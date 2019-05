Hrvoje Jurić kreće na put oko svijeta električnim biciklom u 100 dana

Slavonac Hrvoje Jurić već se tri godine ustrajno priprema za osvajanje cijeloga svijeta na električnom biciklu i to u rekordnih 100 dana. Nitko još nije učinio ništa slično jer proputovati svijet električnim biciklom nije jednostavan pothvat. Osim što će vjerno raditi da se upiše među elitu koja se može pohvaliti da je postavila Guinnessove rekorde, svoje će putovanje svim kontinentima Jurić koristiti za promociju električnog bicikla vrijednog oko 50.000 kuna.

Metoda promocije ovakvim žestokim izazovom hrabar je iskorak. Iskustveni marketing, doduše, nema premca ako je suditi prema stručnjacima koji proklamiraju kako potrošači zaslužuju bolje od generičkih kampanja. Karakteristike električnog bicikla, njegove prednosti, a potencijalno i mane vjerni pratitelji ovog pothvata brzo će prepoznati.

Iako tajanstven i ne previše pričljiv kada je riječ o njegovu metalnom suputniku, Jurić za Lider tek otkriva kako je generalni sponzor projekta Giant te da električni bicikl koji će voziti izlazi na tržište tek iduće godine.

– Zasad vozim cestovni električni bicikl koji se ne može voziti isključivo na struju, moram okretati pedale kako bih dobivao dodatan električni pogon. Na meni je da odredim hoće li taj pogon biti u omjeru 20-80, 40-60, 60-40 ili 80-20. Međutim, što manje napora ulažem i što više dodatne energije ulaže bicikl, to kraće baterija traje – kaže nam Jurić koji u prosjeku može prijeći 100 km s jednom baterijom.

Kako bi imao dovoljno snage da izdrži teške fizičke napore Jurić, koji je natukao dodatnih 15 kilograma jer će ih izgubiti vjerojatno 20, po cijele dane trenira. Varate se ako mislite da ne silazi s bicikla. Trening uključuje plivanje, ali i sve druge moguće sportove kako bi mu tijelo bilo izloženo što većim naporima da mu 100-dnevna tura ne bude šok. Na nekim etapama puta, kada se nakon starta iz Zagreba 1. lipnja probije Mađarskom, Slovačkom, Poljskom, Bjelorusijom, slijedi udarna dionica Rusijom gdje ga čeka i po 400 kilometara dnevno kako bi prevalio put od 9.000 kilometara u 30 dana koliko mu vrijedi viza.

Kada dospije do Vladivostoka, čeka ga kratak predah tijekom leta do Australije gdje se pedaliranje nastavlja. Nakon vožnje najmanjim kontinentom, putovanje se nastavlja od Aljaske preko Kanade do Atlantika odakle će ih ponovno do Portugala prebaciti zrakoplov.

Razlog tome što već netko nije ispedalirao po cijelom svijetu električnim biciklom leži i u činjenici da takav pothvat iziskuje i velika financijska sredstva jer su baterije skupe. No, za ovaj je pothvat naš biciklist osiguran. Ima dovoljno zamjenskih baterija koje može puniti i u kombiju.

– Za ovaj projekt je potrebna abnormalna količina novca. Tu su četiri kontinenta, avionske karte, troškovi moje prehrane (moram unijeti 6000 kalorija svaki dan), spavanje, goriva. Nisam bez razloga na tome radio tri godine. Kad uzmete vremena i sve razradite te pred potencijalne sponzore donesete elaborat na 76 stranica o cijelom projektu, nije toliki problem pronaći sponzore – govori nam ovaj hrvatski globetrotter koji je već putovao svijetom na biciklu – prvo svom, a potom i Rimčevom Greypu G-12 na kojem je prešao 5548 kilometara kroz devet zemalja u 45 dana, ali i proputovao Norvešku.

Po povratku iz ‘cijelog svijeta’ Hrvoje Jurić sudjelovat će u snimanju dokumentarca za britanski serijal New Lives in The Wild o Nikoli Boriću koji je ostavio sve što je imao uključujući i posao vrhunskog atletskog trenera i otišao živjeti u malenoj kućici bez interneta i struje u šumi. Budući da je odlučio djelovati na dobrobit lokalne zajednice stvorio je plivački klub te, između ostalog, postao Jurićev kondicijski trener.

Sada radi na planiranju puta, dogovaraju se rute za svih 29.000 kilometara te snimateljski punktovi na kojima će ih dočekati snimateljski timovi na raznim kontinentima. Uz njega će biti cijelo vrijeme snimatelj Matija Pospihalj koji će ga u stopu pratiti u kombiju koji sponzorira slovenski proizvođač kombija i kamperskih kućica Adria Mobile. Njihove, kako ih Jurić zove ‘putujuće kuće’, čekat će ih na svakom kontinentu.

Njih će dvoje svakoga dana objavljivati snimke na društvenim mrežama, a jednom tjedno i malo duži montirani video o svom napretku.

– U samom startu sam na društvenim mrežama poput Facebooka, Instagrama i Twittera otvorio profile kako bi ljudi sve mogli pratiti. Na taj način velik dio ljudi koji si ovo ne može priuštiti na neki način može putovati sa mnom – govori nam ovaj ekonomist kojem su od brojeva oduvijek bila draža slova, a svojim putovanjima i motivacijskim govorima inspiracija je mnogima.

Inspirativnost proizlazi iz toga što je on baš poput svakog običnog čovjeka i upravo zato svojim primjerom uspijeva dodirnuti ljude, govori mi u telefonskom razgovoru prilično skromno ovaj budući guinnessovac.

– Iks puta mi se dogodilo da su mi se nakon odslušanog predavanja javili ljudi koji su razmišljali krenuti ili ne krenuti na put ili u neki poslovni pothvat kako su to zahvaljujući onome što su od mene čuli napravili. Ja sam isto krenuo iz ničega. Nije bio lagan put, bilo je tu mnogo teških trenutaka, recimo biti na cesti i nemati za hranu je prilično teško. Na putu svašta iskusite na vlastitoj koži. No, ako čovjek ustraje, može uspjeti – ponavlja tu tisuću puta potvrđenu istinu Jurić koji se na prvo putovanje biciklom otisnuo 2011. godine, a da stvar bude zanimljivija prije toga nije uopće vozio bicikl. Dapače, nervirali su ga ljudi koji su putovali. No, život je nepredvidljiv i obožava prevrate. Tako je naš putnik oko svijeta na električnom biciklu postao motivacijski govornik i o putovanjima na raznim tribinama diljem zemlje govori pred više od 300 ljudi.