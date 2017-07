Novo istraživanje potvrdilo: Prljavština je dobra za klince

Znanstvenik Jack Gilbert studirao je mikrobni ekosustav na Sveučilištu u Chicagu za vrijeme rođenja svog drugog djeteta i odlučio se upoznati s rizicima i opasnostima za suvremenu djecu koja dolaze u dodir s prljavštinom, prenosi Boostarz.

– Pokazalo se da je većina izloženosti zapravo korisna, kaže Gilbert.

– Tako da prljave dude koje padnu na pod samo stavite u svoja usta, a zatim ga vratite u djetetova usta, to će zapravo potaknuti njihov imunološki sustav. Njihov imunološki sustav postaje sve jači zbog toga, nastavio je.

Gilbert je koautor nove knjige Dirt is Good: The Advantage of Germs for Your Child’s Developing Immune System (Prljavština je dobra: Prednosti bakterija za djetetov razvojni imunološki sustav). Knjiga je napisana u formatu pitanja i odgovora, a sadrži mnoga pitanja i odgovore o zdravlju djeteta na koje su odgovarali roditelja tijekom godina. Neki od odgovora su:

Gdje roditelji griješe?



Glavna pogreška kod roditelja je to što ne dopuštaju svojoj djeci da se zaprljaju te ih drže u previše steriliziranom okruženju. Drže ih podalje od životinja i tjeraju ih da nakon igranja sa životinjom peru ruke. Nema ništa loše u pranju ruku u slučaju prehlade ili virusa, ali nepranje ruku nakon susreta sa životinjama može u stvari biti korisno za njihovo zdravlje, jer tako razvijaju otpornost na bakterije.

Da li su sredstva za dezinfekciju dobra ili loša?

Najčešće su loša, dok su voda i običan sapun za ruke sasvim dovoljni.

Da li je pravilo 5 sekundi istinito?

Pravilo 5 sekundi je ideja da ako nešto padne na pod te to podignemo za najviše 5 sekundi neće biti prljavo je neistina. Bakterijama su dovoljne milisekunde da prijeđu na stvar koja je pala, ali nema razloga za brigu jer u suvremenim kućanstvima takve bakterije nisu štetne za zdravlje.

Što bi roditelji smjeli dopustiti djeci?

Iako je teško naći najispravniju prehranu za djecu preporučuje se konzumiranje zdravog povrća, pogotovo zeljastog povrća. Također treba povećati unos vlakana i smanjiti unos šećera. Nadalje treba dozvoliti djeci da se ponekad “zaprljaju” pogotovo ako su cijepljeni.

