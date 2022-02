Vlaho Šapro: Kreator Fitometaboličke dijete otkriva put do željenog rezultata

Želite smršaviti, a ne znate od kuda krenuti? Dr. Vlaho Šapro, kreator i autor Fitometaboličke prehrane, objašnjava kako doći do željenog rezultata.

Što sve jedinstvena ustanova poput Vaše pruža svome klijentu?

Kao prvo, mi smo centar za mršavljenje i unapređenje zdravlja. Naša specijalnost je postizanje idealne tjelesne težine, na jedan potpuno prirodan i zdrav način tako da klijenti gube isključivo masno tkivo uz zadržavanje ili povećanje mišićne mase. To postižemo tako što prvo organizam dovodimo u stanje balansa regulirajući rad hormonskoga sustava, a što za posljedicu onda ima i snažno ubrzavanje metabolizma. Mi našim klijentima zaista pružamo kompletnu uslugu; potpuno individualizirane programe mršavljenja, koji uključuju jelovnike s receptima složenim od onih namirnica koje naši klijenti vole i/ili smiju, pa sve do vrhunskih tretmana za ciljano topljenje masnih naslaga i zatezanje opuštene kože s najsofisticiranijom medicinskom tehnologijom.

U čemu se krije tajna vašeg strelovitog uspjeha?

Što biste rekli da su najvažnije odlike vašega Sapro Slimming Clinic centra zdravog mršavljenja?

--- Problemu tjelesne težine pristupili smo sa znanstvene osnove. Znate, na tržištu postoje različite dijete, pilule, programi, tretmani koji obećavaju lako i jednostavno mršavljenje, a u velikoj većini slučajeva nažalost, radi se o prevarama. Obično se ljudima koji su uistinu ranjivi zbog svoje situacije, govore priče koje oni žele čuti samo kao bi ih se pridobilo, a zapravo im se uopće ne nude rješenja, nego im takve dijete još dodatno pogoršavaju stanje. Ponavljam, samo oni programi koji nude cjeloviti pristup ovoj problematici, a to znači da se u obzir moraju uzeti svi zdravstveni, psihološki, pa čak i sociološki parametri, dovode do sigurnih, ali i dugoročnih rezultata. Mi našim klijentima pristupamo ozbiljno, profesionalno, uzimajući u obzir sve ovo što smo naveli, ali rekao bih i da se tajna našega uspjeha krije najviše u tome što su naši klijenti prepoznali da ih istinski razumijemo. Vjerujte, to se ne može odglumiti i tu našu iskrenost klijenti prepoznaju. To je jako bitno jer bez imalo osude znamo da im trenutno nije lako, ali se isto tako iskreno, istinski veselimo njihovim budućim uspjesima. Nama naši klijenti nikada nisu i nikada neće biti samo broj.

– Rekao bih potpuno individualan i cjeloviti pristup, visoka tehnologija, razumijevanje, briga, podrška i praćenje za svakoga klijenta tijekom cijeloga programa. I nikada ne odustajemo, svakoga klijenta dovedemo do cilja.

Po čemu biste rekli da je Sapro Slimming Clinic najprepoznatljiviji?

– Vjerujem da je to upravo po našoj Fitometaboličkoj dijeti koja je neizostavan dio našega programa mršavljenja.

Koje su odlike Fitometaboličke dijete?

--- Fitometabolička dijeta je, kao što sam na samome početku rekao, jedna potpuno prirodna i nadasve potpuno zdrava metoda mršavljenja kojom balansiramo hormone, ubrzavamo metabolizam i topimo isključivo neželjeno masno tkivo, a istovremeno zadržavamo ili povećavamo mišićnu masu. Mnogi naši klijenti kažu 'pa to i nije dijeta' jer zaista nema gladovanja, nema preskakanja obroka, jedu se sve skupine namirnica, dakle masti, bjelančevine i ugljikohidrati. Obroci su dostatni i ono što je jako bitno ukusni. Veliki smo protivnici hipokalorijskih obroka gdje se jako malo ili gotovo ništa ne jede, pa i raznih shake napitaka koji kao mogu zamijeniti pravi, zdravi, cjeloviti obrok. Znamo da samo kada organizam u svakome obroku dobije ono što treba, a to su definitivno sve tri glavne skupine namirnica – masti, bjelančevine i ugljikohidrati – u dovoljnoj količini, može normalno funkcionirati. Tek tada će se organizam početi lako i brzo rješavati njemu nepotrebne zalihe masnoća. Tek tada može početi zdravo mršavljenje gdje se ubrzava metabolizam, a gubi mast, uz zadržavanje mišićne mase.

