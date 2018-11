Cirque du Soleil i spektakl ‘Toruk – The First Flight’ od 7. do 9. prosinca u Areni Zagreb

Cirque du Solei i filmski hit Avatar udružili su snage u spektaklu spektakl Toruk – The First Flight koji za samo dva tjedna, od 7. do 9. prosinca, stiže na pozornicu zagrebačke Arene.

>>>’Avatar 2′ ponovo odgođen

Toruk – The First Flight je 37. po redu produkcija kanadske atrakcije Cirque du Soleil od 1984. godina kada je tvrtka osnovana. Njihove je brojne predstave pogledalo više od 180 milijuna gledatelja iz više od 420 gradova svijeta na šest kontinenata, godišnje prodaju više od 10 milijuna ulaznica, a tvrtka ima gotovo 4.000 zaposlenika, uključujući 1.300 izvođača iz 50 različitih država.

Svjetska premijera predstave Toruk održana je krajem 2015. godine u američkom gradu Bossier City, a predstava je potom krenula na sjevernoameričku turneju koja je trajala sve do 2017. kada se preselila u Aziju. Europski dio svjetske turneje obuhvaća osamnaest gradova, a službeno završava u Münchenu, 9. lipnja 2019. godine.

Filmski hit Avatar Jamesa Camerona, koji ponosno nosi titulu najuspješnijeg filma svih vremena sa zaradom od čak 3.6 bilijuna dolara, poslužio je kao inspiracija, a priča nas vraća tri tisuće godina prije radnje poznate iz filma te vodi u mitski svijet Pandore.

Dugogodišnji partner tvrtka SAP razvila je aplikaciju, sustav Hana koji publici omogućuje da postane dio spektakla.

Ulaznice možete nabaviti putem sustava Eventim.

Komentari

Pratite Lider na društvenim mrežama linkedin instagram