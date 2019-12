VIDI e-novation: Predstavljeno VIDI Project X mikroračunalo

U sklopu VIDI e-novation Awards događanja na kojemu su dodijeljene nagrade Teslino jaje za najbolje inovacije predstavljen je i novi projekt visokotehnološke medijske kuće Vidi. Na valu fenomenalnih STEM projekata proteklih godina glavni urednik Tomislav Kotnik predstavio je Vidi Project X, prvo hrvatsko multifunkcijsko razvojno mikroračunalo. Baš kao što se pod motom Sanjaj i ostvari na VIDI e-novation Awards konferenciji od keynote govornika i nagrađenih dobitnika tražio X-faktor koji je potreban za uspjeh u razvoju inovacije, tako je VIDI X vjerujemo karika koja nedostaje brojnim startup tvrtkama u fazi razvoja proizvoda.

VIDI X se temelji na moćnom procesoru ESP32, stiže sa senzorom temperature, Bluetooth i Wi-Fi modulom, mikrofonom i 2,8“ ekranom, a detaljnu shemu i konačni popis komponenti dobit će se u Starter kitu.

VIDI Project X značajno je snažnija platforma od Arduina, a za razliku od Raspberry Pi računala ne treba mu operativni sustav. Za pokretanje je potreban izvor napajanja putem 3xAA baterije ili preko USB kabela, a programirati se može na računalu s Windows, Linux ili Mac OS sustavima. Moguće je raditi u Pyhtonu, C, C++,JavaScriptu i drugim programskim jezicima, a na GitHubu Vidilaba pripremamo repozitorij firmwarea, softwarea i tutoriala.

Na VIDI Project X-u slično kao na Arduino možete spajati dodatne komponente i senzore, kao i koristiti već postojeće. Mogućnosti povezivanja i primjena su ogromne s obzirom na raznolike komunikacijske mogućnosti (Wi-Fi, Bluetooth, IR).

Startup tvrtke, hobisti, istraživači, ali i učenici i studenti s VIDI Project X dobivaju platformu s kojom mogu upravljati drugim uređajima, razvijati vlastite projekte, koristiti je kao dio postojećih rješenja ili samo igrati retro igre poput originalnog Dooma ili Duke Nukema 3D.

Video teaser s predstavljanja VIDI Projekt X mikroračunala možete pogledati ovdje.

- Sanjali smo o vlastitom VIDI mikroračunalu od kada smo osnovali VIDI e-novation kako bi bio platforma novim projektima i konačno smo uspjeli, upravo za našu obljetnicu 25 godina postojanja. VIDI je postao prvi tehnološki časopis na svijetu koji će se moći kupiti s ovako moćnim razvojnim mikro-računalom što Hrvatsku stavlja u vrh svjetske STEM edukacije i inicijative za tehnološki naprednim i poduzetnim društvom - rekao je Tomislav Kotnik, glavni urednik i osnivač VIDI-a.

Vidi je slušao te i dalje osluškuje ideje najboljih hrvatskih inženjera kako bi u sljedećim iteracijama VIDI Project X doista dotaknuo sve one potrebe malih tvrtki, razvojnih inženjera, studenata, učenika i entuzijasta.

Starter KIT VIDI Project X moći će prednaručiti od 15.12.2019. svi novi pretplatnici na posebnu VIDI X pretplatu, po posebnoj povlaštenoj cijeni sve do 31.12.2019. godine. Pripremamo naravno i cijeli niz HOW TO radionica u izvedbi VIDILAB stručnjaka te kolega iz poznatih hrvatskih hi-tech tvrtki, te tehničkih srednjih škola, fakulteta i instituta u kojima ćemo pokazati raznolike napredne mogućnosti ove nove tehnološke platforme.