Jadran uložio 130 milijuna kuna u crikveničke hotele. Pogledajte kako sobe sada izgledaju!

U tijeku je završna faza radova na uređenju hotela i depandansi Omorika i paviljonima Ad Turres u Crikvenici. Goste će u novoj turističkoj sezoni dočekati potpuno preuređeni hoteli i paviljoni s novim, modernim izgledom soba.

U hotelu Omorika, do kojeg od središta Crikvenice vodi dva kilometra šetnice uz more okružene mediteranskim raslinjem, pri kraju su radovi na obnovi svih 115 soba od kojih većina ima pogled na more. Uz to, sobe će u potpunosti biti opremljene novim namještajem. Doda li se tome i preuređenje hotelskog restorana, ovogodišnje goste u hotelu, čiji je kapacitet 338 kreveta, dočekat će potpuno novi izgled i ugođaj. Zdanje sagrađeno 1973. godine dobilo je ime po endemskoj vrsti drveta omorike koju je otkrio dr. Josip Pančić, poznati hrvatski botaničar rođen u crikveničkom kraju.

“Pripreme za novu sezonu su u punom jeku i želimo iskoristiti vrijeme koje nam je na raspolaganju da što više naših objekata preuredimo i osvježimo”, ističe predsjednik Uprave Jadrana d.d. Goran Fabris, koji je vođenje tvrtke preuzeo lanjske godine.

Tamo gdje stanemo s uređenjem nastavit ćemo na jesen, jer želimo biti među vodećim hotelijersko-turističkim tvrtkama na Jadranu, dodaje.

Paviljoni Ad Turres, jedan od devet objekata iz sastava crikveničkog poduzeća Jadran d.d. dočekat će ovogodišnje goste u potpuno novom izdanju. Smješteni u prekrasnoj borovoj šumi, na ulazu uz glavnu gradsku prometnicu, s 13 preuređenih paviljona s po 27 soba mogu ugostiti više od 700 osoba, pa je najprivlačniji obiteljima s djecom koji traže moderan i ekonomičan smještaj te velikim grupama turista. Nove staklene stijene na sobama paviljona upotpunit će novu sliku ovog turističkog kompleksa u Crikvenici, a uskoro će biti završeni i radovi na preuređenju centralnog restorana. Sve ove investicije, koje su u tijeku na mnogim objektima Jadrana u Crikvenici i Selcu, stajat će oko 130 milijuna kuna, a predstavljaju samo dio ukupnih planiranih ulaganja idućih godina.

Hotelsko poduzeće Jadran d.d. iz Crikvenice doživljava novi poslovni uzlet, otkako su dva obvezna mirovinska fonda PBZ Croatia osiguranje d.d. i Erste plavi d.d. kupili lanjske godine od države većinski paket dionica za oko 200 milijuna kuna, te odlučili u doglednoj budućnosti uložiti oko 450 milijuna kuna. Trenutno se radi na više objekata iz sastava tog vodećeg hotelijerskog poduzeća na crikveničkoj rivijeri, kako bi se optimizirali smještajni kapaciteti i ponuda smještaja i usluga podigla na višu razinu.

