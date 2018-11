Idealni dar poslovnim partnerima: Poklon bon City Centera one

Odabrati savršen poklon za poslovne partnere kojima želite zahvaliti za lijepu suradnju izgleda kao nemoguća misija?

Ne brinite, imamo rješenje: priuštite im točno ono što žele – darujte im poklon bon City Centera one! Njime darujete nevjerojatnu mogućnost izbora u više od 450 trgovina u City Centeru one Zagreb East, Zagreb West i Split te priliku da poslovni partneri odaberu nešto baš po svojem odabiru iz njima omiljenih trgovina. A ukoliko tražite inspiraciju za najbolji blagdanski shopping, kliknite na www.citymixandmatch.hr jer se tamo kriju fashion, beauty i lifestyle trendovi koje za vas pripremaju poznati stilisti i priznati urednici, a sve s prijedlogom najatraktivnijih komada iz trgovina City Centera one.

>>>Mix it up with City Center one!

City Mix & Match pruža vam svijet inspiracije kojem ćete se poželjeti stalno vraćati. Ovih blagdana formula je jednostavna: darujte savršen poklon, onaj koji će izazvati oduševljenje, radost i iskrenu zahvalu poslovnih partnera i drugih vama važnih osoba – darujte poklon bon! Možete ga kupiti online na www.citycenterone.hr ili na Mjestu za informacije vama najbližega City Centera one.

