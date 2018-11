Freelance kustosica Sonja Švec Španjol pet godina neumorno promovira umjetnost

Internetskih portala ili stranica posvećenih promoviranju hrvatskih likovnih umjetnika i umjetnosti moglo bi se nabrojati na prste jedne ruke, što je zaista porazno.

Danas je prostor za umjetnost i kulturu izrazito smanjen. To dokazuje i činjenica kako trenutno postoji mnogo projekata u kulturi, ali o njima se jednostavno ne piše. To, ali i manjak znanja koje djeca donose iz škola dovelo je do toga da su mladi danas nedovoljno obrazovani kada se priča o kulturi. Ipak, postoje ljudi koje se trude promijeniti tu ne baš lijepu sliku Hrvatske. Jedna od njih je i Sonja Švec Španjol – freelance kustosica.

Čudno je biti freelancer kustos na našim područjima, jer se osobe s tim zvanjem najčešće zaposle u galerijama i muzejima te drugim ustanovama u kulturi gdje uživaju kakvu takvu sigurnost i osigurani su im redoviti prihodi. Ipak, freelancing je postao sve “normalnija” pojava u mnogim zanimanjima, pa se polako uvukao i u poslove kustosa.

“Radim kao nezavisna kustosica i povjesničarka umjetnosti, što je kod nas još uvijek egzotično zanimanje, jer se rijetki odluče na takav oblik djelovanja”, kaže Švec Španjol.

Sonja kao freelance kustos surađuje s mnogim umjetnicima, udrugama, muzejima i galerijama širom Hrvatske, a u prošloj je godini organizirala više od 30 izložbi.

“Moj se rad na izložbama sastoji od razgovora s umjetnicima, posjeta ateljeima, istraživanju djelovanja dotičnog umjetnika, razrade pristupa kod prezentacije radova i slično. Vrsta i opseg posla ovise o vrsti angažmana, ali najčešće se to svodi na pisanje predgovora izložbe, likovni postav, govor na otvorenju izložbe i PR izložbe”, govori Sonja.

Peta obljetnica PerceiveArta

Uz posao freelance kustosa, Sonja već pet godina vodi web stranicu PerceiveArt koja je namijenjena promoviranju hrvatske umjetnosti i umjetnika.

“Web stranica PerceiveArt jedna je od rijetkih koja je posvećena isključivo likovnoj umjetnosti i na kojoj se objavljuju isključivo stručni autorski tekstovi. Cilj web stranice je promoviranje likovne umjetnosti kroz kritičke osvrte izložbi, recenzije knjiga, razgovore s umjetnicima i predstavljanje realiziranih izložbi u rubrici ‘Suradnje’. Web stranica je u potpunosti neprofitnog karaktera, nema sponzora, nema donacija, nema financiranja preko natječaja itd. Sve je na bazi dobre volje i upornosti”, objašnjava Švec Španjol.

A upravo je tih pet godina povod velike grupne izložbe na kojoj će sudjelovati čak 17 umjetnika.

Leave a Trail

Grupna izložba „PerceiveArt – Leave a Trail“ otvara se u utorak 13. studenog u 20 sati u Galeriji Zvonimir u Zagrebu. Na izložbi će biti zastupljeno ukupno 17 autora a među njima su Ivana Bajcer, Jovica Drobnjak, Rene Grgić-Đaković, Luka Hrgović, Janko Ivčić, Max Juhasz, Zoran Kakša, Nikolina Knežević, Duje Medić, Sandra Radić Parać, Relja Rajković, Ana Sladetić, Miran Šabić, Dragan Šijački, Nik Titanik, Eugen Varzić i Anton Vrlić.

“Izložba nema temu i nema ograničenja formata, jer je cilj izložbe promovirati umjetnike i njihovo aktualno djelovanje. Izabrani umjetnici različitih su generacija i izričaja (slikarstvo, skulptura, asamblaž, grafika, crtež, karikatura, fotografija, video, konceptualni radovi…), te će na izložbi biti predstavljeni s nekoliko svojih recentnih radova”, kaže Švec Španjol.

Osim umjetnika sa stalnom adresom u Zagrebu, na izložbi će biti zastupljeni i umjetnici iz Poreča, Trogira, Osijeka, Samobora i Zaprešića, jer vrlo često kvalitetni autori iz drugih gradova nemaju priliku izlagati u Zagrebu, a uvidom u rad umjetnika iz cijele Hrvatske obogaćuju se i šire horizonti kako zagrebačke publike tako i umjetnika iz ostatka zemlje.

