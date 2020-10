Zašto ulagati u zlato!?

U ovom ćemo članku objasniti kako trgovati zlatom, ključne čimbenike koji utječu na cijenu trgovanja zlatom, kako započeti online trgovanje zlatom uz Admiral Markets i kako odmah koristiti jedinstvenu strategiju trgovanja zlatom!

Ako želite naučiti kako trgovati zlatom ili kako ulagati u zlato, prvi korak je osigurati da imate znanje, prave alate i instrumente.

1. Kako trgovati zlatom?

Za većinu ljudi kupnja zlatnih poluga ili zlatnika i njihovo pohranjivanje ispod kreveta jednostavno nije sigurno i praktično. Međutim, postoje i drugi načini na koje možete imati koristi od kretanja cijene zlata.

Jedan od načina je upotreba instrumenata koji se zove CFD ili Ugovor za razliku. CFD-ovi omogućuju traderima da nagađaju o cijeni zlata i mogu potencijalno profitirati od rasta ili pada cijene. Trgujući CFD-ovima, trader nikada ne posjeduje fizičko zlato, što znači da nema problema sa skladištenjem ili sigurnošću.

Uz Admiral Markets traderi mogu nagađati o cijeni zlata s brokerom koji nudi najviši mogući stupanj sigurnosti i propisa, kao i mogućnost da:

Trguje i ulaže s brokerom koji regulira britansko tijelo za financijsko ponašanje FCA, australska komisija za vrijednosne papire i ulaganja ASIC i estonsko tijelo za financijski nadzor ESFA, te ciparska komisija za vrijednosne papire CySEC.

Pristup najbržoj i najsigurnijoj platformi za trgovanje zlatom, MetaTrader, za web, Windows, Mac, iOS i Android operativne sustave kako biste mogli trgovati u pokretu.

Trgujte s više vrsta imovine kao što su zlato, indeksi, robe, valute, globalne dionice i kripto valute. Da biste započeli trgovanje zlatom danas, jednostavno kliknite baner ispod i možete započeti trgovanje zlatnim CFD-ovima bez provizije i pristupiti svim gore navedenim značajkama!

2. Kada trgovati zlatom?

Kod biranja najboljeg vremena za trgovanje zlatom, traderi pokušavaju pronaći vremena u kojima će doći do značajnijih kretanja. To uvelike ovisi o potražnji za zlatom u određenom trenutku.

Međutim, možda će vas zanimati kada možete uz Admiral Markets trgovati zlatom, a to je gotovo 24 sata dnevno, između 01:00 - 23:59 (istočnoeuropsko vrijeme) od ponedjeljka do petka. Vrijeme u kojem je najviše kretanja i volatilnosti je od 16:30 do 23:00 (istočnoeuropsko vrijeme) od ponedjeljka do petka. To je zato što se tada otvara američka burza, a otvaranjem tog tržišta kreće trgovanje drugim instrumentima za trgovanje zlatom, npr. opcije ili futures ugovori na zlato.

3. Ako želite ulagati u zlato online - potrebna Vam je strategija

Strategija trgovanja zlatom pomaže traderima da analiziraju cijenu zlata kako bi uvidjeli naznake o tome u kojem bi se smjeru tržište moglo kretati. Kako postoji toliko mnogo načina za analizu tržišta, izrada popisa pravila od presudne je važnosti za dosljednu disciplinu u trgovanju. Osnovni načini za analizu su:

Fundamentalna analiza. Ovo je istraživanje ekonomskih podataka i sentimenta vezanog za tržište zlata. Na primjer, u doba ekonomske nesigurnosti cijene zlata imaju tendenciju rasta zbog statusa sigurnog dobra. Napredni traderi pokušat će analizirati promjenu svjetske ekonomije, kako bi pokušali rano zauzeti pozicije u potencijalnom povećanju cijene zlata.

Tehnička analiza. Ovo je istraživanje cijene radi utvrđivanja mogućih razina ulaska i izlaska. Proučavanje cijene uglavnom se svodi na korištenje grafičkih uzoraka, pomaka cijena i tehničkih pokazatelja.

Proširite svoje znanje uz tjedni webinar Tajne Trgovanja

Besplatni webinar Tajne Trgovanja je tu da početnicima približi svijet trgovanja i financijskih tržišta, ali i da iskusne tradere učini još uspješnijima. Tajne Trgovanja se održavaju svaki ponedjeljak u 20:00, a vode ih naši stručnjaci Lovro Banfić i Marko Kamler.

U ovim webinarima ćemo detaljno proučiti upravljanje rizikom (i upravljanje novcem) u trgovanju što će vam olakšati postizanje dugoročnog uspjeha te predstaviti strategije trgovanja i ukazati na same greške i zablude. Prva i najveća početnička pogreška je loše razumijevanje tržišta i samog tradinga.

Početnici često misle da je dovoljno imati dobru strategiju trgovanja . Međutim, gotovo uvijek izgube novac. To možemo usporediti s pokušajem osnivanja tvrtke u sektoru o kojem znate jako malo.

Rješavanje ovog problema je sasvim očigledno. Učite kao da sutra nema jer sa znanjem dolaze i rezultati. Početnici su skloni pročitati samo nekoliko dobrih knjiga o trgovanju i samo nekoliko članaka prije nego što počnu trgovati. Premalo vježbaju i vrlo brzo zaborave koliko je bitno znanje kad su u pitanju financije!

