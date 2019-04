Dave Ramsey: Voditelj koji vrijeđa milenijalce, a oni obožavaju njegove savjete

‘Snowflake’ generacija, tako neki pogrdno nazivaju milenijalce – pahuljicama. Kažu da su razmaženi, povodljivi, ovisni o društvenim mrežama, rastrošni, slabiji od prethodnih generacija i vrlo uvredljivi… No Dave Ramsey, američki radijski voditelj, u svojoj emisiji često je vrlo grub prema mladima koji mu se obrate za savjet, a oni ga jednostavno obožavaju. Govori im da su glupi jer se zadužuju kako bi si priuštili automobile, ljetovanja i skupe stvari, a onda traže dodatne poslove kako bi mogli opet trošiti, u začaranom krugu kulture konzumerizma i kredita.

58-godišnjak iz svog doma u Tennesseeyju vodi emisiju The Dave Ramsey Show u kojoj dijeli savjete kako se izvući iz dugova. Svakog tjedna sluša ga 15 milijuna ljudi, a osim toga ima 35 milijuna pregleda na YouTubeu, 6 milijuna ljudi prati ga na Twitteru, Instagramu i Facebooku, od čega je 60 posto mladih.

Odrastao si čovjek, a tatica se i dalje brine za tebe? Netko bi te trebao lupiti! Kada ćeš prestati trošiti novac koji nemaš? To što radiš je jednostavno glupo! – proziva Ramsey u eteru slušatelje koji mu prepričavaju kako su se uvukli do grla u dugove zbog studentskih dugova, visokih troškova stanovanja, peglanja kreditnih kartica… Osim prodika, koje vjerojatno ne bi slušali od roditelja, svojim slušateljima citira – dijelove Biblije i Ronalda Reagana. Kako bi takva komunikacija bila prihvaćena u Hrvatskoj u kojoj 87,8 posto mladih živi s roditeljima…

Ramsey je voditelj gotovo 30 godina, počeo je 1992. godine s emisijom The Money Game, a status zvijezde na području osobnih financija donijela mu je knjiga The Total Money Makeover, prodana u 5 milijuna kopija, koja je uvrštena i na listu bestsellera New York Timesa, piše CNN.

Platila si 130 tisuća dolara za dodiplomski studij psihologije? Zašto? Da bi sada bila kod kuće s djecom. Bez magisterija, ta ti diploma ne vrijedi ništa! Ništaaaa! Ne možeš s njom dobiti ni posao u tvornici! – poručio je Ramsey slušateljici koja mu se izjadala kako ne može naći posao niti si priuštiti nastavak obrazovanja.

80-ih godina Ramsey je i sam bio u financijskim problemima iz kojih se uspio izvući i pritom odlučio savjetujući druge stvoriti biznis. Danas je vrlo bogat čovjek.

Kritiziraju ga da zapravo nad svojim slušateljima vrši bullying i da su njegovi savjeti jeftini populizam. Ipak, Ramsey ima sve više “sljedbenika” koji dolaze na njegove javne govore, a društvene mreže pune su fotografija mladih ljudi koji nasmiješeni poručuju da su se, zahvaljujući njegovim savjetima, izvukli iz dugova. Doduše, mnogi od njih kažu i kako se ne slažu s dosta stvari koje Ramsey govori, no tvrde kako ima osobnost, da se mogu s njim povezati. Ako i nije stručnjak, čini se da je barem motivator.