Naša Fitometabolička dijeta ima velike pozitivne zdravstvene dobrobiti na cijeli organizam; od uravnoteženja rada spolnih hormona, štitnjače, regulacije glukoze u krvi, poboljšanja rada jetre, uravnoteženja masnoća u krvi, ali i mnogih drugih zdravstvenih benefita.

Kao pomoć pri mršavljenju koristite i neke prirodne preparate. O čemu je točno riječ?

U Sapro Slimming Clinicu uz vašu stručnost, tim nutricionista, ali i uz pomoć najsofisticiranije i najnovije tehnologije pomažete klijentima da izgledaju i osjećaju se bolje. Koji je trenutačno najtraženiji tretman, program?

--- Da, u pravu ste. Neizostavna pomoć u našim tretmanima su naši Fitometabolički pripravci: Metabolic prah, Fito7 čaj i Hepa kapi. Naglašavam, radi se o potpuno prirodnim biljnim pripravcima u čijem sastavu su biljke ili dijelovi biljaka koji imaju i zdravstvenu tvrdnju što potvrđuju i najrelevantnije znanstvene studije. Fitometabolički pripravci su nam jako bitni, jer im je glavna uloga ciljana potpora najvažnijim, rekao bi možda, najuposlenijim organima u procesu mršavljenja, a to su u prvome redu jetra, gušterača, bubrezi i crijeva.

– Definitivno najtraženiji program je Venus Legacy & Zerona laser paket. Sofisticirana tehnologija koja nudi sve ono što je potrebno da na jedan vrlo učinkovit, brz, ali i lagan način dođete do željenog izgleda tijela i gubitka neželjenih kilograma. Ujedno Vam je to odgovor i na pitanje koji individualni tretmani su najtraženiji, dakle Venus Legacy i Zerona laser.

Možete li nam malo pojasniti kako djeluju Venus Legacy, a kako Zerona Laser?

--- Kao prvo, htio bih naglasiti da se ovdje radi o medicinskim aparatima, i da svaki ima FDA certifikat, što znači da su prošli opsežna klinička istraživanja i da je u više od 20 znanstvenih studija nedvojbeno dokazano da djeluju na eliminaciju masnoga tkiva i celulita, ali i zatezanje opuštene kože i preoblikovanje tijela.

Tretman Zerona laser je vrlo ugodan i jednostavan, postavljamo laserske glave točno iznad područja s kojega želimo otopiti masnoću ili celulit, i tada hladna laserska zraka prelaskom preko tretiranoga tkiva otvara poru na masnim stanicama i emulgira masnoću koja zatim izlazi iz masne stanice. Na taj način zapravo praznimo masnu stanicu i uklanjamo masnoću s točno ciljanog područja kao što su bokovi, stražnjica, trbuh, ruke, pa čak i podbradak.

Svi ponekad osjećamo da je vrijeme da izgubimo koji kilogram viška i promijenimo prehranu. Kad je vrijeme da krenemo s tim procesom? Koji su prvi znaci za uzbunu?

--- Tretman s Venus Legacy je također jako ugodan, a koristi jedinstvenu i patentiranu 4D – TM tehnologiju. Zapravo, radi se o tome da se istovremeno u jednome tretmanu koriste tri jako moćne tehnologije – multi polarna radiofrekvencija, pulsirajuća elektromagnetska polja i duboko pulsirajuća vakumska masaža. Uz pomoć Venus Legacy vrlo snažno djelujemo na ciljano topljenje masnoće, ali i na regeneraciju kolagena. On je apsolutno nezamjenjiv kada se želimo brzo riješiti lokaliziranih masnoća, ali i zategnuti opuštenu kožu trbuha, nadlaktica ili želimo npr. eliminirati celulit.

