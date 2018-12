Kojih šest pjesama bi trebalo predstavljati Hrvate u prvoj EU Pjesmarici?

Od 30. studenog do 30. prosinca bira se šest hrvatskih pjesama koje predstavljati zemlju na prvoj EU Pjesmarici.

>>>Najbolje stranice za besplatno legalno preuzimanje glazbe

U izboru sudjeluje 17 muzičkih akademija iz 14 zemalja članica, a pjesme se biraju u šest kategorija: ljubavne pjesme, priroda i godišnja doba, sloboda i mir, narodne i tradicionalne pjesme, vjerske pjesme i dječje pjesme.

Studenti i učitelji glazbe, kao i pjevači u zborovima, nominirali su 54 hrvatskih pjesama u tim kategorijama. Za sada je glasalo 35 000 ljudi u 20 zemalja članica: Hrvati će biti 21. EU nacija koja će glasati i to za mjesec dana.

Evo kandidata:

Ljubavne pjesme:

Vjeruj u ljubav – (Zdenko Runjić)

Cesarica – (glazba & tekst: Zlatan Stipišić-Gibonni)

Vehni, Vehni Fijolica – (trad. iz Medjimurja)

Jedino moje – (Đ. Jusić, jr. / P. Jusić)

Moj lipi anđele – (Dragojević)

Vilo moja – (Ivica Badurina)

Jute San Se Zajubio

La musica di notte – (Đelo Jusić)

Marijana – (Vlaho Paljetak)

Miruj, miruj srce moje – (V. Lisinski)

Priroda & Godišnja doba

Oj More duboko – (trad. iz Dalmacije)

Moja duša – (glazba: Zdravko. Drenjančević / tekst: T. Gačić)

More More – (Slobodan Kovačević)

Lastavicam – (Ivan Zajc)

Dalmatino povišću pritrujena – (Ljubo Stipišić-Delmata)

Ča je more – (tradicionalna)

Gora, gora visoka si – (tradicionalna)

Voda zvira – (tradicionalna)

Vuprem oči – (narodna)

Sloboda & Mir

Moja domovina – (Rajko Dujmić / Zrinko Tutić)

Himna slobodi – (Tekst: I. Gundulić / Glazba: J. Gotovac)

Domovini i ljubavi – (Ivan Zajc)

Gori nebo visoko – (Franjo Pokorni)

Tvoja zemlja – (Alfi Kabiljo/Drago Britvić)

Stop the war in Croatia – (Tomislav Ivčić)

Neka Cijeli Ovaj Svijet / ”Jalta, Jalta” – (Alfi Kabiljo)

Kad bi svi ljudi na svijetu – (Arsen Dedić)

Kaj – (R. Taclik / tekst: D. Domjanić)

Narodne & tradicionalne pjesme

Vuprem oči – (tradicionalna)

Letovanić, Letovanić selo pokraj Kupe

Dej mi, Bože, joči sokolove – (tradicionalna)

Oj, Ti Bela Zorja – (narodna)

Marica je fajn snešica (tradicionalna)

Ljubav se ne trži – (tradicionalna)

Rožica sem bila

Sve ptičice iz gore – (tradicijska)

Sinoć kad je pao mrak – (tradicijska)

Vjerske pjesme

Narodi nam se kralj nebeski

Rajska Djevo kraljice Hrvata

Veselje ti navješćujem – (tradicionalna)

Zdravo Djevo, Kraljice Hrvata – (Petar Perica)

Do nebesa nek se ori – (Petar Perica)

Svim na zemlji – (tradicionalna)

Svetoj žrtvi Uskrsnici – (tradicionalna)

Tri kralja jahahu – (tradicionalna)

Radujte se narodi

U se vrijeme godišta

Dječje pjesme

Zeko i potočić – (Branko Mihaljević)

Kad se male ruke slože / “Himna zadrugara” – (Arsen Dedić, Drago Britvić)

Ima jedna kućica / „Moj dom“ – (Jakov Gotovac)

Nije lako bubamarcu – (Arsen Dedić)

Lijepa naša Hrvatska Đelo Jusić

Lutkicu na dar – (Đelo Jusić)

Zekini jadi / “Juri zeko izdaleka” – (Alfi Kabiljo)

Prva verzija Pjesmarice Europske unije obuhvatit će 162 pjesme na 24 izvorna jezika. Svaka pjesma bit će prevedena i na engleski jezik. EU Pjesmarica bit će objavljena u prosincu 2019.

>>>VIDEO: Jagger radi na novim pjesmama Rolling Stonesa

Uskoro ćemo znati kojih će šest pjesama Hrvati odabrati da ih predstavljaju, glasati se može ovdje.

Komentari