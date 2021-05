Wellbeing ambasadori: Tko su i na koji način doprinose radnom okruženju?

Nesvakidašnje promjene koje je donijela pandemija postale su dio naše svakodnevice. Nova realnost rada od kuće utjecala je na modele poslovanja te je sa sobom donijela kako izazove tako i brojne inovacije koje otkrivaju prednosti ovakvog načina rada. U ovoj situaciji poslodavci nastoje pronaći jedinstvene metode održavanja zadovoljstva i dobrobiti svojih zaposlenika s posebnom pažnjom izbalansiranost života koja se ogleda u uspostavljanju ravnoteže između poslovnih i privatnih obaveza.

Među raznovrsnim programima posebno se istaknuo koncept Wellbeing Ambassadors (Ambasadori dobrobiti) – globalni trend koji predstavlja inicijativu unutar kompanija u sklopu koje zaposlenici jedni drugima pomažu u podizanju ukupne razine dobrobiti na radnom mjestu.

Rad od kuće unio je mnoge promjene u svakodnevni život zaposlenika koje utječu na njihovu dobrobit – kako prednosti tako i izazove. Mnogi zaposlenici cijene što mogu uštedjeti nekoliko sati svaki dan s obzirom da više ne moraju putovati od kuće do posla, već to vrijeme mogu potrošiti na svoje hobije, učenje, fizičke aktivnosti ili više spavanja. Međutim, istodobno mnogi zaposlenici se suočavaju sa 'zamorom od video poziva' i nedostatkom motivacije, a nedostaje im neformalna interakcija s kolegama. Kućno obrazovanje djece i kuhanje nekoliko obroka dnevno za mnoge je dio radnog vremena, a da ne spominjemo nejasnu ravnotežu između posla i osobnog života, sklonost duljem radnom danu kod kuće nego što bi to bilo na radnom mjestu. Kada situaciju sagledamo na ovaj način jasno je da je potrebno stvoriti integrirani pristup u održavanju zadovoljstva zaposlenika.

Wellbeing ambasadori postaju učinkovit trend za poticanje razina dobrobiti

U tvrtki Mars uz mnogobrojne aktivnosti provedene u sklopu Be Well programa postoji jedna koju je lako primijeniti na lokalnoj razini, a naše iskustvo u protekle dvije godine pokazuje da je ovo vrlo uspješno i vrijedno rješenje – lokalni Be Well ambasadori. Angažman wellbeing ambasadora temelji se na dobroj volji i volonterskom radu bez obzira na to koju poziciju osoba obavlja profesionalno. Ovo je izvrsna prilika za strastvene i aktivne zaposlenike da se redovito sastaju u svojim malim timovima, osmišljavaju ideje i organiziraju lokalne aktivnosti temeljene na trenutačnim potrebama i resursima. Inače, Mars je ovaj projekt predstavio u UBBAI regiji, čiji je dio i Hrvatska od 2018. godine te od tada 25 aktivnih ambasadora organizira lokalne aktivnosti.

Kako to zapravo funkcionira? Eksperimentirali smo na nekoliko načina - tako su, na primjer, naši ambasadori organizirali satove online yoge, radionice pripreme smoothieja, vodili su jutarnje vježbe online, organizirali šetnje pa čak i pet mjeseci duge izazove brojanja napravljenih koraka. U međuvremenu, naše kolege na Balkanu djeci drugih kolega čitaju bajke online, pružajući tako malo slobodnog vremena roditeljima ove djece. Ovi ambasadori posvećeni su smanjenju stresa, educiranju kolega o raznim aspektima dobrobiti, stvaranju dodatnih mogućnosti za razmjenu osobnih uvida, promoviranju hodanja za vrijeme sastanka, dijeljenju recepata i promoviranju online tečajeva o upravljanju energijom, izgradnji otpornosti i punjenju 'baterija' koji su na raspolaganju za sve.

Nova realnost donijela je temeljite promjene kada je u pitanju briga o zaposlenicima, a program Wellbeing Ambassadors samo je jedan od pristupa koji može biti učinkovit za postizanje odgovarajuće razine dobrobiti u radnom okruženju. Pronalaženje i kreiranje čitave kombinacije aktivnosti idealno je za uspješno motiviranje zaposlenih. Programi za podršku, obrazovanje zaposlenih o mentalnom zdravlju, kao i spremnost i otvorenost za promjene neophodni su za zadovoljstvo, uspjeh i dobrobit čitave organizacije.