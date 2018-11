Na ovogodišnjem Interliberu 300 izlagača

41. međunarodni sajam knjiga Interliber na kojem će se promovirati knjige, pisci, čitanje, znanost i znanje i s tim ciljem okupiti najznačajniji nakladnici i knjižare, održat će se od 13. do 18. studenog pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske i gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića.

Sajam su u četvrtak najavili dr.sc. Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića, dr.sc. Dina Tomšić, direktorica Zagrebačkog velesajma i Mišo Nejašmić, predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara.

Paviljone 5 i 6 Zagrebačkog velesajma ispunit će više od 300 izlagača iz 13 zemalja, a sajam bilježi rast izložbene površine u odnosu na prošlu godinu za 7% (Austrija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Francuska, Hrvatska, Italija, Kina, Nizozemska, Njemačka, Rusija, SAD, Slovenija, Velika Britanija i Sjeverna Irska).

Posjetitelje očekuje predstavljanje novih knjiga domaćih i inozemnih autora, druženje i razgovori s književnicima, čitaonice i radionice, dodjele književnih nagrada, aukcije starih knjiga, kvizova, glazbenih programa te stručni susreti nakladnika, knjižara i knjižničara, okruglih stolova i panel rasprava.

Više od 200 svakodnevnih pratećih programa razmješteni su na četiri lokacije: galerija paviljona 5, pozornica u paviljonu 6, Kongresni centar Zagrebačkog velesajma – dvorana Cres i Zimski vrt te otvoreni prostor ispred paviljona 5.

KULTURNO ZABAVNI PRATEĆI PROGRAM

Prateći programi organiziraju se u suradnji sa Zajednicom nakladnika i knjižara pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskim kviz savezom i samim izlagačima.

O ozbiljnim književnim temama raspravljat će se u Premium programu koji će ugostiti i inozemne pisce, a uređuju ga eminentni urednici hrvatske književne scene.

I ove godine bit će organiziran edukativno-zabavni program za djecu. Učenici osnovnih i srednjih škola natjecat će se u kvizovima znanja HIGH FIVE, a ove će godine na sajam pohrliti i najbolji hrvatski kvizaši radi Ekipnog državnog prvenstva.

Inteliber je uključen u Knjigodar, akciju darivanja knjiga školskim knjižnicama Hrvatske udruge školskih knjižničara, u kojoj se putem natječaja svake godine popunjava knjižni fond odabrane školske knjižnice, s ciljem podizanja svijesti o njihovoj važnosti za izgradnju društva znanja.

PREMIUM PROGRA

Posebno osmišljen Premium program odvijat će se na galeriji paviljona 5 i na glavnoj pozornici u paviljonu 6, a u organizaciji Zajednice nakladnika i knjižara, Grada Zagreba i Zagrebačkog velesajma. Uz predstavljanje knjiga, naglasak je na zanimljivim panel diskusijama uz prisustvo domaćih i međunarodno priznatih književnih zvijezda i stručnjaka.

Najavljujemo Ivanu Dragičević, Tvrtka Jakovinu, Olega Maštruka, Daliju Orešković, Željka Ivankovića, Božu Kovačevića, Žarka Puhovskog i Petra Štefanića, od inozemnih gostiju očekujemo Gail Honeyman, škotsku autoricu koja je osvojila svjetsku književnu scenu s prvijencem „S Eleanor Oliphant je sve u redu“ koju i predstavlja na ovogodišnjem Interliberu te Thomasa Engera, norveškog autora kriminalističkih bestselera.

Glazbeni program uživo na otvorenom prostoru ispred paviljona 5 ugostit će Three Colours of Jazz, Nenad Resnik Trio, Ivanu Galić te DJ izvođače svakog dana trajanja sajma.

WORLD EDUCATION FAIR – SAJAM SVJETSKOG OBRAZOVANJA

Novost na ovogodišnjem Interliberu je World Education Fair – Sajam svjetskog obrazovanja koji se održava 16. i 17. studenog 2018. (petak, subota) u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma. Na World Education Fairu svi zainteresirani za obrazovanje u inozemstvu moći će dobiti informacije o studiranju, srednjim školama, jezičnim tečajevima u inozemstvu i Work&Travel USA programu studentske kulturalne razmjene u SAD-u.

