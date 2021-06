Vratiti se zemlji i od nje živjeti? Je li to moguće saznajte u dokumentarnoj seriji Dulum zemlje

Da se može uspjeti, ali da se uspjeh neće dogoditi preko noći svjedoče priče koje donosi dokumentarna serija Dulum zemlje koja se na HTV-u počela emitirati još u svibnju. Ove nedjelje, odmah nakon Dnevnika na Prvom programu, emitira se epizoda koja donosi priču o Sandri Babac, bivšoj novinarki koja je sa suprugom Alanom Damjanićem nakon rođenja njihove kćeri napustila Zagreb, vratila se u rodne Poljice kraj Zadra gdje uspješno već 17 godina proizvodi domaći eko pekmez od smokava Šinjorinu Smokvu.

Kako sama Sandra kaže u traileru za 3. epizodu 'Povratak tradiciji, korijenima, zemlji je zapravo pravi put'.

Autori serije Filip Filković Philatz, redatelj i koscenarist, Tomislav Krnić snimatelj i koscenarist te producentica Tamara Babun vlasnica producentske kuće Wolfgang&Dolly su, kako kažu, ovom serijom željeli gledateljima pokazati uspješne motivirajuće i inspirativne priče o velikim odlukama, promjenama, ali i uspjehu koji je moguć uz trud i rad.

- Dojma smo da u Hrvatskoj ljudima nedostaje dobrih vijesti i samopouzdanja. Nadamo se da će im priče naših protagonista donijeti to samopouzdanje i nadu koji im možda nedostaju. Svi smo mi, na koncu, jedni drugima nalik. Ako vidimo da netko tko nam je nalik ide ususret izazovima, uspijeva ih savladati, doći do rezultata i uživati u životu, možda nas to pokrene da i sami krenemo u smjeru svojih stremljenja - apostrofirao je kreativni trojac jednu od ideja snimanja serije.

Do sada je Dulum zemlje donio priče o Slovencu Alešu Winkleru koji je otkrio imanje u Istri, odlučio da tamo želi živjeti i stvarati te sa svojom obitelji preselio u Cokune gdje se nalazi njegova stancija Kumparička na kojoj Winkleri proizvode možda i najbolji kozji sir u Hrvatskoj. U drugoj smo epizodi pratili priču o Goranu Vrabecu i njegovoj zaljubljenosti u ljute papričice koja je uz mnogo truda i rada te učenja prerasla u pravu ljubav i posao okrunjen brendom 'Volim ljuto'.

U nedjelju, u trećoj epizodi doznat ćemo kako je Sandra od smokve napravila brend, kako je izgleda taj put i kako proizvodnja teče, a sljedeće nedjelje, 13. lipnja Dulum zemlje završava donoseći priču o Denisu Bogoeviću Marušiću i vinima Križ.

Prošle epizode mogu se pogledati i na platformi HRTi.