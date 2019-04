FOTO: Zavirite u luksuzni opatijski Ikador Luxury Boutique Hotel & Spa

– Reakcije prvih gostiju koji su boravili u hotelu proteklih dana izvrsne su. Rezervacije dolaze iz cijelog svijeta, a osim tradicionalnih tržišta poput Austrije, Njemačke, Italije i Velike Britanije ugodno nas je iznenadio velik broj rezervacija iz dalekih destinacija poput SAD-a, Kanade, Novog Zelanda i ostalih. Prosječne cijene koje postižemo po noćenju u vrhuncu sezone kreću se od četiri tisuće kuna pa sve do 36 tisuća kuna koliko je primjerice potrebno izdvojiti za jednu noć u predsjedničkom suiteu, a cijene izvan sezone nešto su niže – poručuju iz Ikadora, najveće investicije po smještajnoj jedinici u povijesti Hrvatske.

Taj hotel s pet zvjezdica ima ukupno 14 smještajnih jedinica, a iznos ulaganja po smještajnoj jedinici iznosi gotovo 6 milijuna kuna i zaokružuje ukupnu investiciju u ovoj fazi na 80 milijuna kuna. Osim što su sobe i suiteovi raskošne kvadrature, varirajući od 50 pa do čak 400 kvadratnih metara, o gostima se brine 47 zaposlenika.

Hotel Ikador smješten je pokraj samog mora u prekrasnom prirodnom parku za čije uređenje je zaslužan ured arhitektice okoliša Ksenije Jurčić Diminić, dobitnice nagrade za 2019. godinu za najbolje uređenje okoliša i urbanih prostora u jugoistočnoj Europi.

Namjera je Ikadora stvoriti cjelogodišnju turističku destinaciju pa su tako pomno birani i sadržaji koji su gostima na raspolaganju. Ikalia Spa, raskošni spa-centar smješten na jedinstvenoj lokaciji, nudi gostima drugačije spa-iskustvo, a njegovo smještanje na treći kat hotela omogućuje upravo to. Iz soba za tretmane, kao i s terasa koje ih okružuju, pruža se impresivan pogled na opatijsku rivijeru, Jadransko more i obližnje otoke.

Uz iskustva i tretmane poput privatnog apartmana Rasul, terapije Zero body, različitih masaža, tretmana lica, kupki, njege tijela, solarija, različitih sauna, slane sobe, doživljajnih tuševa, hidromasaže, teretane i ostaloga Ikalia Spa posebno se ponosi svojim signature-iskustvima poput terapije zvukom, dragim kamenjem i zlatom. Restoran Nobilion pod vodstvom iskusnog chefa Željka Jovanovića i njegova tima vješto spaja iznimnu lepezu pomno odabranih domaćih namirnica s najboljim vinima u stvaranju izvanrednog iskustva izvornog Mediterana. Nobilion nije samo mjesto fine dininga nego i mjesto istinskog uživanja za moderne hedoniste. Za one koji u restoranu traže višu razinu privatnosti tu je Riva Privée, privatna soba za objed, druženje ili sastanke, a u kojoj možete uživati u pomno biranim pićima te degustacijskom meniju okruženi bezvremenskim Riva dizajnom.

Partnerstvo Ikadora i talijanske Ferretti Grupe, čija je Riva Yachts članica, ne staje tu. Osim Riva Privéea, Ikador je lokacija tek četvrtog Riva Loungea u svijetu, pod nazivom Riva Lounge Ikador Opatija, čime se hotel svrstava u sam vrh ponude svjetskih elitnih destinacija poput Monte Carla, Venecije i Mikonosa. Kao i restoran, Riva Lounge dostupan je ne samo gostima hotela nego i svima ostalima koji su u potrazi za elegantnim prostorom za odmor i opuštanje koji svojim ambijentom odaje počast vrhunskom talijanskom stilu, dizajnu i ljepoti brodova Riva.

Kako je smješten oko prostora vanjskoga grijanog bazena s morskom vodom, svega tridesetak metara od mora, u njemu osim u prekrasnom pogledu i glazbi možete uživati u vrhunskim signature-koktelima i izvrsnoj hrani.

Vrhunac je ponude Riva Loungea Riva Aquariva Super, gliser poznat kao ikona stila i elegancije među plovilima elite, a koji je gostima na raspolaganju za istraživanje ljepota okolnih obala, otoka i gradića. Privezan ispred privatne plaže, kojoj se pristupa podzemnim tunelom ispod šetnice Lungo Mare, mami mnogobrojne poglede znatiželjnika.

Ako se želite osjećati kao zvijezda iz holivudskih filmova, možete odabrati jedan od dostupnih paketa te unajmiti gliser po cijeni od 3750 do 13.000 kuna, ovisno o trajanju (od sat vremena do osam sati) te različitim uključenim pogodnostima. Edgar Cigar Bar gostima nudi uživanje u više od 50 vrsta cigara različitih jačina i aroma iz Kube, Hondurasa, Dominikanske Republike, Ekvadora, Brazila, Meksika, Nikaragve i Perua. Uparivanje cigare s pravim pićem trenutak je čistog opuštanja i samorefleksije, a izbor rumova, viskija i konjaka iz menija omogućit će upravo to. I prije otvorenja Ikador je postao članom vodeće svjetske hotelske udruge luksuznih hotela, The Leading Hotels of the World, kao jedan od samo 400 koliko ih se može pohvaliti tim statusom, što hotelu osigurava ekskluzivnost, a gostima kvalitetu. Prema svjetskim primjerima luksuznih hotela u pogledu brige za zaposlenike na posjedu hotela uređena je i depandansa za njihov smještaj. Trenutačno se na posjedu hotela dovršava i vila kao zaseban objekt, a koja će predstavljati sami vrh ponude hotela. Namijenjena je onima koji žele komociju privatne vile uz istodobno korištenje svim pratećim uslugama koje nudi boravak u luksuznom hotelu. Vanjski radovi na vili dovršeni su, a radovi na uređenju interijera trebali bi biti gotovi u rujnu ove godine kad će se otvoriti i kad će biti objavljeni svi detalji onoga što nudi. Time će se završiti druga faza čime se ukupna investicija zaokružuje na 100 milijuna kuna.