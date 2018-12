Chevrolet Corvette, ‘mišićavi’ američki vintage model ukrašen crvenim vinilom

Na današnji dan, 22. prosinca 1952., napravljen je prvi prototip Chevrolet Corvette, legendarnog američkog muscle automobila.

General Motors je razmjerno brzo reagirao na rastuću popularnost europskih sportskih automobila u SAD, potenciranu individualnim uvozom od strane američkih vojnika, povratnika sa Starog kontinenta.

1951. počeo je razvoj otvorenog sportskog dvosjeda, čiju će atraktivnu karoseriju dizajnirati Harley Earl, a koja je proizvedena od novog materijala stakloplastike, označavajući novu eru u svijetu automobila, piše Autoportal.

Svi su modeli bili bijeli s vrlo privlačnim sjedalima od crvenog vinila, no kako automobil ni po čemu nije bio dostojan konkurent europskim modelima, prodaja je bila razočaravajuća. Kad je 1955. napokon dobio moćniji 4.3 V8, u GM-u su već odlučili da je to zadnja Corvette. No tada je Ford predstavio svoj otvoreni dvosjed, Thunderbird, i Chevrolet je to shvatio kao izazov i odlučio ipak redizajnirati Corvette.