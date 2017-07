Audi A8: Prvi serijski automobil s trećom razinom autonomne vožnje

Audi A8 najsvjetlije je trenutke doživio tijekom devedesetih uvevši prvi aluminijsku karoseriju i druge mnoge tehničke elemente koji su bili ispred svojeg vremena. Upravo na toj avangardnosti želi s novim modelom napraviti distancu u odnosu na Mercedes S-klase i BMW serije 7 koji su bili i ostali glavni konkurenti. Zato je na predstavljanju nove generacije najvećeg modela jasno naglasio da je Audi A8 danas najnaprednije vozilo ne samo u svojoj klasi nego i općenito. Međutim, iako je riječ o sasvim novome modelu i iako je ispod lima bezbroj napravica (potrebnih i nepotrebnih), linija automobila ostala je prepoznatljiva. Već godinama Audi ne želi riskirati s dizajnom, a posebno, očito, ne želi riskirati s dizajnom u najluksuznijoj klasi, u kojoj je klijentela vrlo tradicionalna.

Malo i narastao

Tako novo vozilo ima prepoznatljivu prednju masku i svjetla, čak i stražnji kraj. Sve je osuvremenjeno, ali nije uveden nijedan revolucionaran element. Unutarnji prostor gotovo je posve digitalan, s vrlo pročišćenim linijama; u načelu jednostavno, ali, prema našem sudu, i vrlo efikasno. Malo je narastao i u osnovnoj i u produženoj verziji (3,7 cm) pa je sada već debelo u klasi automobila iznad pet metara (5,17 m za kraću, odnosno 5,30 m za dužu izvedbu). Uz novi upravljač najviše zanimanja u unutrašnjosti izazvala su dva na dodir osjetljiva zaslona središnjeg upravljačkog sustava koja su istisnula okretni prekidač MMI. Električno namjestiva grijana i ventilirana stražnja sjedala nude i masažu leđa i stopala, a zaslon osjetljiv na dodir daje odgovor na to zbog čega imate osjećaj kao da stišćete standardni prekidač (kao na iPhoneu 7).

Automatska vožnja

U početku će u ponudi biti dva trolitrena motora V6 – dizelski (286 KS) i benzinski (340 KS), a početkom sljedeće godine stižu i dva četverolitrena V8 – TDI s 435 KS i TFSI s 460 KS, kao i hibrid (449 KS) koji je u stanju samo na struju prevaliti do 50 kilometara. Vrh ponude bit će šestolitreni benzinski W12 s 585 KS. Zahvaljujući peterima videokamerama i radarima te laseru A8 prvi je serijski automobil u svijetu s trećom razinom autonomne vožnje (Teslin Model S druga je razina). To znači da je vozaču dopušteno maknuti ruke s upravljača, ali u svakom trenutku mora biti spreman ponovno preuzeti kontrolu ili će se automobil automatski zaustaviti uz cestu. Autopilot, međutim, radi isključivo na autocestama i brzinama do 60 km/h. Cijene za Hrvatsku za novi A8 još nisu poznate.

