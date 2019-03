Bez muke do glatke kože – Darujemo voucher za lasersku epilaciju u Depilhome centru

Trajno, brzo i učinkovito uklanjanje dlaka nadohvat je ruke. U Depilhome centru služe se revolucionarnim diodnim laserom koji bezbolno uklanja dlačice na bilo kojem dijelu tijela, a daruju vam i bon od 100 kuna

Prema najnovijoj anketi koju je u Sjedinjenim Američkim Državama proveo Američki savez plastične kirurgije (ASAPS), lasersko uklanjanje dlaka zauzima treće mjesto među najpopularnijim neinvazivnim kozmetičkim tretmanima koje su odabrali muškarci i žene. Povjerenje u centar ljepote, učinkovitost tretmana i vrsta tehnologije tri su najvažnija aspekta koja su ispitanici istaknuli. Jasno je zašto potražnja za laserskim uklanjanjem dlaka neprestano raste: tempo života se sve više ubrzava i žene nemaju sve vrijeme koje bi željele za brigu o sebi pa traže najpraktičnije i najučinkovitije opcije kada je u pitanju uklanjanje dlaka. Nalaze je u laserskoj epilaciji.

Za žene i muškarce

Ne treba posebno isticati ni prednosti depilirane kože. Odsutnost dlaka smanjuje znojenje i poboljšava higijenu, a i olakšava masažu iscrpljenog tijela. Epilacija također pomaže kod problema kao što su folikulitis ili hirzutizam. Nisu to osvijestile samo žene, i muškarci prepoznaju prednosti laserskog uklanjanja dlaka. Uglavnom se za tu opciju odlučuju na područjima leđa, prsa i brade.



No važno je biti informiran o tehnologiji koja se upotrebljava za lasersku epilaciju. Mnogi centri klasificiraju sustav IPL kao laser, a to nije točno. Neki centri koriste se uređajima niske kvalitete čiji rezultati nisu optimalni i također ugrožavaju dobrobit vaše kože. Velika razlika između lasera i drugih tehnologija je u tome što je laser mnogo sofisticiraniji i može dostići višu temperaturu da bi točno djelovao na folikulu. Osim toga, postoje različite vrste i marke laserskih uređaja koji rade s različitim valnim duljinama kao što su Ruby 695 nm, Alexandrite 755 nm i Diode 810 nm. Što je veća valna duljina to su rezultati bolji.

Revolucionarna tehnologija

Depilhome se služi revolucionarnim diodnim laserom (Soprano® XL) koji omogućuje trajno, brzo i učinkovito uklanjanje dlaka u bilo kojem dijelu tijela. Ovaj se sustav temelji na toplinskom uništenju stanica odgovornih za rast dlake u ranoj fazi ciklusa rasta. Svaki folikul neovisan je od ostatka i svaki je u različitoj fazi, zbog čega je potrebno između šest i deset tretmana da bi se postigli optimalni rezultati. Ovi tretmani provodit će se svaka dva do tri mjeseca tijekom razdoblja od 18 do 24 mjeseca. S diodnim laserom rezultati se mogu vidjeti nakon prvog tretmana, nakon čega će nastupiti razdoblje od oko 45 dana bez dlaka i postupno će rasti manje gustoće i slabije. Tada je vrijeme za obavljanje sljedećeg tretmana.

Diodni laser kojim se koriste u Depilhome centru potpuno je bezbolan i jedini koji je kompatibilan s izlaganjem suncu. Ovaj SHR sustav, koji uključuje Depilhomeovu tehnologiju, distribuira energiju progresivno, čime se izbjegava opasnost od opeklina. Unatrag 13 godina Depilhome centar stekao je povjerenje 6000 zadovoljnih klijenata. 

Važno je da klijent zna što očekivati u tretmanima laserske epilacije. Zato u Depilhome centru nude besplatne konzultacije u kojima će ispitati vaš tip kože i dlaku, a test će se provesti kako bi se utvrdilo kako koža reagira.

