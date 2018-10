BMW X7: Robusni model cilja na ruske i arapske milijunaše

Da biste imali šansu nadmašiti konkurenciju, osnovni je preduvjet da budete prisutni u svim segmentima na tržištu. Upravo se tim načelom vodio i BMW kada je ponudio model X7. Naravno da najveća brojka u nazivu znači da je riječ o najvećem modelu u ponudi. BMW X7 direktno cilja na Mercedes GLS, a donekle i na Audi Q7. Audi je s modelom Q7 negdje između BMW-a X5 i X7, tako da se može, a i ne mora smatrati konkurencijom. X7 sigurno neće biti čest odabir naših kupaca, ponajprije zbog cijene, ali i obujma. Tako glomazni automobili jednostavno nisu omiljeni na Starom kontinentu, ali su zato itekako ‘in’ u Rusiji, na Bliskom istoku i donekle u SAD-u. A upravo te tri zemlje mjere liste milijunaša u tisućama, što znači jednaki broj potencijalnih kupaca.

Moć izvana

Najveći BMW u ponudi izravno konkurira Mercedesu GLS, a donekle i Audiju Q7. Tako glomazni automobili nisu omiljeni na Starom kontinentu, osim među onima koji žele osjećaj masivnosti i moći, a ne eleganciju

X7 prema našem sudu nije najatraktivniji model koji je BMW proizveo, ali to nije ni bio cilj. Vlasnici vozila poput ovog ponajprije žele osjećaj masivnosti i moći, a ne eleganciju, a to su dobili s BMW-om X7. Automobil je postavljen na 21-inčne felge, a na stražnjem dijelu ističu se horizontalna LED svjetla povezana kromiranom lajsnom. Novi je X7 dug 5163 mm, u širinu broji tek centimetar manje od dva metra, a visina mu iznosi 1805 mm. X7 je nastao prema konceptu X7 iPerformance, koji je predstavljen prošle godine. Kao što se opet traži u tom segmentu, u BMW-u X7 udobno se može prevesti sedam osoba. Kapacitet prtljažnika iznosi 1376 litara, a raste do 2559 litara preklapanjem sjedala.

Luksuz unutra

Unutrašnjost je maksimalno luksuzna i vozač ispred sebe gleda 12,3-inčni digitalni zaslon, a u središnjem dijelu nalazi se još jedan toliki zaslon osjetljiv na dodir. Opcijski će biti dostupan Bowers & Wilkinsov ​glazbeni sustav Diamond s 20 zvučnika. Na početku prodaje bit će dostupni modeli X7 xDrive40i s benzincem od 340 KS i 446 Nm okretnog momenta i dva dizelaša, X7 xDrive30d od 265 KS i X7 M50d s 400 KS i 760 Nm okretnog momenta.

