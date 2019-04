Na Inmusic stiže američki Thievery Corporation

Lista izvođača 14. Inmusic festivala koji će se na Jarunu održati točno za dva mjeseca, od 24. do 26. lipnja, još uvijek se puni atraktivnim glazbenim imenima. Prema zadnjim informacijama, na Inmusicu će, uz već impresivna imena nastupiti i popularni američki elektronički dvojac Thievery Corporation, koji je definirao jedan novi žanr elektroničke glazbe. Thievery Corporation čine Rob Garza i Eric Hilton koji su svoj glazbeni kolektiv osnovali prije 20 godina, imaju istoimenu diskografsku kuću s kojom su prodali nekoliko milijuna albuma diljem svijeta. Tijekom e karijere surađivali su s brojnim glazbenicima poput Davida Byrnea, Perryja Farrela, The Flaming Lipsa i brojnih drugih. Objavili su deset studijskih albuma, a najnovije izdanje će u sklopu promotivne turneje predstaviti na Inmusicu.

Da podsjetimo, ovogodišnji Inmusic ugostit će impresivna glazbena imena: The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, Johnny Marr, LP, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Santigold, Peter Bjorn and John, Skindred, Zeal & Ardor, Fontaines D.C., Black Honey, Gato Preto, Siddhartu, The Ills, Run Sofa, Kandžiju i Gole Žene, Mangroove te Edi East Trance Bluesu itd.

Festival je ove godine dobio priznanje od New Musical Expressa, koji ga je proglasio najboljim festivalom u Europi u 2019. godini.

Trodnevne ulaznice mogu se kupiti putem službenog INmusic webshopa, u poslovnicama OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu u Zagrebu, a uskoro će u prodaji biti i jednodnevne ulaznice po cijeni od 499 kuna. Inmusic je nedavno objavio i raspored nastupa izvođača po danima.