Tako će se po četvrti puta hrvatskim srednjoškolcima i studentima, ali i njihovim roditeljima i svima koji žele saznati više o obrazovanju u inozemstvu pružiti jedinstvena prilika saznati informacije i uživo se susresti s predstavnicima i profesorima inozemnih sveučilišta, privatnih srednjih škola i centara za učenje stranih jezika iz Velike Britanije, Nizozemske, Danske, Švicarske, Austrije, Poljske i drugih. Tijekom WEF-a svi posjetitelji će imati priliku i poslušati zanimljive radionice i predavanja na temu obrazovanja u inozemstvu, ali i ostvariti popuste na jezične tečajeve i saznati kako doći do dobrih stipendija.

NASTUP RUSKE FEDERACIJE NA INTERLIBERU

Izložbeni prostor Ruske Federacije, koja se na Interliberu prezentira prvi put nakon više godina, hrvatskoj će publici ponuditi široku paletu moderne ruske književnosti – od poezije do povijesnih djela i prijevoda. Hrvatskim čitateljima će omogućiti upoznavanje ne samo s autorima čija su djela već prevedena na hrvatski jezik nego i s novim imenima. U srijedu 14. studenog na rasporedu je okrugli stol “Slavenska književnost kao čimbenik razvoja mentalne ekologije u svijetu”. Sudjelovat će pisac Miljenko Jergović, prevoditeljice Larisa Savelyeva i Yulia Sozina te psihoterapeut Dmitri Anokhin. Od ruskih pisaca na izložbenom prostoru će se tijekom trajanja Interlibera predstaviti Yuri Nechiporenko i Maxim Osipov, a održat će se i prezentacija prijevoda romana Miljenka Jergovića “Gloria in excelsis”.

ZNANSTVENI KVART NA INTERLIBERU

Znanstveni kvart dio je Interlibera već četvrtu godinu. Ove godine na novoj lokaciji, na galeriji paviljona 5 i u nešto malo izmijenjenom konceptu. Program koji se odvija sve dane trajanja sajma je podijeljen na sadržaj namijenjen organiziranim, školskim posjetima koji je u jutarnjim terminima te program namijenjen širokoj publici koji se provodi u popodnevnim satima od utorka do petka te tijekom vikenda od 10.30 do 20.00 sati.

Osim nove lokacije, novost je i znanstvena igraonica u kojoj djeca, pod nadzorom edukatora, teta-čuvalica i promotora, provode do dva sata i sudjeluju u interaktivnim demonstracijama.

Radi se o edukativno-zabavnom programu koji je osmišljen kako bi se djeca mogla zabaviti dok roditelji obilaze sajam knjiga te usput i ponešto naučiti. Aktivnosti koje se provode u znanstvenoj igraonici su tzv. interaktivne demonstracije, a ciljana skupina su djeca u dobi od 5 do 10 godina. Organizator projekta Znanstveni kvart je Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske, suorganizator Zagrebački velesajam, a pokrovitelj Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

ŠTO SU NAM PRIPREMILI NAKLADNICI?

FRAKTURA – od novih izdanja ističu: Javier Cercas, Zakoni granice, Magdalena Parys, Mađioničar, Eimear McBride, Manji smo boemi, Ludwig Bauer, Muškarac u žutom kaputu, Zoran Malkoč, Umro Supermen, Ivana Šojat, Ezan, Miljenko Jergović, Djela Miljenka Jergovića – I. kolo: Sarajevski Marlboro, Dvori od oraha, Hauzmajstor Šulc i Imenik lijepih vještina, Tisja Kljaković Braić, Oni, Amos Oz, Pozdrav fanaticima, Timothy Snyder, Krvava prostranstva: Europa između Hitler i Staljina, Brunhilde Pomsel & Thore D. Hansen, Njemački život: Čemu nas danas uči životna priča Goebbelsove tajnice, Dragan Markovina, Jugoslavija u Hrvatskoj (1918.–2018.): Od euforije do tabua, Ivo Goldstein, Jasenovac. U petak, 16. studenog u 12 sati na pozornici u paviljonu 6 dodijelit će nagradu srednjoškolcima za najbolje eseje o knjigama iz programa Književne matineje Festivala svjetske književnosti 2018.

