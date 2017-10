Majušni porgovi osvojili ljubitelje Star Warsa

Prošli ponedjeljak je objavljen trailer za novi nastavak Zvjezdanih ratova: Posljednji Jedi u kojemu su fanovi mogli vidjeti što ih očekuje u filmu.

Osim što trailer najavljuje hrpu drame, otkriva i mala slatka čudovišta čudovišta koja proizvode zvukove kao da vrište iz petnih žila, a nazivaju se porgovi.

>>>VIDEO: Pogledajte prvi trailer za Star Wars: The Last Jedi

Porgovi izgledaju kao miks između tuljana i ptice brgljez s dozom pingvina, a dolaze s vodenog planeta Ahch-Za.

Iz Lucasfilma porgove opisuju kao verziju papagaja, njihova mladunčad naziva se porglets. Mnogo korisnika na Twitteru je javno objavilo oduševljenje ovim slatkim stvorenjima.

#TheLastJedi trailer literally could have just been the porg and I would have bought tickets pic.twitter.com/9dhL2LLiLa — Ash 🎃 (@smile_kid_amc) October 10, 2017

Stop pretending you hate Porgs. You love 'em. They're your favourite thing in fact. Porg Porg Porg Porg. Porg Porg. pic.twitter.com/iQcxpFeuF0 — David Milner (@DaveMilbo) October 10, 2017

I have watched this little Porg squawk about 70 times now. IT IS HEALING ME. pic.twitter.com/Kl1HF5ykr6 — Joanna Robinson (@jowrotethis) October 10, 2017

Komentari