije za odgoj i obrazovanje, podržavaju i financijske institucije. Naime, banke su, poučene financijskom krizom, shvatile su da da im je u interesu povećati razumijevanje između njihovih zaposlenika i korisnika njihovih usluga, odnosno da je financijska pismenost građana korisna i za društvo u cjelini. Kako bi svojim klijentima pomogla u donošenju boljih poslovnih odluka, Addiko banka je u suradnji sa Štedopisom pokrenula projekt financijske pismenosti 'Upoznajte svoje poslovanje' zahvaljujući kojem posjetitelji njezine web-stranice posvećene financijskoj pismenosti imaju priliku steći temeljna financijska znanja i primijeniti financijska rješenja u svakodnevnom poslovnom odlučivanju.

– Projekt se sastoji od pet tematskih ciklusa koji se bave upravljanjem novcem, razumijevanjem ključnih financijskih izvještaja i bilanca i time kako iz njih iščitati informacije o imovini tvrtke, izvještajima o novčanom toku i njihovoj važnosti te digitalnom transformacijom poslovanja. Jednostavnim se jezikom objašnjavaju financijski izvještaji, poduzetnike se upoznaje s osnovnim računovodstvenim konceptima i razlikama između novčanog toka i dobiti te što je sve prijeko potrebno za bolje upravljanje dužnicima i vjerovnicima poduzeća. Projekt demistificira stručne pojmove računovodstva i financija te omogućava njihovo usvajanje – objasnio je Nenad Mećava, izvršni direktor Poslovanja s klijentima Addiko banke.

'Šalabahter' za poduzetnike

U praktičnom dijelu edukacije predstavljaju se poslovni događaji povezani s novcem i nude odgovori na pitanja s kojima se poduzeća susreću u svakodnevnom poslovanju. Osim što im omogućava da bolje razumiju računovodstvenu terminologiju i odnose s dužnicima i vjerovnicima, financijsko znanje poduzetnicima štedi dragocjeno vrijeme provedeno na administrativnim zadacima koji se mogu automatizirati.

Tako je Addiko banka za male i srednje poduzetnike osmislila podsjetnik, odnosno svojevrsni šalabahter koji im može pomoći pri donošenju poslovnih odluka – pet ključnih stvari koje bi svaki financijski pismeni poduzetnik trebao znati. Prva se odnosi na praćenje novčanog toka jer je glavni uzrok propadanja većine poduzetnika upravo nestašica novca, stoga je ključno osigurati potrebnu likvidnost za opstanak poduzeća. Drugo pravilo naglasak stavlja na podmirenje troškova prihodima i važnost izrade proračuna. Treće pravilo proizlazi iz drugoga i na prvi se pogled čini vrlo jednostavnim te propisuje pridržavanje proračuna, što podrazumijeva kontroliranje potrošnje i oprezno biranje troškova. Najvažnija je lekcija osobnih i poslovnih financija živjeti i poslovati u granicama svojih mogućnosti. Četvrta je ključna stvar pametno upravljanje dugom, što znači racionalno promišljanje i vaganje rizika prije zaduživanja, a peta točka savjetuje štednju za loša vremena pod egidom 'Nadaj se najboljem, očekuj najgore'.

– Strategija Addiko banke usmjerena je na potrošačko kreditiranje, financiranje malih i srednjih poduzetnika te platne usluge. Budući da smo netipična banka koja spaja nekonvencionalnost i jednostavnost sa sigurnošću i stabilnošću, netipični smo i u postupku financiranja. Kod nas je moguće dobiti kredit s minimalnom dokumentacijom i u rekordnom roku, pa smo tako u prvih deset mjeseci 2021. godine odobrili oko 65 posto više novih kredita potrošačima i oko 85 posto više novih kredita poduzetništvu u usporedbi s istim razdobljem prošle godine – naglasio je Mećava i dodao da mala i srednja poduzeća čine 99 posto hrvatskoga gospodarstva te zapošljavaju 77 posto ukupno zaposlenog stanovništva.

Nažalost, samo ih 50 posto uspijeva premašiti pet godina poslovanja, a uzrok su često pogrešne financijske odluke i neučinkovito upravljanje novcem.

Izazov digitalne transformacije

Tvrtkama je također velik izazov digitalna transformacija, za koju se svi deklarativno zauzimaju, ali vrlo je malo uspješnih primjera u praksi. Projekt 'Upoznajte svoje poslovanje' sastoji se od edukativnih članaka i provjere znanja i trenutačno je u tijeku peti, posljednji ciklus na aktualnu temu digitalne transformacije. Mećava je iznio podatak iz nedavno objavljenog izvješća Altimeter grupe da 88 posto anketiranih tvrtki navodi kako se trudi uvesti digitalnu transformaciju, međutim njih samo 25 posto kaže da jasno razumije promjenu od starih poslovnih modela prema novima.

– Iz toga se može zaključiti da većina intervjuiranih koji tvrde da provode digitalnu transformaciju zapravo prilagođava postojeće procese umjesto da proučavaju stvarne sile koje mijenjaju poslovanje na tržištu. Addiko banka jedan je od digitalnih predvodnika na hrvatskom tržištu upravo zahvaljujući transformaciji poslovanja koja je osim transformacije infrastrukture i procesa uključivala promjenu korporacijske kulture – zaključio je Nenad Mećava.

Iako itekako prate poslovanje svojih poduzeća, poduzetnici nerijetko ne razumiju uobičajene termine financijskog izvještavanja, a iznimno je važno znati čitati financijske izvještaje, razumjeti što govore brojevi, govoriti jezikom financija i računovodstva. Vlasnici i poduzetnici moraju razumjeti brojeve jer, na kraju, iza njih stoji njihov novac.