Istraživanje pokazalo da su ljudi najkreativniji kada su pospani

Možda možemo i preskočiti jutarnju kavu jer znanost veli da smo najkreativniji kada smo pospani, piše magazin Inc. Istraživači Mareike Wieth i Rose Zachs proveli su istraživanje na 428 studenata u okviru kojega su morali među ostalim, odgovoriti na pitanja smatraju li se više jutarnjim ili večernjim tipom osobe te riješiti poslovni problem. Prema rezultatima istraživanja, večernji tipovi ljudi rješavali su probleme bolje ujutro, a jutarnji tipovi ljudi navečer. Kako je rasla njihova pospanost, tako je usporedno s njom rasla i njihova kreativnost.

Istraživanje je pokazalo i da ne postoji točno određeno vrijeme kada su ljudi najkreativniji. Naime, razina kreativnosti ovisi o navikama svakog pojedinca. Prema Wiethu, kada se ljudi osjećaju umorno, mozgu je teže filtrirati distrakcije i fokusirati se. To bi značilo da ljudi tada mogu razmišljati o nepovezanim informacijama i rezultate interpretirati na drugačiji način. U poslovnom svijetu bi to bilo dobro prakticirati s prepoznavanjem trenutka kada se članovi tima osjećaju umorno ili energično kako bi se bolje koordinirao njihov rad i kako bi svaki pojedinac u timu dao najviše od sebe. Naime, u tom slučaju otvara se mogućnost da je bolje dopustiti svakom pojedincu u timu da svoj dio posla odradi u trenutku svoje smanjene energije nego ih forsirati da rade kada su svi energični s obzirom na to da danas većina zaposlenika cijeni autonomiju i fleksibilnost na poslu.

U svakom slučaju, nikako ne bi smjeli zaboraviti svoj ‘ultradian’ ritam, koji je prisutan za vrijeme spavanja, ali i potpune budnosti. To je trenutak kada mozak prolazi kroz izmjenične periode visokih i niskih frekvencija aktivnosti otprilike svakih 90 minuta. Zaključimo da ukoliko imate zadatak koji od vas zahtijeva i kreativnost i analitičke elemente, rješavanje kreativnog dijela zadatka sačuvajte za kraj kada je mozak u fazi odmora jer će vam se kreativnost tada po svemu sudeći, rasplamsati.