U stvari, početnici obično znaju toliko malo o financijskom trgovanju da često ne znaju ni gdje početi. Kako izbjeći najočitiju i najveću grešku u Forex trgovanju od svih njih?

Učenjem, čitanjem, gledanjem webinara, pohađanjem seminara, vježbanjem na Demo računu. Ako nemate vremena, potrudite se pronaći ga! Nikad ne znate koliko će vam trebati da postignete stalnu profitabilnost.

Učite uz webinare na hrvatskom jeziku!

Učiti o financijskim tržištima i trgovanju možete i od naših stručnjaka na webinarima koji su na hrvatskom jeziku! Za online edukaciju se prijavite OVDJE.

Što sve utječe na cijenu zlata?

Mnogo je faktora koji utječu na cijenu zlata i mnogi od njih se mogu promijeniti s vremenom. Međutim, neki od glavnih faktora su:

Geopolitička nesigurnost. U vrijeme globalnih ekonomskih nemira zlato ima tendenciju rasta, jer investitori kupuju zlato koje se smatra sigurnim utočištem u nesigurnim vremenima.

Kamatne stope. Mnogi traderi i investitori koriste financijska tržišta u potrazi za povratom na svoj kapital. U vrijeme porasta kamatnih stopa zlato se ne čini toliko privlačnim zato što investitori mogu dobiti bolji povrat na kapital ukoliko ulože u druge vrste imovine (npr. Obveznice ili valute).

Globalni ekonomski podaci. Kako se zlato doživljava kao sigurno utočište, sve značajne promjene globalnih ekonomskih podataka mogu utjecati na potražnju zlata. Na primjer, ako globalna ekonomija ne raste, ulagači će se bojati da bi usporavanje globalnih ekonomskih procesa moglo biti iza ugla i možda će izaći iz rizičnih ulaganja, poput dionica kako bi ulagali u sigurnije imovine poput zlata.

Američki dolar. Kretanje američkog dolara može imati veliki utjecaj na cijenu zlata. To je zato što je zlato denominirano u američkim dolarima. Stoga, pad američkog dolara može povisiti cijene zlata, a rast američkog dolara može dovesti do pada cijene zlata.

Svi su ti faktori dijelom temeljne analize. Upotreba kombinacije tehničke i fundamentalne analize može biti moćna, ali ovisi i o stilu pojedinog tradera, odnosno trguje li osoba dugoročno ili kratkoročno.

Od svih dragocjenih metala, zlato je najpopularnije za investiranje, ali je generalno kupovano kao metoda diverzifikacije rizika, pogotovo korištenjem futures ugovora i financijskih izvedenica. Baš kao i ostala tržišta, tržište zlata je volatilno, tj. na njemu dolazi do velikih pomaka u cijeni.

Na cijenu zlata utječe ponuda i potražnja (supply & demand), ali za razliku od drugih financijskih izvedenica, skladištenje i raspolaganje više utječe na cijenu od same potrošnje.

Uzevši u obzir enormne količine zlata koje se nalaze u skladištima iznad zemlje s godišnjom proizvodnjom, cijena zlata najviše ovisi o potražnji, a ne o promjenama u godišnjoj proizvodnji. Bazirano na Svjetskom vijeću za zlato, u nekoliko proteklih godina, godišnja proizvodnja zlata je otprilike 2,500 tona. Od te količine, 2,000 tona se koristi za nakit ili industrijsku/dentalnu proizvodnju, dok se ostatak raspoređuje između maloprodajnih investitora i investicijskih fondova koji ulažu u zlato.

Zašto ulagati u zlato uz Admiral Markets

Mnogo je razloga zašto bi trebali trgovati zlatom uz Admiral Markets:

Trgujte 24 sata dnevno, pet dana u tjednu, uz velik broj financijskih instrumenata. Trgovanje s dobro uspostavljenom, reguliranom tvrtkom, uključujući regulaciju vrlo cijenjenog britanskog tijela za financijsko ponašanje FCA, australske komisije za vrijednosne papire i ulaganja ASIC i estonskog tijela za nadzor financija ESFA i ciparske komisije za vrijednosne papire CySEC. Trgovanje marginom. Traderi na malo mogu otvarati pozicije s polugom koje su do 30 puta veće od stanja na računu (ovisno o instrumentu). Profesionalni trader može trgovati pozicijama 500 puta više od stanja na računu (Ako želite saznati više, provjerite Admiral Markets "uvjeti za male i profesionalne klijente"). Pristupite najbržim i najsigurnijim trgovačkim platformama MetaTrader na Windows, Mac, Web, Android i iOS operativnim sustavima. Pristupite dodatku Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition za napredne trgovačke alate kao što su Sentiment Trader i Napredna narudžba - potpuno besplatno! Minimalno otvaranje računa sa samo 200 EUR, GBP, USD ili CHF ili 1400 HRK! Trgovanje zlatom sa spread-om od samo 16-22 pipsa! Trgovanje zlatom bez provizije! Plaćate samo spread i swap za prekonoćne pozicije.

Ovaj članak ne sadrži i ne treba se shvatiti kao investicijski savjet, investicijska preporuka, ponuda ili poziv na neku vrstu transakcije bilo kojim financijskim instrumentom. Imajte na umu da ova vrsta analize nije pouzdani indikator za trenutni ili budući učinak instrumenta jer se okolnosti mogu promijeniti tijekom vremena. Prije nego li donesete investicijsku odluku, preporučujemo Vam da potražite savjet financijskog savjetnika kako bi sa sigurnošću bili svjesni svih prisutnih rizika.