– Na žalost, puno ljudi mi dolazi kada je višak kilograma već izazvao neke zdravstvene probleme, ali na sreću, jednak broj dolazi i zbog estetskih razloga, jer žele smršaviti. Svakako treba krenuti što prije i ne dozvoliti da situacija izmakne kontroli, a definitivno hoće ako nešto ne poduzmemo. Na prve znakove umora, iscrpljenosti, neobjašnjivog pada energije, stalne potrebe za hranom, neutažive želje za slatkim treba smoći hrabrosti i krenuti jer svaka odgoda sam proces čini težim. Vjerujte mi, smršaviti i zatim održati postignutu kilažu uopće nije veliki problem samo to treba napraviti na zdrav i stručan način.

Što je s yo-yo efektom nakon vaših programa?

– Apsolutno i odgovorno tvrdim da nakon Fitometaboličke dijete nema yo-yo efekta! A zašto je tome tako zapravo je odgovor vrlo jednostavan. Kao što sam već i rekao, mi u našem programu djelujemo na uravnoteženje hormona i regeneraciju svih organa i organskih sustava, a uz to potičemo i snažne drenažne procese i detoksikaciju organizma. Na taj način praktički resetiramo cijeli organizam, a to za posljedicu ima snažno ubrzanje metabolizma. Kada postignemo ubrzanje metabolizma, tada kilogrami jednostavno nestaju, ali to se nastavlja i nakon programa. Dakle, ne samo da se neće vratiti kilogrami, nego i nakon programa puno naših klijenata kažu da su ih i dalje nastavili gubiti. Bit je u ravnoteži i ubrzanju metabolizma i onda sigurno nema yo-yo efekta.

Koje posljedice ostavlja višak kilograma na naše tijelo i je li prekomjerna težina prvenstveno zdravstveni ili estetski problem?

– E, o tome bismo mogli na dugo i široko, ali nastojat ću vam kratko odgovoriti. Mislim da je prekomjerna težina ogroman, ali zaista ogroman prvenstveno zdravstveni, ali i estetski problem. Gotovo da nema organa, stanice u našem tijelu koja nije ugrožena prekomjernom težinom. Nevjerojatno pati kardiovaskularni sustav, hormonski sustav, lokomotorni sustav, ma svi sustavi kao što sam rekao. No, zbog samoga izgleda pretilih ljudi i osuđivanja okoline, nažalost, puno mojih klijenata pati i od depresije. Danas je dijabetes poprimio pandemijske karakteristike, a veliki uzrok tome zapravo je i prekomjerna težina. Ali najgore u tome je što to ne mora biti tako. Zaista se može uživati u hrani, obilno jesti, ne biti gladan, a uz to biti zdrav i vitak.

Koji vam je najdraži dio vašega posla?

– Definitivno sreća i osmijeh na licu zadovoljnoga klijenta! Istinski uvijek s njima strepim na svakome mjerenju i uopće mi nije svejedno kakav će imati rezultat. Kad postignemo zacrtane ciljeve i kada vidim da su mi klijenti usvojili zdrave navike i, vjerovali ili ne, kada mi klijenti dođu i kažu 'pa ja sada uopće više ne pazim puno, a kilogrami se ne vraćaju' nema sretnijeg čovjeka od mene.

Postoji li nastavak priče, u kojem smjeru se želite razvijati?

– Kako bi naš projekt zaživio onako kako smo zamislili, pokrenuli smo franšizno poslovanje i želimo uključiti što više poduzetnika koji će prepoznati priliku, uz uistinu minimalna ulaganja. Svatko tko se želi ozbiljnije baviti problemom debljine i celulita, a u konačnici i samim metabolizmom, mora ponuditi cjelovita rješenja i mora na kraju polučiti uspjeh.

Upravo naša franšiza nudi cjelovita rješenja. Mi zapravo nudimo know-how našim partnerima, što im garantira jako zadovoljnog klijenta, a njima samima dugoročno održiv posao i odlične prihode.

Osjećaj uspjeha daje puno smisla u životu, a pogotovo kada je taj uspjeh timski, život je ispunjeniji.

