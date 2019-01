Bajka o broju skijaša: Prodaja raste svake godine, a skijaša i dalje 200 tisuća

Ovog vikenda započinje tzv. hrvatski skijaški tjedan u austrijskim, talijanskim i slovenskim skijalištima koja su i dalje najpopularnija među Hrvatima.

Ove, kao i proteklih godina, u javnosti se barata o magičnoj brojci od 200 tisuća Hrvata koji će skijati ove sezone u inozemstvu, međutim, kao ni proteklih godina, nitko od medija ne navodi izvor podataka. Udruga hrvatskih putničkih agencija poslala je nedavno službeno priopćenje u kojem stoji da većina agencija članica ove godine rast prodaje paket-aranžmana u Hrvatskoj i inozemstvu u rasponu od 10 do 15 posto. Ako uzmemo u obzir da je prodaja i lani rasla za 10 do 15 posto, trebalo bi ih onda biti više od 250 tisuća. No 200 tisuća je očito mantra koje se mediji drže već godinama.

Kao što je Lider pisao i lani, procjenu je prije nekoliko godina dao Boris Žgomba, tadašnji predsjednik UHPA-e, ali se ogradio da je ta je procjena vrlo ‘gruba’ te da ne postoje egzaktni podaci koliko Hrvata odlazi svake godine u inozemstvo na zimovanje. Uz to, gotovo pola procijenjenog broja (njih oko 100 tisuća) su individualni gosti koji sami bukiraju odmor, a to je tek podatak koji je vrlo teško provjeriti ako ne stojiš na granici, ne brojiš i ne razgovaraš sa svakim putnikom u automobilu.

Osim paušalne brojke o 200 tisuća hrvatskih skijaša, neki su mediji objavili da ih je toliko na skijanje krenulo u prvom skijaškom tjednu, međutim ta bi se brojka trebala odnositi za cijelu skijašku sezonu, koja traje od prosinca do travnja. Kad mnogo puta ponoviš neku brojku u javnosti, ona se počne uzimati kao činjenica koju više nitko ne preispituje.

Kako bilo, iz Atlasa poručuju da su i dalje najprodavanija skijališta među Hrvatima austrijska – zbog kvalitete, sigurnosti, blizine, tradicije – i to je trend koji se s godinama ne mijenja. Slijede talijanska, slovenska i francuska skijališta, gdje sve više Hrvata odlazi vlastitim automobilom usprkos udaljenosti.

– I dalje su najtraženiji tjedni aranžmani u hrvatskom skijaškom tjednu, a za one koji nisu vezani uz školske praznike možemo preporučiti tjedan nakon ‘hrvatskog’ kada cijene padaju i od 20 do 30 posto – istaknula je Nikolina Frklić iz Atlasa, dodajući da agencija ove godine bilježi 10 do 15 posto veću prodaju skijaških aranžmana.

Dodala je i da je informacija da su ove godine cijene u Austriji vrtoglave mit, da cijene variraju od skijališta do skijališta, ovisno o terminu i smještajnoj jedinici.

– Primjerice, smještaj u hotelu tri zvjezdice u Filzmoosu, u skijaškoj regiji Ski amade u pokrajini Salzburgerland koja se ubraja među skuplje destinacije, cijena sedam polupansiona po osobi iznosi 3.227 kuna. Ili, apartman za četiri osobe u Sillianu košta četiri tisuće kuna. Skijanje nije last minute produkt već first minute pa se dobar dio kapaciteta rasproda znatno ranije, ali imamo i dosta slučajeva da klijenti dođu dva dana prije skijanja i uspijemo im pronaći neku prihvatljivu opciju – kaže Frklić.

Martina Bartolić, voditeljica odjela skijanja u Btravelu kaže da se u Austriji još uvijek se mogu naći slobodni kapaciteti, da ima skupljih, ali i jeftinijih aranžmana koji možda nisu na samom skijalištu te da svake godine cijene skijaških aranžmana rastu za otprilike pet posto. Najprodavanije destinacije među Hrvatima u Btravelu jesu Nassfeld, Gerlitzen, Turracher Höhe te Zauchensee u Austriji, Pinzolo, Folgaria, Passo Tonale, Monte Bondone, Alta Badia u Italiji, Vars, Val Cenis, Serre Chevalier u Francuskoj te Cerkno i Rogla u Sloveniji.

