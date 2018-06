Brilliantina: Poslovna frizura ne trpi šarenilo i ‘kreativne instalacije’

Svaka žena želi izgledati lijepo i njegovano. No, poželi li na kosi iskazati svoju kreativnost, u poslovnom svijetu postoje pisana i nepisana pravila koja ipak propisuju prihvatljivu dozu. Tko god želi biti ozbiljno shvaćen u poslovnoj zajednici, mora voditi računa o svom izgledu koji treba biti u skladu s poslovnim očekivanjima. S obzirom na to da lice i frizura ostavljaju popriličan dojam na sugovornike, njima treba posvetiti posebnu pozornost, upozoravaju iz salona Brilliantina te dijele s nama nekoliko pravila kako da frizura bude poslovna i profinjena, primjerena radnom mjestu.

Njegovana kosa

Najvažnije od svega je da vaša kosa bude njegovana što znači bez ispucalih vrhova, izrasta, oštećenja i nemarnog izgleda. Ako imate problem s prhuti ili masnom kosom, možete ga riješiti adekvatnim preparatima za kosu.

Primjerena frizura

Izgled frizure svakako mora biti primjeren i prilagođen poslovnoj prilici bilo da se radi o svakodnevnom radu u uredu, poslovnom sastanku, poslovnoj večeri ili domjenku.

Ženstveno i suzdržano

S obzirom na to da se radi o poslovnoj frizuri ona ne može biti previše kreativna s upadljivim bojama i kreativnim „instalacijama“ no to ne znači da ne može biti ženstvena. Pokoji ispušten pramen ili valovi na kosi su potpuno u skladu s poslovnim lookom.

Klasika je uvijek u modi

Ako ne znate što biste sa svojom kosom ili želite promjenu, uvijek možete odabrati jednostavan bob ili kosu do ramena. Bob je prošao mnoge varijacije pa vjerujemo da ćete od mnogih ideja moći odabrati ono što vam se najviše sviđa.

Rakošne frizure ostavite za poslovne večere ili domjenke

Iako mnoge dame uživaju u raskošnim frizurama, ipak pričekajte priliku za to koja je onda u skladu i s toaletom za koju se odlučite.

Lude nijanse boja i undercut šišanje nisu dio poslovnog

U zadnjih nekoliko godina moderno je undercut šišanje no ako se krećete u poslovnom svijetu takvo šišanje nije primjereno. Isto tako, raznolike i otkačene boje su dio kreativnog svijeta, za poslovne prilike nisu prihvatljive.

Prirodne nijanse

Boja kose bi trebala djelovati prirodno, bilo da je prošarana pramenovima ili u jednoj nijansi.

Poslovna kultura je važan faktor koji svakako trebate slijediti u poslovnom svijetu. Vaša kosa u tom kontekstu treba djelovati prirodno, njegovano i imati sjaj. Iz tog razloga koristite boje koje naglašavaju sjaj vaše kose i preparate koji će kosu učiniti ukrasom vašeg lica.

Beauty salon Brilliantina usmjeren je na poslovne žene i muškarce te vam njegove stručnjakinje za kosu mogu dati najbolje savjete kako odabrati pravu frizuru i preparate za vašu kosu.

