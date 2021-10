Velebitska degenija - Nagrađeni najbolji novinarski radovi s područja zaštite okoliša i prirode

U Novinarskom domu u Zagrebu svečano je dodijeljena Velebitska degenija, nagrada za najbolji novinarski rad s područja zaštite okoliša i prirode u pisanom, radijskom i televizijskom novinarstvu te novinskoj fotografiji u 2020. godini.

U kategoriji Tisak i internet nagradu je odnijela reportaža Petre Somek 'Zaštićena priroda Međimurja', koja je kao glavna tema broja objavljena u časopisu za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja Meridijani. U ovoj pitkoj i edukativnoj priči o ljepoti prirode najmanje hrvatske županije, koja je praćena i fotografijama vrhunskih znalaca kamere, obrađuje i ostala zaštićena područja Međimurja među kojima i Značajni krajobraz rijeke Mure i Regionalni park Mura-Drava. Samo u zoološkom spomeniku prirode zvanom Bedekovićeve grabe, pravom primjeru suživota čovjeka i prirode, obitava čak 63 vrste leptira, među njima i kritično ugrožene vrste – veliki i zagasiti livadni plavac. Nagrađena reportaža tako je i snažan apel za očuvanjem prirodne baštine od svih opasnosti koje joj prijete.

U istom časopisu objavljena je fotoreportaža Krunoslava Raca 'Proljeće na Velebitu – buđenje gorostasa', koja je odnijela Velebitsku degeniju u kategoriji fotografije. Uz odlične kadrove prvih velebitskih vjesnika proljeća – šafrana, vjeverice koja mladuncima stvara gnijezdo, lisica, tek rođenih medvjedića, ptica u gnijezdu, srna, žaba, poskoka, kao i velikog tetrijeba u vrijeme parenja kojeg je vrlo teško pronaći i snimiti, autor je zorno dočarao kako izgleda buđenje najčarobnijega godišnjeg doba na našoj najdužoj planini. Fotografije su plod iznimno napornog, pa i opasnog danonoćnog kretanja Velebitom, velikim dijelom pješice, u svim vremenskim uvjetima, često na hladnoći i uvijek pod vedrim nebom, kako bi snimio i neke krajnje rijetke i ugrožene životinje.

U kategoriji Radio, Velebitska degenija dodijeljena je Tajani Petrović Čemeljić, novinarki HRT-a, Radio Rijeke, za dokumentarnu radio dramu 'Sakupljač zvukova - Ivo Vičić', emitiranu na Trećem programu Hrvatskoga radija. U radio drami predstavljen je dugogodišnji rad zanesenog 'lovca' na zvukove Ive Vičića, čovjeka koji prikuplja zvučnu baštinu svijeta prirode koji nas okružuje i koji zbog toga predano odlazi na svojevrsna snimateljska hodočašća prirodom i bilježi njezine zvukove – pjev ptica u zoru, zavijanje bure na planini i vučjega čopora u šumi, šišmiše, galebove, more, valove, podmorje, zvončare, pastire, ovce, zvukove gradova, rijeka, pašnjaka, livada, pucanja leda, gromove. Riječ je o jedinstvenom zvučnom putovanju kroz prostor i vrijeme u kojem doživljavamo bogatstvo zvukova svijeta koji se mijenja i u kojem će zvukovi tehnološkog napretka uskoro nadglasati zvukove prirode.

U kategoriji televizijskih radova Velebitsku degeniju osvojila novinarku Ana Trcol za prilog o podizanju razine mora zbog klimatskih promjena emitranom u emisiji 'Potraga' na RTL Televiziji. U svjetlu najava da do kraja stoljeća možemo očekivati dizanje mora čak do jednog metra, jasno ukazuje na to kako je riječ o temi koja zaslužuje posebnu pažnju i s kojom se struka treba u najkraćem roku izuzetno ozbiljno uhvatiti u koštac. Na zanimljiv i gledatelju pristupačan način, uz primjere iz drugih zemalja, istražena su najugroženija mjesta u Hrvatskoj, ali i način na koji smo se doveli u opasnost. Na primjeru Šibenika i Vodica ukazuje na to da se posljedice klimatskih promjena ne događaju drugima i negdje drugdje, nego danas i ovdje te da ih ne smijemo i ne možemo zanemariti.

Velebitska degenija ugledna je godišnja novinarska nagrada za zaštitu okoliša i prirode u Hrvatskoj, ustanovljena 1998. godine, a koju dodjeljuju Zbor novinara za okoliš Hrvatskog novinarskog društva i HEP Opskrba.