Želite investirati u razvoj svojih managerskih i prodajnih znanja? 

„ESAS je regionalni projekt zamišljen da kroz potpuno prožimanje predavanja, praktičnih primjera (stvarnih prodajnih priča i pogrešaka naših sudionika), međusobno mentorstvo te regionalni networking pruži sudionicima prave, stvarne (u praksi provjerene) alate za poboljšanje prodaje odnosno poslovanja uopće. Prethodna dva Summita pokazala su da se sudionici vraćaju svojim svakodnevnim obavezama „naoružani" novim strategijama o tome kako (pri)dobiti nove klijente, kako konkretno poboljšati postojeće poslovne kontakte do nivoa da druga strana „želi mene i samo mene te s idejama kako se osobno diferencirati od konkurencije“. Cijelu priču izvrsno zaokružuju teme moderne, digitalne prodaje 21. stoljeća. Podsjetimo se da nije bitno što se prodaje, već kako se prodaje! I baš to sažeto je u ESAS-ovoj mantri – doživljaj i učenje, jer upravo to i jest sama srž prodaje 21. stoljeća!" pojasnila nam je Mirela Sorić, izvršna direktorica Summita.

Kao i svake godine do sada, ESAS zadržava status all inclusive događaja bez ikakvih skrivenih troškova. U cijenu kotizacije osim sudjelovanja na svim predavanjima ostaju uključena dva noćenja na bazi punog pansiona u Hotelu Parentium, Plava Laguna, korištenje wellnessa i SPA oaze hotela, sudjelovanje u organiziranim poslijepodnevnim aktivnostima te pristup open bar partyju Rasprodaja vol. 3. Dodatne informacije potražite na www.salesadria.com ili na društvenim mrežama. Aktualne cijene kotizacije po cijeni od 6 990,00 kn + PDV vrijede do 15. listopada.