Visok rast dobiti Mercatora u prvoj polovici ove godine

U prvoj polovici 2021., unatoč još uvijek prisutnoj epidemiji COVID-19 i mnogim mjerama koje su ograničavale poslovanje, Grupa Mercator zabilježila je normalizirani rast EBITDA-e od 9,9 posto, što je u ovom razdoblju iznosilo 92,4 milijuna eura. Operativna dobit (EBIT) također je porasla u prvoj polovici 2021. i iznosila je 40,4 milijuna eura. Prihodi od prodaje Grupe Mercator u prvom polugodištu ove godine bili su u skladu s planom i povećani su za 40 milijuna eura ili 3,9 posto u usporedbi s usporedivim razdobljem prije proglašenja epidemije COVID-19 (1.-6. 2019.). Najveći rast prihoda u ovom razdoblju zabilježen je u trgovini na malo u Sloveniji od 7,3 posto u usporedbi s usporedivim razdobljem prije proglašenja epidemije COVID-19 (1.-6. 2019.).

U prvoj polovici 2021. Grupa Mercator ostvarila je 1,1 milijardu eura prihoda od prodaje, što je 0,4 posto manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U trgovini na malo zabilježen je 1,3 posto manji prihod od prodaje. Za ovu usporedbu treba uzeti u obzir natprosječan rast prihoda od maloprodaje u ožujku 2020. zbog epidemije COVID-19 i posljedica operativnih ograničenja u cijeloj pratećoj djelatnosti Mercatora, stoji u priopćenju te kompanije.

'Kako bi ublažio negativne posljedice epidemije COVID-19, Mercator je uveo niz aktivnosti i inicijativa za optimizaciju i troškovnu učinkovitost, čime je u potpunosti neutraliziran negativan učinak smanjenja prihoda zbog epidemije. To je dovelo do povećanja normaliziranih EBITDA do 9,9 posto. Samo pravovremena i odgovorna priprema za krizu omogućila je Grupi Mercator nastavak pozitivnih poslovnih trendova. U posljednjem razdoblju Mercator je napravio veliki iskorak na području digitalizacije i personalizacije ponude, što osnažuje našu konkurentsku prednost', rekao je Tomislav Čizmić, direktor Mercatora.

Neto financijski dug Grupe Mercator (bez usklađivanja s MSFI 16-Zakup) na dan 30. lipnja 2021. iznosio je 558,2 milijuna eura, što je za 5,1 posto manje u odnosu na 30. lipnja 2020. Na smanjenje ukupnih financijskih obveza u prvoj polovici 2021. utjecala je konačna otplata određenih zakupa u Sloveniji u istom razdoblju prošle godine. U odnosu na 31. prosinca 2020. godine, ukupne financijske obveze Grupe Mercator porasle su za 23,7 milijuna eura, što je uglavnom posljedica djelomičnog povećanja kredita Super Senior.

U prvoj polovici 2021. godine Mercator grupa uložila je 13,6 milijuna eura u dugotrajnu imovinu. Na ulaganja u Sloveniji potrošeno je 71,1 posto ukupnih investicijskih sredstava , a 28,9 posto na inozemna tržišta. Ulaganja u obnovu postojećih trgovina u ovom su razdoblju činila 54,2 posto ukupnih ulaganja, stoji na kraju priopćenja.