NAKLADA OCEAN MORE – na štandu Naklade Ocean More u petak, 16.studenog od 19 do 21 sat Kristian Novak, višestruko nagrađeni autor Črne mati zemle i Ciganina, ali najljepšeg, potpisivat će svoje knjige. Od novih izdanja izdvajaju: Karl Ove Knausgård: Jesen (iz ciklusa Enciklopedija godišnjih doba), kratke proze, Karl Ove Knausgård: Zima (iz ciklusa Enciklopedija godišnjih doba), kratke proze, Szilárd Borbély: Tijelu, poezija, Delphine de Vigan: Prema istinitoj priči, roman, Lydia Davis: Ne mogu i neću, kratke priče, Virginie Despentes: Vernon Suboteks III, roman, Sándor Márai: Četiri godišnja doba, kratke proze.

MOZAIK KNJIGA – za sajam su pripremili razgovore i druženja s autorima te promocije knjiga “Sokovi za zdravlje i vitalnost“ autorica Mihaele Brijak Devescovi i Alme Bunić i „Kako sam pregorjela“ autorice Damjane Bakarič. Od autora posjetitelji će se moći družiti sa Julijanom Matanović, Pavao Pavličićem, Mirom Gavranom, Vjekoslavom Huljić, Sanjom Pilić, Sanjom Polak te druženje sa ilustratorima Željkom Mezić, Patricio Alejandro Aggero Marino i Niko Barunom. Od knjiga za ovu godinu izdvajaju: Mali požari posvuda – Celeste Ng, Dok još nismo bile vaše – Lise Wingate, Zaboravljene djevojke – Martha Hall Kelly, Strankinja u kući – Shari Lapenu, Bakrene sove – stoti naslov Pavla Pavličića te Blato u dvorištu – Ratko Cvetnić.

NAKLADA LJEVAK – za ovogodišnji Interliber pripremili su predstavljanje knjiga i druženja s autorima Jasminkom Tihi Stepanić (srijeda od 13 do 14 sati) i Mladenom Kopjarom (četvrtak od 13 do 14) te radionice Bobbie Peers (Norveška) i Vanja Kani – Super olovka.

PROFIL – od naslova ove godine izdvajaju: Elena Ferrante: Priča o izgubljenoj djevojčici, Chloe Benjamin: Besmrtnici, Jane Harper: Sila prirode, Andrea Camilleri: Zaštitna mreža, Mihajlo Pantić: Suviše vremena za nevažne stvari, Frane Herenda: Soba 909. Od publicistike tu su: Jurica Pavičić: Knjiga o jugu, Veljko Barbieri: Mediteranska kuhinja, Maroje Mihovilović: Kolači moje mame Vilme, Fawas A. Gerges: ISIS, Danny Orbach: Zavjere protiv Hitlera, John Man: Marko Polo ili Putovanje koje je promijenilo svijet, a od knjiga za djecu izdvajaju: Maja Šimleša, Sven Nemet: Suli u avanturi, Jason Reynolds: Duh, Stephan Pastis: Timi Promašaj, Miralda Colombo (autorica), Ilaria Faccioli (ilustratorica): Atlas izuzetnih ljudi, Oliver Jeffers: Evo nas, tu smo – bilješke za život na planetu Zemlji, Rachel Bright, Jim Field: Miš lavljeg srca.

