Audi e-tron: Prvi model na struju za široke mase

Autoindustrija prelazi na struju i to je trenutačno proces. Audi naravno mora biti u trendu i mora kupcima ponuditi električnu alternativu. Nakon što je već predstavljen električni, ali ipak ekskluzivni električni automobil R8, na red je došao i model za ‘široke mase’. Doduše kada je u pitanju Audi, ipak se baš ne može govoriti o širokim masama jer je uvijek riječ o premium proizvodima, ali u svakom slučaju riječ je o automobilu koji će biti znatno dostupniji većem spektru kupaca. Audi je poput Mercedesa za svoj prvi komercijalni električni automobil odabrao trenutačno najpopularniju SUV klasu i to u gornjem srednjem segmentu ili, da pojednostavnimo – u segmentu u kojem se nalazi Q5. Vanjska linija ostala je u Audijevom duhu, što je svakako pozitivna činjenica, a unutrašnjost je također obiteljska i može se usporediti s modelima A6 i A8.

Rekuperacija energije

Audi je poput Mercedesa za svoj prvi komercijalni električni automobil odabrao trenutačno najpopularniju klasu SUV-a, i to u gornjemu srednjem segmentu ili, jednostavnije, u onome u kojem je Q5

Audi e-tron pokretan je s dva motora ukupne snage od 408 KS i 660 Nm, a baterije imaju kapacitet od čak 95 kWh. Riječ je o bloku tlocrtnih mjera 2,28 x 1,63 m i visine 34 cm, težine oko 700 kg. Poznato je da je struja iznimno efikasna kod ubrzanja pošto se okretni moment isporučuje praktično instantno, tako i e-tron od 0 do 100 km/h stiže u manje od šest sekundi, a maksimalna brzina limitirana je na 200 km/h.

Najveća novost na ovom modelu sustav je rekuperacije energije odgovoran za čak do 30 posto dosega. A doseg kod e-trona iznosi pristojnih 400 km. Audi e-tron je prvi model opremljen sustavom ultrabrzog punjenja putem priključka snage čak 150 kW. U prijevodu, u samo pola sata može se napuniti 80% kapaciteta baterije i time e-tron postaje konkurentan i klasičnim motorima na unutarnje izgaranje.

Novi sustav pogona

U Audiju posebno ističu novi sustav pogona na sve kotače, koji rekordno brzo mijenja snagu na kotačima ovisno o potrebi. Redistribucija momenta između osovina je skraćena, a tu je i sustav torque vectoring kao i inovativna izvedba sustava protiv proklizavanja. Sveukupno e-tron ima sedam modova rada koje bira sam vozač, od komfornog do sportskog. Pomoću tog sustava regulira se visina vozila (do 76 mm), kao i tvrdoća zračnog ovjesa. Poznate su i cijene, tako Audi e-tron starta od 79.900 eura, a prvi primjerci bit će isporučeni do kraja godine.