ŠKOLSKA KNJIGA – organizira radionicu za poticanje čitanja Čitaj mi! te svakodnevna predstavljanja sljedećih izdanja: Zlatno desetljeće hrvatskog vaterpola / The Golden Decade of Croatian Water Polo 2007-2017, Dean Bauer, Žene u znanosti, Rachel Ignotofsky, Tajna najboljih prijatelja, Hrvoje Kovačević, SPQR – Povijest starog Rima, Mary Beard, Ova knjiga misli da si matematički genijalac, Mike Goldsmith, Harriet Russell, Ova nije knjiga za matematiku, Anna Weltman, Munje i naranče, Petar Gudelj, Najljepše jadranske plovidbe, Darko Tralić, Želim znati, Anita Dragičević, Marina Sudarević, Dijana Salaj Krašovec, Ljubica Puškaš, Vibracija uspjeha, Iva Belé, Šezdesete u Hrvatskoj – Mit i stvarnost / The Sixties in Croatia – Myth and Reality, skupina autora, PRIČA O ORKESTRU Četiri godišnja doba, Katie Cotton Orašar, Katy Flint, Lacan: Imaginarna jedinstvenost subjekta nasuprot autentičnom Ja, Ladislav Pavić, Hrvatska odlikovanja, priznanja i medalje, Krešimir Kašpar, Mirko Marijan, Siniša Pogačić, Boris Prister, Hrvatska kuharica / Croatia ̶ The Cookbook, autor koncepta Mate Janković, Velika organska kuharica za bebe, Stephanie Middleberg, Ostalo je buka, slušanje dvadesetog stoljeća, Alex Ross, Iseljavanje Hrvata u Njemačku – Gubimo li Hrvatsku?, Tado Jurić.

ZNANJE – Znanje će na Interliberu predstaviti nekoliko novih svjetskih bestselera različitih žanrova. Od naslova novih autora čiji romani dosad nisu prevedeni na hrvatski tu su trileri Čovjek od krede britanske autorice C. J. Tudor i psihološki triler Ona između nas iz pera spisateljskog para Hendricks i Pekkanen. Također pripremaju nastavak senzacionalnog bestselera Priče za laku noć za mlade buntovnice 2. S područja publicistike Znanje ističe novi naslov „U okovima geografije: Deset zemljovida koji govore sve što morate znati o globalnoj politici“ britanskog novinara, urednika i pisca Tima Marshalla. Od događanja za četvrtak, 15. studenog pripremaju gostovanje autorice Gail Honeymon i promociju i potpisivanje knjige “S Eleanor Oliphant je sve u najbolje redu”.

STRUČNE NAGRADE

OVCA U KUTIJI je književna nagrada za najbolju hrvatsku slikovnicu, a dodjeljuje se od 2005. godine. To je jedina nagrada u Hrvatskoj u kojoj stručni žiri sastavljen od književnika, književnih kritičara i ilustratora pregledava cjelokupnu godišnju produkciju slikovnica i vrednuje umjetničku vrijednost teksta i njegov odnos s ilustracijom. Cilj pokretanja ove nagrade jest valorizacija slikovnice kao književno-likovnog visoko vrijednog umjetničkog djela, budući da je u Hrvatskoj zadnjih godina slikovnica kao žanr minorizirana u odnosu na druge književne forme. Uz stručni žiri, najbolju slikovnicu bira i neovisan dječji žiri. Nagrada Ovca u kutiji dodijelit će se u subotu, 17. studenog na pozornici u paviljonu 6.

KNJIŽEVNA NAGRADA „KOČIĆEVO PERO“

S ciljem daljnjeg razvijanja kulturnih veza i suradnje između nakladnika Hrvatske i Bosne i Hercegovine dugi niz godina na INTERLIBERU sudjeluje Zadužbina „Petar Kočić“ iz Banja Luke. Zadužbina će na Sajmu uručiti nagradu „Kočićevo pero“ u petak, 16. studenog na pozornici u paviljonu 6. Dobitnik Kočićevog pera za jesen 2018. godine je ugledni književnik Čedomir Višnjić za knjigu „Vreme sporta i razonode“.

OPĆE INFORMACIJE

Svečano otvorenje sajma bit će 13. studenog 2018. godine u 11.00 sati u paviljonu 6.

RADNO VRIJEME – od 10.00 do 20.00 sati, u petak i subotu do 21.00 sat

Ulaz na sajam INTERLIBER je BESPLATAN. Parking za sve posjetitelje s južne, zapadne i istočne strane Zagrebačkog velesajma je besplatan.

POGODNOSTI ZA POSJETITELJE

Hrvatske željeznice, posjetiteljima sajmova odobravaju 40% popusta na cijenu povratne karte.

